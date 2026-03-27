आज लॉन्च होगी रॉयल एनफील्ड की ये धांसू बाइक, 6 कलर्स में खरीद पाएंगे; जानिए क्या नया मिलेगा?

Mar 27, 2026 08:11 am IST

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) आज (27 मार्च) अपनी अपडेटेड गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस लॉन्च से पहले इस न्यू गुरिल्ला 450 की झलक दिखा चुकी है। 2024 में पहली बार लॉन्च हुई यह इस नेकेड रोडस्टर का पहला अपडेट होगा।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) आज (27 मार्च) अपनी अपडेटेड गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस लॉन्च से पहले इस न्यू गुरिल्ला 450 की झलक दिखा चुकी है। 2024 में पहली बार लॉन्च हुई यह इस नेकेड रोडस्टर का पहला अपडेट होगा। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पर बेस्ड, गुरिल्ला में मौजूदा मॉडल की तुलना में कुछ छोटे कॉस्मेटिक, फीचर और मैकेनिकल अपग्रेड देखने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि 2026 गुरिल्ला 450 में क्या खास मिल सकता है।

यह ज्यादा खास मकसद के लिए बनी हिमालयन 450 पर बेस्ड है, लेकिन गुरिल्ला को एक ज्यादा "मजेदार-टू-राइड" मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया गया था। हालांकि, इसमें अपनी कुछ कमियां भी थीं, जिन्हें रॉयल एनफील्ड आने वाले अपडेट में ठीक करने की कोशिश करेगी। शुरुआत के लिए, पीछे का सस्पेंशन यूनिट बहुत सख्त लगता है, खासकर खराब सड़कों पर और एनफील्ड इसे थोड़ा नरम यूनिट में बदल सकती है। इससे इसकी राइड क्वालिटी और कुल मिलाकर हैंडलिंग में सुधार होना चाहिए। पिछले साल हंटर 350 में भी इसी तरह का अपडेट दिया गया था।

पीछे के सस्पेंशन के अलावा, मौजूदा गुरिल्ला 450 के स्टॉक डुअल-पर्पस टायरों की पकड़ भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इसलिए, उम्मीद है कि चेन्नई स्थित बाइक निर्माता इस बार ज्यादा पकड़ वाले, रोड-सेंट्रिक टायर देगी। कॉस्मेटिक तौर पर, उम्मीद है कि रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में और भी कलर ऑप्शन जोड़ेगी। फिलहाल, यह रोडस्टर 6 कलर्स में उपलब्ध है, जिनमें ब्रावा ब्लू, शैडो ऐश, पेक्स ब्रॉन्ज, स्मोक सिल्वर, प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप शामिल हैं। अपडेटेड गुरिल्ला के साथ नए बॉडी ग्राफिक्स का भी इंतजार करें।

मैकेनिकल तौर पर, गुरिल्ला 450 में मौजूदा मॉडल वाला ही 452 cc, लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजन होने की उम्मीद है। यह यूनिट 40 bhp की पावर और 40 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस नेकेड रोडस्टर में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और दो राइडिंग मोड मिलते हैं। अगर रॉयल एनफील्ड इस मोटरसाइकिल को थोड़ा बेहतर बनाए तो गुरिल्ला में एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी एक अच्छा जुड़ाव हो सकता है।