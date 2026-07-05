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पहले से स्टाइलिश और सस्ती हो गई ये हैचबैक, कम कीमत में फुली लोडेट फीचर्स से लैस; ₹32100 बचेंगे

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट हटा दिए हैं। अब 2 वैरिएंट रेंज में इवोल्युशन और क्लाइंबर ट्रिम्स शामिल हैं, जिससे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए हैचबैक चुनना आसान हो गया है।

पहले से स्टाइलिश और सस्ती हो गई ये हैचबैक, कम कीमत में फुली लोडेट फीचर्स से लैस; ₹32100 बचेंगे
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रेनो इंडिया ने अपडेटेड 2026 क्विड लॉन्च कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.52 लाख रुपए है। अब इस कार में सिर्फ 2-वैरिएंट ऑप्शन ही मिलते हैं। इस अपडेट की सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट हटा दिए हैं। अब 2 वैरिएंट रेंज में इवोल्युशन और क्लाइंबर ट्रिम्स शामिल हैं, जिससे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए हैचबैक चुनना आसान हो गया है। अब क्विड क्लाइंबर मैनुअल वैरिएंट की कीमत 5 लाख रुपए से कम हो गई है, जो फुली लोडेड फीचर्स के साथ आती है।

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2026 रेनो क्विड वैरिएंट वाइज एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटनई कीमतेंपुरानी कीमतेंअंतर
ऑथेंटिक MT-Rs. 4,29,900-
इवोल्युशन MTRs. 4,52,900Rs. 4,66,500Rs. 13,600
टेक्नो MT-Rs. 4,99,900-
क्लाइंबर MTRs. 5,14,900Rs. 5,47,000Rs. 32,100
क्लाइंबर डु्अल टोन MT-Rs. 5,58,000-
इवोल्युशन AMTRs. 4,89,900Rs. 4,99,900Rs. 10,000
टेक्नो AMT-Rs. 5,48,800-
क्लाइंबर AMTRs. 5,60,900Rs. 5,88,200Rs. 27,300
क्लाइंबर डु्अल टोन AMT-Rs. 5,99,100-

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> रेनो ने क्विड के ऑथेंटिक और टेक्नो वैरिएंट को बंद कर दिया
> 2026 क्विड का नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल बेस मॉडल अब पहले के मुकाबले 23,000 रुपए महंगा
> 2026 क्विड का नॉर्मल पेट्रोल-AMT बेस मॉडल अब पहले के मुकाबले 10,000 रुपए सस्ता
> ट्रांसमिशन ऑप्शन के आधार पर, टॉप क्लाइंबर वैरिएंट अब 27,300 रुपए से 32,100 रुपए सस्ता
> पहले की तरह, रेनो क्लाइंबर डुअल-टोन वैरिएंट के लिए 11,000 रुपए का प्रीमियम लेने की उम्मीद
> रेनो मैनुअल वैरिएंट के साथ 70,450 रुपए की एक्स्ट्रा कीमत पर रेट्रोफिटेड CNG किट भी मिलेगी

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रेनो क्लाइंबर वैरिएंट पर 15,000 रुपए का ऑनलाइन खरीद बेनिफिट भी दे रही है। इससे क्लाइंबर मैनुअल की एक्स-शोरूम कीमत घटकर 5 लाख रुपए हो जाती है। 2026 रेनो क्विड में बड़े मैकेनिकल बदलावों के बजाय ओनरशिप एक्सपीरियंस को आसान बनाने पर फोकस किया गया है। जैसे-

> नया रेनो डायमंड लोगो
> नए डुअल-टोन व्हील कवर

इन छोटे बदलावों के अलावा, बाहरी डिजाइन में कोई खास चेजेंस नहीं किया गया है। क्विड में अभी भी SUV-जैसी स्टाइलिंग मिलती है, जिसमें बॉडी क्लैडिंग, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत दिखने वाले बंपर शामिल हैं। अफॉर्डेबल प्राइस के बावजूद, क्विड में अच्छे फीचर्स मिलते हैं।

> 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
> वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो
> सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
> रिवर्स पार्किंग कैमरा
> रिमोट कीलेस एंट्री
> पावर विंडो
> पावर स्टीयरिंग
> USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
> डुअल-टोन केबिन
> रोटरी गियर सेलेक्टर (AMT वैरिएंट)

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2026 रेनो क्विड के सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट
कंपनी ने इस कार में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें बेस वैरिएंट में डुअल फ्रंट एयरबैग, क्लाइंबर वैरिएंट में 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), सीटबेल्ट रिमाइंडर और गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा शामिल है।

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2026 रेनो क्विड पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स
अपडेटेड क्विड में पहले की तरह 1.0-लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है। यह 68PS की पावर और 91Nm का टॉर्क जनरेट देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) शामिल हैं। अपडेटेड क्विड का मुकाबला मारुति सुजुकी एस-प्रेसो, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और मारुति सुजुकी सेलेरियो जैसी एंट्री-लेवल हैचबैक से होता है। इसके साथ ये टाटा टियागो और हुंडई ग्रैंड i10 निओस जैसी बड़ी हैचबैक के एंट्री वैरिएंट को भी चुनौती पेश करता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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