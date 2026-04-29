₹5.80 लाख में नई 7-सीटर लॉन्च; 6 एयरबैग, 8 इंच टचस्क्रीन और सेकंड रो के लिए वन-टच फोल्ड फंक्शन दिया
अब कंपनी ने इस 7-सीटर MPV कई नए फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर को भी जोड़ा है। इसे कुल 4 वैरिएंट और 5 ट्रिम में खरीद पाएंगे। इसमें 4 मैनुअल और एक ऑटोमैटिक शामिल है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। भारतीय
रेनो इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड ट्राइबर लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.80 लाख से 8.47 लाख रुपए तक तय की हैं। अब कंपनी ने इस 7-सीटर MPV कई नए फीचर्स के साथ ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर को भी जोड़ा है। इसे कुल 4 वैरिएंट और 5 ट्रिम में खरीद पाएंगे। इसमें 4 मैनुअल और एक ऑटोमैटिक शामिल है। इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस और निशान ग्रेवाइट से होगा।
रेनो ट्राइबर 2026 चार वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन शामिल हैं। मैनुअल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.80 लाख रुपए से लेकर 8.00 लाख रुपए तक हैं। Easy-R AMT का ऑप्शन सिर्फ टॉप इमोशन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.47 लाख रुपए है। इमोशन वैरिएंट पर डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर का सिलेक्ट करने पर 21,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा।
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Renault Triber
₹ 5.81 - 8.69 लाख
Nissan Gravite
₹ 5.65 - 9.2 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.8 - 9.57 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
|रेनो ट्राइबर की देशभर में एक्स-शोरूम कीमतें
|वैरिएंट
|कीमत
|Authentic MT
|5,80,875
|Evolution MT
|6,69,605
|Techno MT
|7,39,120
|Emotion MT
|8,00,350
|Emotion Easy-R AMT
|8,47,950
|डुअल टोन बॉडी कलर के एक्स्ट्रा ₹21,000
2026 ट्राइबर वैरिएंट के फीचर्स
2026 ट्राइबर में अपडेट के साथ, रेनो ने कम्फर्ट और फीचर्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। टॉप-स्पेक इमोशन वैरिएंट में अब ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो इस सेगमेंट में पहली बार जोड़ा गया है। एक और खास अपडेट दूसरी लाइन की सीटों का 'वन-टच फोल्ड एंड टम्बल' फंक्शन है, जिससे तीसरी लाइन में बैठना आसान हो जाता है।
इसके अलावा, दूसरी लाइन की सीटें अब पूरी तरह से फ्लैट हो सकती हैं, जिससे बूट की कैपेसिटी बढ़कर 1,065 लीटर तक हो जाती है। यह इसे अपने सेगमेंट की सबसे प्रैक्टिकल कारों में से एक बनाती है। अंदर की तरफ, केबिन में अब डुअल-टोन डैशबोर्ड है, जिसमें 20.32 cm (8-इंच) की फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है।
रेनो ने कार की वैल्यू बढ़ाने के लिए अलग-अलग वैरिएंट में सुविधाओं को फिर से बांटा है। इवोल्यूशन वैरिएंट में अब स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, डे/नाइट IRVM और पीछे की तरफ रूम लैंप मिलते हैं। टेक्नो वैरिएंट में ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा, आर्मरेस्ट, पीछे का डिफॉगर, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs, आगे के ट्विटर्स और तीसरी लाइन के पैसेंजर्स के लिए 12V सॉकेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
2026 ट्राइबर का इंजन और सेफ्टी
कार के मैकेनिकल हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्राइबर में पहले वाला ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह सभी वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। टॉप ट्रिम में AMT का विकल्प भी मिलता है। ट्राइबर में 21 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESC और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। कार के साथ 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे रेनो सिक्योर प्रोग्राम के तहत 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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