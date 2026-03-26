कल नया धमाका करेगी रॉयल एनफील्ड, लॉन्च से पहले टीजर में नजर आई ये पावरफुल बाइक; कई एडवांस फीचर्स से होगी
रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 (Royal Enfield Guerrilla 450) का 2026 मॉडल 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसका टीजर जारी कर दिया है। इस बार बाइक में कई ऐसे अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जो राइडिंग एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बना देंगे।
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) बाइक लवर्स के लिए बड़ी खबर है। रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 (Royal Enfield Guerrilla 450) का 2026 मॉडल 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसका टीजर जारी कर दिया है। इस बार बाइक में कई ऐसे अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जो राइडिंग एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बना देंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.39 - 2.54 लाख
Harley-Davidson X440 T
₹ 2.79 लाख
Triumph Speed T4
₹ 1.99 - 2.03 लाख
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.96 - 2.19 लाख
Yezdi Motorcycles Roadster
₹ 1.94 - 2.1 लाख
Ola Electric Roadster Pro
₹ 2 - 2.5 लाख
सबसे बड़ा बदलाव इसके सस्पेंशन
नई गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) में सबसे बड़ा बदलाव इसके सस्पेंशन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सॉफ्टर रियर सस्पेंशन दिया जा सकता है, जिससे खराब सड़कों पर झटके कम महसूस होंगे। इसके अलावा फ्रंट में USD फोर्क्स मिलने की भी उम्मीद है, जिससे बाइक की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी और बेहतर होगी।
ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स
परफॉर्मेंस के मामले में भी कुछ नए फीचर्स जुड़ सकते हैं। इस बार बाइक में क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की संभावना है, जो लंबी राइड और सेफ्टी दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। साथ ही बेहतर ग्रिप वाले रोड-बायस्ड टायर्स दिए जा सकते हैं, जिससे कॉर्नरिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा।
डिजाइन और नए कलर ऑप्शन
डिजाइन की बात करें तो नए कलर ऑप्शन, ड्यूल-टोन फिनिश और मैट पेंट स्कीम के साथ बाइक और ज्यादा स्टाइलिश दिख सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में बार-एंड मिरर और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स की भी चर्चा है, जो खासकर युवाओं को काफी पसंद आएंगे।
ज्यादा मॉडर्न, सेफ और स्टाइलिश
2026 गुरिल्ला 450 (2026 Guerrilla 450) एक ज्यादा मॉडर्न, सेफ और स्टाइलिश बाइक बनकर सामने आ सकती है। अगर आप नई बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो इस लॉन्च का इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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