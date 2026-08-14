Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होंडा सिटी और हुंडई वरना की बढ़ने वाली है टेंशन, 18 अगस्त को आ रही नई Skoda Slavia, टीजर रिलीज

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्कोडा ने अपनी अपकमिंग स्लाविया फेसलिफ्ट का टीजर रिलीज किया है। टीजर में कार का ओवरऑल प्रोफाइल दिखाया गया है। सेडान के एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन और फीचर्स में कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं।

Skoda Slavia
स्कोडा स्लाविया
Skoda Slavia
केवल
13,100/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

स्कोडा ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान Slavia Facelift का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। कंपनी इसे भारत में 18 अगस्त 2026 को लॉन्च करेगी। टीजर में कार की सिल्हूट और ओवरऑल प्रोफाइल दिखाई गई है, जो मौजूदा स्लाविया से काफी मिलती-जुलती है। यानी कार के बेसिक बॉडी शेप, रूफलाइन और प्रोपोर्शन में बड़े बदलाव नहीं होंगे। हालांकि, एक्सटीरियर डिजाइन, केबिन और फीचर्स में कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

नया फ्रंट डिजाइन

स्लाविया फेसलिफ्ट में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया डिजाइन किया गया ग्रिल दिया जा सकता है, जिसमें नई स्कोडा कारों की तरह इंटीग्रेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा LED हेडलैंप्स के इंटर्नल डिजाइन में बदलाव, नए फ्रंट और रियर बंपर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। रियर में भी लाइटिंग में बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे नई स्लाविया को मौजूदा मॉडल से अलग पहचान मिलेगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Skoda Slavia

Skoda Slavia

₹ 10 - 18.19 लाख

EMI केवल13,100/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 10.98 - 18.4 लाख

EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

₹ 12 - 19 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Epiq

Skoda Epiq

₹ 21 - 26 लाख

EMI केवल27,500/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 36.99 - 46.99 लाख

EMI केवल48,400/ माह
अपनी EMI जानें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

EMI केवल10,000/ माह
अपनी EMI जानें
स्कोडा

केबिन में बड़े अपडेट

एक्सटीरियर के मुकाबले केबिन में ज्यादा खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नई स्लाविया में अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें कुशाक फेसलिफ्ट में इस्तेमाल की गई बड़ी ड्राइवर डिस्प्ले जैसी यूनिट मिलने की संभावना है। इसके अलावा अपडेटेड टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नई अपहोल्स्ट्री और ज्यादा कम्फर्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई स्लाविया में रियर सीट मसाज फंक्शन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ को भी फीचर लिस्ट में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:मारुति फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने आ रही नई बलेनो, लॉन्च डेट कन्फर्म

1.0 TSI में मिलेगा नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

मेकैनिकली स्लाविया फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रहेंगे। हालांकि, 1.0 TSI के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। वहीं, ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कंटिन्यू रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:MG की कार खरीदने का सबसे शानदार मौका, 2.20 लाख रुपये तक का फायदा

ADAS बढ़ाएगा सेफ्टी

नई स्लाविया में ADAS (Advanced Driver Assistance System) भी मिलने की संभावना है। मौजूदा मॉडल पहले से 6 एयरबैग्स के साथ आता है और Global NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। ऐसे में ADAS के जुड़ने से नई स्लाविया का सेफ्टी पैकेज और मजबूत हो सकता है।

ये भी पढ़ें:21 हजार रुपये में प्री-बुक करें हेक्टर हॉक, 26 अगस्त को लॉन्च, टीजर भी रिलीज

हुंडई वरना और होंडा सिटी से मुकाबला

स्लाविया फेसलिफ्ट का मुकाबला पहले की तरह हुंडई वरना और होंडा सिटी से होगा। कीमत की बात करें, तो नई स्लाविया करीब ₹11 लाख से ₹19 लाख (एक्स-शोरूम) की की कीमत में आ सकती है। हालांकि, ऑफिशियल प्राइसिंग और फीचर्स की पूरी जानकारी 18 अगस्त 2026 को लॉन्च के समय सामने आएगी।

(Photo: Carwale)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।