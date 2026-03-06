Hindustan Hindi News
रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने वाले थम जाएं, इसी महीने कंपनी लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ बाइक; देखते ही लेने का मन करेगा

Mar 06, 2026 05:51 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली़
रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 (Royal Enfield Guerrilla 450) इसी महीने यानी मार्च 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 (Royal Enfield Guerrilla 450) कंपनी की 450cc लाइनअप में सबसे किफायती मॉडल है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने वाले थम जाएं, इसी महीने कंपनी लॉन्च करने जा रही ये धाकड़ बाइक; देखते ही लेने का मन करेगा
क्यों जरूरी है अपडेट?

रॉयल एनफील्ड 350cc सेगमेंट में लंबे समय से राज कर रही है। लेकिन, 450cc रेंज को वैसी सफलता नहीं मिली, जैसी उम्मीद थी। यहां तक कि कंपनी की 650cc बाइक्स भी 450cc मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) को एक मजबूत अपडेट देकर कंपनी इसकी अपील बढ़ाना चाहती है।

क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपडेट्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बाजार में कुछ संभावनाएं चर्चा में हैं।

1. रियर सस्पेंशन में सुधार

कई राइडर्स ने शिकायत की थी कि टूटी-फूटी सड़कों पर बाइक का राइड थोड़ा सख्त लगता है। संभावना है कि 2026 मॉडल में बेहतर रियर सस्पेंशन दिया जाए।

2. USD फ्रंट फोर्क्स

गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) में अभी टेलिस्कोपिक फोर्क्स मिलते हैं। अगर कंपनी USD (Upside Down) फोर्क्स देती है, तो हैंडलिंग बेहतर होगी। लुक और ज्यादा प्रीमियम लगेगा। कुछ ऐसा ही अपडेट कंपनी ने 2025 हंटर 350 में भी किया था।

3. क्रूज़ कंट्रोल

यह फीचर रोडस्टर कैरेक्टर को और मजबूत बना सकता है, खासकर लंबी हाइवे राइड्स के लिए।

4. नए कलर ऑप्शन

नए मॉडल के साथ फ्रेश कलरवे आना लगभग तय माना जा रहा है।

इंजन पावरट्रेन

2026 Guerrilla 450 में कंपनी अपना Sherpa 450 इंजन ही रखेगी। इसमें 452cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4V हेड लिक्विड कूलिंग इंजन मिलेगा, जो लगभग 40 bhp की पावर और लगभग 40 Nm टॉर्क जेनरेट करेगा। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स स्लिपर क्लच और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल देखने को मिलेगा। यह इंजन पहले से ही शानदार परफॉर्मेंस और स्मूद राइड के लिए जाना जाता है।

क्या बढ़ेगी बिक्री?

अगर सस्पेंशन और फीचर्स में सुधार किया जाता है, तो Guerrilla 450 अपने सेगमेंट में ज्यादा मजबूत दावेदार बन सकती है। इससे 450cc पोर्टफोलियो की बिक्री भी बढ़ सकती है।

क्या इंतजार करना चाहिए?

अगर आप Guerrilla 450 खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्च 2026 के अंत तक इंतजार करना समझदारी हो सकती है। संभव है कि नया मॉडल ज्यादा वैल्यू और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस दे। अब देखना यह है कि क्या 2026 Guerrilla 450 Royal Enfield के लिए 450cc सेगमेंट में गेमचेंजर साबित होगी?

