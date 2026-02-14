₹4.30 लाख की इस स्टाइलिश कार के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू, मौजूदा मॉडल से ज्यादा लग्जरी होगी
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। दरअसल, ब्राजील में रेनो पुराने डिजाइन वाली क्विड ICE और नए डिजाइन वाली क्विड ई-टेक दोनों बेच रही है। इंडस्ट्री के अंदाजों और एक्सपर्ट एनालिसिस से पता चला कि रेनो और डेसिया पुराने डिजाइन को धीरे-धीरे बंद कर सकती हैं, लेकिन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कुछ और ही इशारा करते हैं।
ब्राजील से हाल ही में मिली ये स्पाई शॉट्स क्विड के पुराने डिजाइन वाले ICE वर्जन के पोटेंशियल अपडेट को दिखाती हैं, जिसमें थोड़ा डिजाइन बदलाव करके इसे एक फ्रेश लुक दिया गया है। ब्राजील में रेनो दो क्विड वर्जन – क्विड और क्विड ई-टेक ऑफर करती है। दोनों का अपना अलग डिजाइन है। ICE मॉडल पुराने डिजाइन पर ही बेस्ड है, जबकि नई और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्विड ई-टेक को डेसिटी स्प्रिंग EV से नया डिजाइन मिलता है।
रेनो ब्राजील ने ICE वर्जन में नया डिजाइन लाने के बजाय इसे वैसा ही रखा है। ब्राजील से हाल ही में मिली स्पाई फोटोज में एक टेस्ट म्यूल थोड़ा कैमोफ्लाज्ड दिख रहा है, जिसमें कुछ अपडेट और डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। यह टेस्ट म्यूल पुराने डिजाइन का है, जो सिर्फ ICE वर्जन के लिए रिजर्व है। फेसिया पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है और आप रेनो के नए लोगो के साथ इसकी हेडलाइट्स और DRL सिग्नेचर में थोड़ा अपडेट देख सकते हैं।
इस टेस्ट म्यूल में जो तुरंत बदलाव दिखता है, वह है इसका रेडियो एंटीना है। अभी, ब्राजील में पुराने डिजाइन वाले रेनो क्विड ICE वर्जन में आगे की तरफ एक रेगुलेट एंटीना है। इस अपडेट में शार्क-फिन एंटीना को पीछे की तरफ री-पोजीशन किया जाएगा। वहीं, 1.0L एनर्जी इंजन थोड़े अपडेटेड इंटीरियर इक्विपमेंट के साथ जारी रहेगा।
रेनो क्विड इंडियन मार्केट में एक जानी-मानी गाड़ी है। यहां, यह अभी अपने फेसलिफ्टेड 1st जनरेशन अवतार में है। कंपनी नए डिजाइन पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक मॉडल पर काम कर रही है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह पक्का नहीं है कि रेनो क्विड ब्राजील जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाएगी या नहीं, जिसमें ICE और EV काउंटरपार्ट के बीच दो अलग-अलग डिजाइन होंगे।
अभी की क्विड ने अपने ज्यादातर इक्विपमेंट उस समय की डस्टर से लिए थे, जो इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी। क्विड अभी भी कुछ बची हुई A सेगमेंट SUV में से एक है। क्विड ICE मॉडल का अपडेट इसकी अपील को और बढ़ा सकता है, लेकिन रेनो इंडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की है। क्विड अभी मारुति सुज़ुकी ऑल्टो K10 और एस-प्रेसो जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है। क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,29,900 रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
