6 एयरबैग और ADAS जैसा सेफ्टी फीचर, रेनो लाई 180km रेंज देने वाली ये धांसू ई-कार; जानिए भारत में कब होगी लॉन्च?

रेनो क्विड इलेक्ट्रिक 2026 (Renault Kwid Electric 2026) ब्राजील में लॉन्च हो गई है। ये इलेक्ट्रिक कार कई गजब फीचर्स से लैस है। इसमें 6 एयरबैग और ADAS जैसा सेफ्टी फीचर मिलता है। इसके साथ ही इसमें 180km की रेंज मिलती है, तो आइए जानते हैं कि क्या ये ईवी इंडिया में आएगी या नहीं?

रेनो (Renault) ने ब्राजील में अपनी नई क्विड ई-टेक 2026 (Kwid E-Tech 2026) पेश की है। यह अपडेटेड मॉडल ब्रांड के एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक का नया अवतार है, जो अब बेहतर डिजाइन, डिजिटल फीचर्स और सेफ्टी के साथ आता है। इसकी शुरुआती कीमत R$ 99,990 (लगभग 16.6 लाख) रखी गई है, जो इसे ब्राजील की मार्केट में किफायती EV बनाती है। आइए जरा विस्तार से इस ईवी की खासियत जानते हैं।

डिजाइन में क्या नया है?

नई क्विड ई-टेक 2026 (Kwid E-Tech 2026) में पुराने मुकाबले शार्प और स्पष्ट लाइन्स दी गई हैं। रूम को छोड़कर लगभग सभी बाहरी पैनल्स रीडिजाइन किए गए हैं। इसके फ्रंट में पियानो-ब्लैक ग्रिल और फुल LED हेडलैंप व टेललैंप्स दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

नई क्विड ई-टेक 2026 (Kwid E-Tech 2026) में 5 कलर ऑप्शन स्लेट ब्लू, टेराकोटा रेड (एनए), ग्लेशियर व्हाइट, एटोइल सिल्वर और नोरोन्हा ग्रीन दिए गए हैं। कुल मिलाकर नई डिजाइन सिटी-सेंट्रिक EV को रेनो (Renault) के इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज के करीब ले जाती है।

इंटीरियर में बदलाव

इसका डैशबोर्ड पूरी तरह रीवर्क किया गया है, अब ये हॉरिजॉन्टल थीम और आसान लेआउट के साथ आती है। ये 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Apple CarPlay & Android Auto) शामिल हैं। इसमें गियर लीवर, इंस्ट्रूमेंट सराउंड और डोर हैंडल पर व्हाइट हाइलाइट्स दिए गए हैं। इसमें कुल 33 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें डबल ग्लोवबॉक्स और बड़े डोर पॉकेट शामिल हैं।

सेफ्टी और ADAS फीचर्स

नई 2026 क्विड ई-टेक (2026 Kwid E-Tech) ब्राजील में अपने सेगमेंट की पहली कार है, जिसमें 11 ADAS सिस्टम्स और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। इसके मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग एंड लेन कीपिंग असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉगनिशन, ड्राइवर Fatigue डिटेक्शन, हिल-स्टार्ट असिस्ट, स्पीड लिमिटर एंड क्रूज कंट्रोल, फ्रंट & रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मोटर और रेंज

इसमें मिलने वाला मोटर 65 BHP की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। ये ईवी 0-50 किमी/घंटा एक्सीलरेशन की स्पीड मात्र 4.1 सेकेंड में पकड़ लेती है। इसमें 26.8 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 180 किमी. (Inmetro सर्टिफाइड) की है। इसमें नया B-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है।

चार्जिंग विकल्प

इस ईवी को स्टैंडर्ड 220V सॉकेट से 9 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं, 7 kW AC Wallbox से इसे चार्ज करने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। इसके अलावा इस ईवी को 30 kW DC फास्ट चार्जर से मात्र 45 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है।

प्रैक्टिकैलिटी और स्पेस

इसमें 290 लीटर का बूट स्पेस और रियर सीट फोल्ड करने पर 991 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें इन-कैबिन स्टोरेज 33 लीटर का स्पेस मिलता है। इसमें 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है।

EV मार्केट में पोजिशनिंग