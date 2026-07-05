पहले से स्टाइलिश और सस्ती हो गई ये हैचबैक, कम कीमत में फुली लोडेट फीचर्स से लैस; ₹32100 बचेंगे

इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट हटा दिए हैं। अब 2 वैरिएंट रेंज में इवोल्युशन और क्लाइंबर ट्रिम्स शामिल हैं, जिससे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए हैचबैक चुनना आसान हो गया है।

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रेनो इंडिया ने अपडेटेड 2026 क्विड लॉन्च कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.52 लाख रुपए है। अब इस कार में सिर्फ 2-वैरिएंट ऑप्शन ही मिलते हैं। इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट हटा दिए हैं। अब 2 वैरिएंट रेंज में इवोल्युशन और क्लाइंबर ट्रिम्स शामिल हैं, जिससे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए हैचबैक चुनना आसान हो गया है। अब क्विड क्लाइंबर मैनुअल वैरिएंट की कीमत 5 लाख रुपए से कम हो गई है, जो फुली लोडेड फीचर्स के साथ आती है।

2026 रेनो क्विड वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट नई कीमतें पुरानी कीमतें अंतर ऑथेंटिक MT - Rs. 4,29,900 - इवोल्युशन MT Rs. 4,52,900 Rs. 4,66,500 Rs. 13,600 टेक्नो MT - Rs. 4,99,900 - क्लाइंबर MT Rs. 5,14,900 Rs. 5,47,000 Rs. 32,100 क्लाइंबर डु्अल टोन MT - Rs. 5,58,000 - इवोल्युशन AMT Rs. 4,89,900 Rs. 4,99,900 Rs. 10,000 टेक्नो AMT - Rs. 5,48,800 - क्लाइंबर AMT Rs. 5,60,900 Rs. 5,88,200 Rs. 27,300 क्लाइंबर डु्अल टोन AMT - Rs. 5,99,100 -

> रेनो ने क्विड के ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट को बंद कर दिया

> 2026 क्विड का नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल बेस मॉडल अब पहले के मुकाबले 23,000 रुपए महंगा

> 2026 क्विड का नॉर्मल पेट्रोल-AMT बेस मॉडल अब पहले के मुकाबले 10,000 रुपए सस्ता

> ट्रांसमिशन ऑप्शन के आधार पर, टॉप क्लाइंबर वैरिएंट अब 27,300 रुपए से 32,100 रुपए सस्ता

> पहले की तरह, रेनो क्लाइंबर डुअल-टोन वैरिएंट के लिए 11,000 रुपए का प्रीमियम लेने की उम्मीद

> रेनो मैनुअल वैरिएंट के साथ 70,450 रुपए की एक्स्ट्रा कीमत पर रेट्रोफिटेड CNG किट भी मिलेगी

रेनो क्लाइंबर वैरिएंट पर 15,000 रुपए का ऑनलाइन खरीद बेनिफिट भी दे रही है। इससे क्लाइंबर मैनुअल की एक्स-शोरूम कीमत घटकर 5 लाख रुपए हो जाती है। 2026 रेनो क्विड में बड़े मैकेनिकल बदलावों के बजाय ओनरशिप एक्सपीरियंस को आसान बनाने पर फोकस किया गया है। जैसे-

> नया रेनो डायमंड लोगो

> नए डुअल-टोन व्हील कवर

इन छोटे बदलावों के अलावा, बाहरी डिजाइन में कोई खास चेजेंस नहीं किया गया है। क्विड में अभी भी SUV-जैसी स्टाइलिंग मिलती है, जिसमें बॉडी क्लैडिंग, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत दिखने वाले बंपर शामिल हैं। अफॉर्डेबल प्राइस के बावजूद, क्विड में अच्छे फीचर्स मिलते हैं।

> 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

> वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो

> सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

> रिवर्स पार्किंग कैमरा

> रिमोट कीलेस एंट्री

> पावर विंडो

> पावर स्टीयरिंग

> USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

> डुअल-टोन केबिन

> रोटरी गियर सेलेक्टर (AMT वैरिएंट)

2026 रेनो क्विड के सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट

कंपनी ने इस कार में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें बेस वैरिएंट में डुअल फ्रंट एयरबैग, क्लाइंबर वैरिएंट में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सीटबेल्ट रिमाइंडर और गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा शामिल है।