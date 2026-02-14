Hindustan Hindi News
₹4.30 लाख की इस स्टाइलिश कार के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू, मौजूदा मॉडल से ज्यादा लग्जरी होगी

Feb 14, 2026 12:03 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। दरअसल, ब्राजील में रेनो पुराने डिजाइन वाली क्विड ICE और नए डिजाइन वाली क्विड ई-टेक दोनों बेच रही है। इंडस्ट्री के अंदाजों और एक्सपर्ट एनालिसिस से पता चला कि रेनो और डेसिया पुराने डिजाइन को धीरे-धीरे बंद कर सकती हैं, लेकिन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कुछ और ही इशारा करते हैं।

इस स्टाइलिश कार के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू

ब्राजील से हाल ही में मिली ये स्पाई शॉट्स क्विड के पुराने डिजाइन वाले ICE वर्जन के पोटेंशियल अपडेट को दिखाती हैं, जिसमें थोड़ा डिजाइन बदलाव करके इसे एक फ्रेश लुक दिया गया है। ब्राजील में रेनो दो क्विड वर्जन – क्विड और क्विड ई-टेक ऑफर करती है। दोनों का अपना अलग डिजाइन है। ICE मॉडल पुराने डिजाइन पर ही बेस्ड है, जबकि नई और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्विड ई-टेक को डेसिटी स्प्रिंग EV से नया डिजाइन मिलता है।

ये भी पढ़ें:कारों का 'लॉर्ड' है ये मॉडल, जिसे 50 लाख लोग खरीद चुके; अब रुतबा होने लगा कम!

रेनो ब्राजील ने ICE वर्जन में नया डिजाइन लाने के बजाय इसे वैसा ही रखा है। ब्राजील से हाल ही में मिली स्पाई फोटोज में एक टेस्ट म्यूल थोड़ा कैमोफ्लाज्ड दिख रहा है, जिसमें कुछ अपडेट और डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। यह टेस्ट म्यूल पुराने डिजाइन का है, जो सिर्फ ICE वर्जन के लिए रिजर्व है। फेसिया पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है और आप रेनो के नए लोगो के साथ इसकी हेडलाइट्स और DRL सिग्नेचर में थोड़ा अपडेट देख सकते हैं।

इस टेस्ट म्यूल में जो तुरंत बदलाव दिखता है, वह है इसका रेडियो एंटीना है। अभी, ब्राजील में पुराने डिजाइन वाले रेनो क्विड ICE वर्जन में आगे की तरफ एक रेगुलेट एंटीना है। इस अपडेट में शार्क-फिन एंटीना को पीछे की तरफ री-पोजीशन किया जाएगा। वहीं, 1.0L एनर्जी इंजन थोड़े अपडेटेड इंटीरियर इक्विपमेंट के साथ जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें:होंडा ने एक झटके में ₹1 लाख सस्ती दी ये मोटरसाइकिल, कीमत घटकर इतनी हो गई

रेनो क्विड इंडियन मार्केट में एक जानी-मानी गाड़ी है। यहां, यह अभी अपने फेसलिफ्टेड 1st जनरेशन अवतार में है। कंपनी नए डिजाइन पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक मॉडल पर काम कर रही है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह पक्का नहीं है कि रेनो क्विड ब्राजील जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाएगी या नहीं, जिसमें ICE और EV काउंटरपार्ट के बीच दो अलग-अलग डिजाइन होंगे।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले वरना फेसलिफ्ट का डिजाइन और फीचर्स से उठा पर्दा, देखें डिटेल

अभी की क्विड ने अपने ज्यादातर इक्विपमेंट उस समय की डस्टर से लिए थे, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी। क्विड अभी भी कुछ बची हुई A सेगमेंट SUV में से एक है। क्विड ICE मॉडल का अपडेट इसकी अपील को और बढ़ा सकता है, लेकिन रेनो इंडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्विड अभी मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10 और एस-प्रेसो जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,29,900 रुपए है।

