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आज लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की ये धांसू बाइक, 6 कलर्स में खरीद पाएंगे; जानिए क्या नया मिलेगा?

Mar 27, 2026 08:11 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) आज (27 मार्च) अपनी अपडेटेड गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस लॉन्च से पहले इस न्यू गुरिल्ला 450 की झलक दिखा चुकी है। 2024 में पहली बार लॉन्च हुई यह इस नेकेड रोडस्टर का पहला अपडेट होगा।

आज लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की ये धांसू बाइक, 6 कलर्स में खरीद पाएंगे; जानिए क्या नया मिलेगा?
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रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) आज (27 मार्च) अपनी अपडेटेड गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस लॉन्च से पहले इस न्यू गुरिल्ला 450 की झलक दिखा चुकी है। 2024 में पहली बार लॉन्च हुई यह इस नेकेड रोडस्टर का पहला अपडेट होगा। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पर बेस्ड, गुरिल्ला में मौजूदा मॉडल की तुलना में कुछ छोटे कॉस्मेटिक, फीचर और मैकेनिकल अपग्रेड देखने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि 2026 गुरिल्ला 450 में क्या खास मिल सकता है।

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यह ज्यादा खास मकसद के लिए बनी हिमालयन 450 पर बेस्ड है, लेकिन गुरिल्ला को एक ज्यादा "मजेदार-टू-राइड" मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि, इसमें अपनी कुछ कमियां भी थीं, जिन्हें रॉयल एनफील्ड आने वाले अपडेट में ठीक करने की कोशिश करेगी। शुरुआत के लिए, पीछे का सस्पेंशन यूनिट बहुत सख्त लगता है, खासकर खराब सड़कों पर और एनफील्ड इसे थोड़ा नरम यूनिट में बदल सकती है। इससे इसकी राइड क्वालिटी और कुल मिलाकर हैंडलिंग में सुधार होना चाहिए। पिछले साल हंटर 350 में भी इसी तरह का अपडेट दिया गया था।

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पीछे के सस्पेंशन के अलावा, मौजूदा गुरिल्ला 450 के स्टॉक डुअल-पर्पस टायरों की पकड़ भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इसलिए, उम्मीद है कि चेन्नई स्थित बाइक निर्माता इस बार ज्यादा पकड़ वाले, रोड-सेंट्रिक टायर देगी। कॉस्मेटिक तौर पर, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में और भी कलर ऑप्शन जोड़ेगी। फिलहाल, यह रोडस्टर 6 कलर्स में उपलब्ध है, जिनमें ब्रावा ब्लू, शैडो ऐश, पेक्स ब्रॉन्ज, स्मोक सिल्वर, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप शामिल हैं। अपडेटेड गुरिल्ला के साथ नए बॉडी ग्राफिक्स का भी इंतजार करें।

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मैकेनिकल तौर पर, गुरिल्ला 450 में मौजूदा मॉडल वाला ही 452 cc, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन होने की उम्मीद है। यह यूनिट 40 bhp की पावर और 40 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस नेकेड रोडस्टर में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और दो राइडिंग मोड मिलते हैं। अगर रॉयल एनफील्ड इस मोटरसाइकिल को थोड़ा बेहतर बनाए तो गुरिल्ला में एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी एक अच्छा जुड़ाव हो सकता है।

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ट्विन स्पार फ्रेम पर बनी रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में 43 mm का अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ एक मोनो-शॉक दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए, आगे की तरफ डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ 310 mm की सिंगल वेंटिलेटेड डिस्क और पीछे की तरफ सिंगल पिस्टन के साथ 270 mm की सिंगल डिस्क दी गई है। इन दोनों को डुअल-चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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