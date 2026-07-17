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रॉयल एनफील्ड अब हो गई और भी 'क्लासिक', बाइक में ये कमाल के फीचर्स जोड़े; राइडर के आएंगे बहुत काम

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने राइडिंग को बेहतर बनाने के लिए इसमें दो नए फीचर जोड़े हैं। अब इस मोटरसाइकिल में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। ये अपडेट अब क्लासिक 350 के सभी डुअल-चैनल ABS वैरिएंट में उपलब्ध हैं।

रॉयल एनफील्ड अब हो गई और भी 'क्लासिक', बाइक में ये कमाल के फीचर्स जोड़े; राइडर के आएंगे बहुत काम
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रॉयल एनफील्ड ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली 2026 क्लासिक 350 को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। कंपनी ने राइडिंग को बेहतर बनाने के लिए इसमें दो नए फीचर जोड़े हैं। अब इस मोटरसाइकिल में असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। ये अपडेट अब क्लासिक 350 के सभी डुअल-चैनल ABS वैरिएंट में उपलब्ध हैं। ये मोटरसाइकिल 9 कलर वैरिएंट में उपलब्ध है। इसके Redditch Red वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,87,434 रुपे है। चलिए एक बार सभी की कीमत को देखते हैं।

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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटकीमत
रेडडिच रेड (Redditch Red)Rs 1,87,434
हैल्सियॉन ब्लैक (Halcyon Black)Rs 1,90,195
मद्रास रेड (Madras Red)Rs 1,93,668
जोधपुर ब्लू (Jodhpur Blue)Rs 1,93,668
मेडेलियन ब्रॉन्ज (Medallion Bronze)Rs 1,98,040
कमांडो सेंड (Commando Sand)Rs 2,09,684
स्टेल्थ ब्लैक (Stealth Black)Rs 2,18,423
गन ग्रे (Gun Grey)Rs 2,18,423
एमराल्ड (Emerald)Rs 2,23,275

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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की एक्स-शोरूम कीमतें की बात करें तो रेडडिच रेड वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 1,87,434 रुपए है। हैल्सियॉन ब्लैक वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 1,90,195 रुपए है। मद्रास रेड वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 1,93,668 रुपए है। जोधपुर ब्लू वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 1,93,668 रुपए है। मेडेलियन ब्रॉन्ज वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 1,98,040 रुपए है। कमांडो सेंड वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 2,09,684 रुपए है। स्टेल्थ ब्लैक वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 2,18,423 रुपए है। गन ग्रे वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 2,18,423 रुपए है। एमराल्ड वैरिएंट की की एक्स-शोरूम कीमत 2,23,275 रुपए है।

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सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट असिस्ट और स्लिपर क्लच का जुड़ना है। यह सिस्टम क्लच लीवर पर लगने वाले जोर को कम करता है, जिससे शहर के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल चलाना आसान हो जाता है और गियर भी आसानी से बदलते हैं। यह तेजी से गियर कम करते समय एग्रेसिव डाउनशिफ्ट पिछले पहिए के उछलने को कम करने में भी मदद करता है, जिससे राइडिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है।

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एक और काम का फीचर USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, जिससे राइडर्स चलते-फिरते अपने स्मार्टफोन और दूसरे कम्पैटिबल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। यह फीचर रोजाना आने-जाने और लंबी दूरी की यात्रा, दोनों के लिए सुविधा देता है।

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इन अपडेट्स के अलावा, क्लासिक 350 के मैकेनिकल हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अब भी रॉयल एनफील्ड का 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड J-सीरीज इंजन लगा है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन अपनी कम्फर्टेबल पावर डिलीवरी, मजबूत लो-एंड टॉर्क और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से क्लासिक 350 कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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