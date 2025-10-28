Hindustan Hindi News
क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की धड़कने बढ़ाने आ रही डस्टर! 26 जनवरी को होगी लॉन्च; विक्टोरिस पर भी होगा असर

क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की धड़कने बढ़ाने आ रही डस्टर! 26 जनवरी को होगी लॉन्च; विक्टोरिस पर भी होगा असर

संक्षेप: भारतीय बाजार के लिए रेनो ने न्यू डस्टर के इंतजार को खत्म करने की तारीक का अमाउंमेंट कर दिया है। ये SUV एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी करने वाली है। इसे टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। अब लगता है कि इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज पहुंच चुकी है।

Tue, 28 Oct 2025 03:01 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय बाजार के लिए रेनो ने न्यू डस्टर के इंतजार को खत्म करने की तारीक का अमाउंमेंट कर दिया है। ये SUV एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी करने वाली है। इसे टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। अब लगता है कि इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज पहुंच चुकी है। दरअसल, 2026 रेनो डस्टर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च की जाएगी। बता दें कि भारतीय बाजार में पहली बार डस्टर को 2012 में लॉन्च किया गया था। अब न्यू मॉडल का 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट में मुकाबला होगा। खासकर मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस के साथ न्यू मारुति विक्टोरिस से इसे टक्कर मिलेगी।

2026 न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर
नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है।

ये भी पढ़ें:25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा, इसमें ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा

2026 न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर
बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा Vs कैरेंस: कौन सी 7-सीटर CNG में बेहतर? लेने से पहले देखें

2026 न्यू रेनो डस्टर इंजन
तुर्की बाजार में 2025 रेनो डस्टर कई जरूरत को पूरा करने के लिए कई प्रकार के इंजन ऑप्शन से लैस होगी। इसमें एक तीन-सिलेंडर 1.0 TCe इंजन है, जो 100 hp प्रदान करता है और गैसोलीन पर चलता है। इसके अलावा, 1.2 TCe गैसोलीन टर्बो 3 सिलेंडर इंजन के साथ एक माइल्ड-हाइब्रिड वर्जन होगा, जो 130 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक 48-वोल्ट स्टार्टर-जनरेटर उपलब्ध होगा, जो विशेष रूप से ऑल-व्हील ड्राइव की पेशकश करेगा। टॉप रेंज में ई-टेक हाइब्रिड वैरिएंट होगा, जिसमें चार-सिलेंडर 1.6 इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर शामिल है, ये 140 hp का आउटपुट देगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
