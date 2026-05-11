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5-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट में नई SUV लॉन्च, ये देश की सबसे अफॉर्डेबल लाउंज कार; जानिए फीचर्स, कीमत

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस कार के नए 2026 मॉडल में अब ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। जिसके चलते ये देश के प्रीमियम SUV सेगमेंट के ग्राहकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है। इस अपडेट के साथ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। कीमत की बात करें तो, 2026 कोडियाक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 26.99 लाख रुपए है।

5-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट में नई SUV लॉन्च, ये देश की सबसे अफॉर्डेबल लाउंज कार; जानिए फीचर्स, कीमत
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स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप कोडियाक SUV को अपडेट कर दिया है। इसके नए 2026 मॉडल में अब ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। जिसके चलते ये देश के प्रीमियम SUV सेगमेंट के ग्राहकों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है। इस अपडेट के साथ कुछ कॉस्मेटिक बदलाव भी किए गए हैं। कीमत की बात करें तो, 2026 कोडियाक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 26.99 लाख रुपए है। यह सबसे अफॉर्डेबल 5-सीटर लाउंज वैरिएंट भी है। वहीं, स्पोर्टलाइन 7-सीटर वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 44.99 लाख रुपए और टॉप-स्पेक फ्लैगशिप वैरिएंट सेलेक्शन L&K 7-सीटर की कीमत 46.99 लाख रुपए है।

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5-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट में नई SUV लॉन्च

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इस रेंज की शुरुआत लाउंज (Lounge) वैरिएंट से होती है, जो 5-सीटर सीटिंग कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसमें 786 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। यह अफॉर्डेबल वैरिएंट कोडियाककी मुख्य खूबियों को अपने साथ लाता है। इनमें 2.0-लीटर TSI इंजन, 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन और 4X4 सिस्टम शामिल हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स में ग्रे सुएडिया अपहोल्स्ट्री, स्लाइडिंग पैनोरमिक सनरूफ, दो-स्पोक वाला लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स, अकूस्टिक इंसुलेशन, थ्री-जोन क्लाइमेट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड गियर सेलेक्टर, प्रीमियम सॉफ्ट-टच प्लास्टिक और अन्य फीचर्स शामिल हैं।

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मिड-रेंज स्पोर्टलाइन वैरिएंट और टॉप-स्पेक सेलेक्शन L&K वैरिएंट में पहली बार लेवल 2 ADAS दिया गया है। इससे 2026 स्कोडा कोडियाक इस ब्रांड की पहली ऐसी गाड़ी बन गई है, जिसमें ADAS फीचर्स दिए गए हैं। बाजार में मौजूद कॉम्पटीशन को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही थी कि 2026 कुशाक में ADAS फीचर्स दिए जाएंगे, लेकिन कोडियाक को ये फीचर्स सबसे पहले मिले हैं।

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ADAS फीचर्स केवल स्पोर्टलाइन और सेलेक्शन L&K वैरिएंट में ही दिए गए हैं। ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर्स में एडॉप्टिव फ्रंट-लाइटिंग सिस्टम (AFS) के साथ LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, अलर्ट और ब्रेकिंग रिएक्शन के साथ फ्रंट असिस्ट, लेन असिस्ट, साइज असिस्ट (ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और लेन बदलने में मदद), रियर ट्रैफिक अलर्ट और एक्जिट वार्मिंग सिस्टम शामिल हैं।

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5-सीटर और 7-सीटर वैरिएंट में नई SUV लॉन्च

इसके अलावा, स्पोर्टलाइन वैरिएंट में कुछ और फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जो पहले सिर्फ सेलेक्शन L&K वैरिएंट में ही मिलते थे। इनमें 360-डिग्री कैमरा, इंटेलीजेंट पार्क असिस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइट स्ट्रिप वाली फ्रंट ग्रिल शामिल हैं। अन्य खास बातों में ग्लॉस ब्लैक एक्सटीरियर स्टाइलिंग एलिमेंट्स, ब्लैक ब्लैक सुएडिया इंटीरियर, स्पोर्टी 3-स्पोक लेदर स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स, एल्युमिनियम पैडल्स और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

टॉप-स्पेक कोडियाक सेलेक्शन L&K वैरिएंट में कॉग्नेक लेदर अपहोल्स्ट्री, एर्गो सीट्स, न्यूमैटिक मसाज, वेंटिलेशन, हीटिंग और पावर एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग व्हील पर लॉरिन एंड क्लेमेंट का निशान और अन्य फीचर्स मिलते हैं। सभी वैरिएंट्स में 2.0-लीटर TSI इंजन लगा है, जो 201 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन और 4X4 कैपेसिटी के साथ आता है। कोडियाक की असेंबलिंग छत्रपति संभाजीनगर फैक्टरी में ही जारी रहेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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