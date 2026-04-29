₹5.80 लाख में नई 7-सीटर लॉन्च; 6 एयरबैग, 8 इंच टचस्क्रीन और सेकंड रो के लिए वन-टच फोल्ड फंक्शन दिया

Apr 29, 2026 06:39 pm IST

अब कंपनी ने इस 7-सीटर MPV कई नए फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर को भी जोड़ा है। इसे कुल 4 वैरिएंट और 5 ट्रिम में खरीद पाएंगे। इसमें 4 मैनुअल और एक ऑटोमैटिक शामिल है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। भारतीय

रेनो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड ट्राइबर लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.80 लाख से 8.47 लाख रुपए तक तय की हैं। अब कंपनी ने इस 7-सीटर MPV कई नए फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर को भी जोड़ा है। इसे कुल 4 वैरिएंट और 5 ट्रिम में खरीद पाएंगे। इसमें 4 मैनुअल और एक ऑटोमैटिक शामिल है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस और निशान ग्रेवाइट से होगा।

रेनो ट्राइबर 2026 चार वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन शामिल हैं। मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.80 लाख रुपए से लेकर 8.00 लाख रुपए तक हैं। Easy-R AMT का ऑप्शन सिर्फ टॉप इमोशन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.47 लाख रुपए है। इमोशन वैरिएंट पर डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर का सिलेक्ट करने पर 21,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा।

रेनो ट्राइबर की देशभर में एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट कीमत Authentic MT 5,80,875 Evolution MT 6,69,605 Techno MT 7,39,120 Emotion MT 8,00,350 Emotion Easy-R AMT 8,47,950 डुअल टोन बॉडी कलर के एक्स्ट्रा ₹21,000

2026 ट्राइबर वैरिएंट के फीचर्स 2026 ट्राइबर में अपडेट के साथ, रेनो ने कम्फर्ट और फीचर्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। टॉप-स्पेक इमोशन वैरिएंट में अब ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार जोड़ा गया है। एक और खास अपडेट दूसरी लाइन की सीटों का 'वन-टच फोल्ड एंड टम्बल' फंक्शन है, जिससे तीसरी लाइन में बैठना आसान हो जाता है।

इसके अलावा, दूसरी लाइन की सीटें अब पूरी तरह से फ्लैट हो सकती हैं, जिससे बूट की कैपेसिटी बढ़कर 1,065 लीटर तक हो जाती है। यह इसे अपने सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल कारों में से एक बनाती है। अंदर की तरफ, केबिन में अब डुअल-टोन डैशबोर्ड है, जिसमें 20.32 cm (8-इंच) की फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है।

रेनो ने कार की वैल्यू बढ़ाने के लिए अलग-अलग वैरिएंट में सुविधाओं को फिर से बांटा है। इवोल्यूशन वैरिएंट में अब स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, डे/नाइट IRVM और पीछे की तरफ रूम लैंप मिलते हैं। टेक्नो वैरिएंट में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा, आर्मरेस्ट, पीछे का डिफॉगर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs, आगे के ट्विटर्स और तीसरी लाइन के पैसेंजर्स के लिए 12V सॉकेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।