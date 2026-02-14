₹4.30 लाख की इस स्टाइलिश कार के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू, मौजूदा मॉडल से ज्यादा लग्जरी होगी

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

रेनो इंडिया भारतीय बाजार में अपनी साख को मजबूत करने के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रही है। एक तरफ जहां कंपनी न्यू डस्टर को लॉन्च कर चुकी है। तो दूसरी तरफ, वो मिनी डस्टर को भी लाने की तैयारी कर रही है। इस बीच कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। दरअसल, ब्राजील में रेनो पुराने डिजाइन वाली क्विड ICE और नए डिजाइन वाली क्विड ई-टेक दोनों बेच रही है। इंडस्ट्री के अंदाजों और एक्सपर्ट एनालिसिस से पता चला कि रेनो और डेसिया पुराने डिजाइन को धीरे-धीरे बंद कर सकती हैं, लेकिन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कुछ और ही इशारा करते हैं।

ब्राजील से हाल ही में मिली ये स्पाई शॉट्स क्विड के पुराने डिजाइन वाले ICE वर्जन के पोटेंशियल अपडेट को दिखाती हैं, जिसमें थोड़ा डिजाइन बदलाव करके इसे एक फ्रेश लुक दिया गया है। ब्राजील में रेनो दो क्विड वर्जन – क्विड और क्विड ई-टेक ऑफर करती है। दोनों का अपना अलग डिजाइन है। ICE मॉडल पुराने डिजाइन पर ही बेस्ड है, जबकि नई और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक क्विड ई-टेक को डेसिटी स्प्रिंग EV से नया डिजाइन मिलता है।

रेनो ब्राजील ने ICE वर्जन में नया डिजाइन लाने के बजाय इसे वैसा ही रखा है। ब्राजील से हाल ही में मिली स्पाई फोटोज में एक टेस्ट म्यूल थोड़ा कैमोफ्लाज्ड दिख रहा है, जिसमें कुछ अपडेट और डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। यह टेस्ट म्यूल पुराने डिजाइन का है, जो सिर्फ ICE वर्जन के लिए रिजर्व है। फेसिया पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है और आप रेनो के नए लोगो के साथ इसकी हेडलाइट्स और DRL सिग्नेचर में थोड़ा अपडेट देख सकते हैं।

इस टेस्ट म्यूल में जो तुरंत बदलाव दिखता है, वह है इसका रेडियो एंटीना है। अभी, ब्राजील में पुराने डिजाइन वाले रेनो क्विड ICE वर्जन में आगे की तरफ एक रेगुलेट एंटीना है। इस अपडेट में शार्क-फिन एंटीना को पीछे की तरफ री-पोजीशन किया जाएगा। वहीं, 1.0L एनर्जी इंजन थोड़े अपडेटेड इंटीरियर इक्विपमेंट के साथ जारी रहेगा।

रेनो क्विड इंडियन मार्केट में एक जानी-मानी गाड़ी है। यहां, यह अभी अपने फेसलिफ्टेड 1st जनरेशन अवतार में है। कंपनी नए डिजाइन पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक मॉडल पर काम कर रही है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह पक्का नहीं है कि रेनो क्विड ब्राजील जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाएगी या नहीं, जिसमें ICE और EV काउंटरपार्ट के बीच दो अलग-अलग डिजाइन होंगे।