क्रेटा, विटारा, सेल्टोस की धड़कने बढ़ाने आ रही डस्टर! 26 जनवरी को होगी लॉन्च; विक्टोरिस पर भी होगा असर

Tue, 28 Oct 2025 03:01 PM

भारतीय बाजार के लिए रेनो ने न्यू डस्टर के इंतजार को खत्म करने की तारीक का अमाउंमेंट कर दिया है। ये SUV एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी करने वाली है। इसे टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। अब लगता है कि इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज पहुंच चुकी है। दरअसल, 2026 रेनो डस्टर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च की जाएगी। बता दें कि भारतीय बाजार में पहली बार डस्टर को 2012 में लॉन्च किया गया था। अब न्यू मॉडल का 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट में मुकाबला होगा। खासकर मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस के साथ न्यू मारुति विक्टोरिस से इसे टक्कर मिलेगी।

2026 न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर

नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है।

2026 न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर

बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।