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न्यू डस्टर का कमाल... हाई डिमांड से हाइब्रिड वैरिएंट का 2026 स्टॉल पूरा बिका, कंपनी ने बुकिंग भी बंद की

Mar 18, 2026 01:21 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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रेनो इंडिया ने घोषणा की है कि उसने डस्टर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की बुकिंग रोक दी है। दरअसल, कंपनी का कहना है कि इसकी जबरदस्त डिमांड के चलते 2026 तक के सभी प्रोडक्शन स्लॉट भर चुके हैं। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी। जिसके लिए कंपनी ने 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट तय किया था।

न्यू डस्टर का कमाल... हाई डिमांड से हाइब्रिड वैरिएंट का 2026 स्टॉल पूरा बिका, कंपनी ने बुकिंग भी बंद की
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रेनो इंडिया (Renault India) ने घोषणा की है कि उसने डस्टर (Duster) के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की बुकिंग रोक दी है। दरअसल, कंपनी का कहना है कि इसकी जबरदस्त डिमांड के चलते 2026 तक के सभी प्रोडक्शन स्लॉट भर चुके हैं। कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने बताया कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की कुल बुकिंग में से 39% बुकिंग मेट्रो शहरों से आई है। बता दें कि थर्ड जनरेशन डस्टर के बेस टर्बो-पेट्रोल मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो गई थी। जिसके लिए कंपनी ने 21,000 रुपए का टोकन अमाउंट तय किया था।

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न्यू डस्टर के लॉन्च के दौरान हिडाल्गो ने कहा, "हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के लिए जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अभी की बात करें तो, इस साल के लिए हमारी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहे हैं।" स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech पावरट्रेन में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है। 1.4kWh की बैटरी की मदद से यह कुल 160bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस वैरिएंट की डिलीवरी दीवाली 2026 से पहले शुरू कर दी जाएगी।

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हिडाल्गो ने कहा कि हाइब्रिड वैरिएंट को मिल रहा शुरुआती रिस्पॉन्स एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जिन लोगों ने इस वैरिएंट की बुकिंग की है, उन्हें अपनी कार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी दो इंजन वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 के मिड क शुरू हो जाएगी। इस कार का प्रोडक्शन कंपनी के चेन्नई स्थित प्लांट में किया जा रहा है। शानदार डिमांड को देखते हुए रेनो ने इस कॉम्पैक्ट SUV का प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। डस्टर का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी SUVs से है।

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डस्टर के नए और पुराने मॉडल में कितना अंतर है, यहां समझिए

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर एक्सटीरियर
फ्रंड का डिजाइन: नई डस्टर की तुलना में पुराने मॉडल का फ्रंट ज्यादा सामान्य (कन्वेंशनल) था, जिसमें एक बड़ी ग्रिल (क्रोम स्लैट्स के साथ) और बीच में बड़ा 'रेनो' लोगो था। ग्रिल के दोनों ओर एक सामान्य लाइटिंग सेटअप था जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और L-शेप जैसी LED DRLs शामिल थीं। इसमें एक ऊंचा बंपर था जिसमें एक मजबूत स्किड प्लेट और एक एयर डैम था, जबकि गोल फॉग लैंप दोनों तरफ अपनी-अपनी हाउसिंग में लगे थे।

दूसरी तरफ, 2026 रेनो डस्टर ज्यादा मॉडर्न और स्पोर्टी दिखती है। इसके फ्रंट की खासियतों में स्लीक आइब्रो जैसी LED DRLs, 'DUSTER' मोनोग्राम वाली ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, मल्टी-रिफ्लेक्टिव LED हेडलाइट्स और अग्रेसिव डिजाइन वाली सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट शामिल हैं। यहां भी एक एयर डैम है और LED फॉग लैंप पुराने मॉडल की तरह ही कोने में लगे हैं।

साइड का डिजाइन: साइड से देखने पर आपको रेनो SUV के दोनों वर्जन के डिजाइन में सबसे ज्यादा समानता दिखेगी। हालांकि, दोनों मॉडल में 3 विंडो पैन हैं, लेकिन पुराने डस्टर में वे बड़े थे और पीछे के क्वार्टर ग्लास के लिए विंडो लाइन अलग थी। दूसरी तरफ, तीसरे-जनरेशन मॉडल में C-पिलर के पास विंडो बेल्टलाइन ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, जिसमें एक छोटा रियर क्वार्टर ग्लास पैनल भी है।

दोनों वर्जन में आपको ब्लैक-आउट रूफ रेल्स (नए मॉडल पर 50Kg तक लोड उठाने की क्षमता के साथ), ORVM-माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स और डुअल-टोन एलॉय व्हील्स भी दिखेंगे। जबकि पहले बेची गई डस्टर में 16-इंच के एलॉय व्हील्स थे, तीसरे-जनरेशन मॉडल में 18-इंच के यूनिट्स (ज्यादा अच्छे डिजाइन वाले) हैं, जो बड़े व्हील हाउसिंग के लिए अभी भी छोटे लगते हैं। नई डस्टर में ब्लैक कलर की साइड बॉडी क्लैडिंग और क्रोम इंसर्ट वाली साइड मोल्डिंग भी देख सकते हैं।

रियर का डिजाइन: पीछे से देखने पर दोनों वर्जन बिल्कुल अलग दिखते हैं। जहां पुरानी डस्टर में फ्लैट बूटलिड और वर्टिकली ओरिएंटेड टेल लाइट सेटअप था, वहीं नए मॉडल में नई कनेक्टेड टेल लाइट्स, एक फंकी स्पॉइलर और एक मजबूत लेकिन अच्छे से डिजाइन की गई स्किड प्लेट है। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स में एक बड़ी रियर विंडशील्ड, वाइपर, वॉशर और डिफॉगर शामिल हैं। 2026 डस्टर में रेनो का नया 2-डाइमेंशनल लोगो भी है, जैसा कि इसके नए इंटरनेशनल मॉडल्स में देखा गया है।

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न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर इंटीरियर
अगर आप SUV के दोनों वर्जन के बीच और भी अंतर जानना चाहते हैं, तो इंटीरियर सबसे अहम हो जाता है। रेनो ने यह पक्का करने के लिए खास कोशिश की है कि नई डस्टर का केबिन अंदर जाते ही प्रीमियम दिखे और महसूस हो। जबकि पुराने मॉडल का इंटीरियर सिंपल लेकिन काम का था, प्रीमियमनेस के मामले में यह उतना अच्छा नहीं था। इसमें बड़े साइड और सेंट्रल AC वेंट, एक भारी दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, जबकि पूरे केबिन में सॉफ्ट-टच मटीरियल की कमी थी।

नई डस्टर में चीजें पूरी तरह से अलग हैं। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड के लिए सॉफ्ट-टच मटीरियल, एक ज्यादा मॉडर्न दिखने वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (जिसमें रेनो का लेटेस्ट लोगो है), और डैशबोर्ड पर कार्बन फाइबर जैसा ट्रिम इंसर्ट मिलता है। आपको सेंटर कंसोल पर ब्रश्ड-सिल्वर एक्सेंट और स्लीक AC वेंट भी दिखेंगे। पुरानी डस्टर में एयर-कंडीशनिंग के लिए मोटे बटन अब हटा दिए गए हैं और नए वर्जन में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्लीक फिजिकल टॉगल जैसे स्विच हैं। नई डस्टर में स्टोरेज के साथ एक फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट भी है जो पुराने मॉडल में बिल्कुल नहीं था।

पुराने मॉडल में फैब्रिक सीटों के साथ ब्राउन और ग्रे केबिन थीम थी, नई डस्टर में डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। 2026 डस्टर के आइकॉनिक लॉन्च एडिशन में सीटों और स्टीयरिंग व्हील के लिए कंट्रास्ट पीली सिलाई भी है। पीछे की तरफ, नई डस्टर में तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, जबकि पुराने मॉडल में एक फिक्स्ड सेंटर हेडरेस्ट था। हालांकि, दोनों में फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट है, लेकिन सिर्फ नई SUV में ही तीनों पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट भी मिलते हैं।

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न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर फीचर्स
इक्विपमेंट के मामले में नई डस्टर में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 6-वे पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और एक पावर्ड टेलगेट भी मिलता है। दूसरी तरफ, पुराने डस्टर में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ), ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs शामिल थे।

नई डस्टर में सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एक 360-डिग्री कैमरा, और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) फंक्शन भी शामिल हैं। फेसलिफ्टेड फर्स्ट-जेन डस्टर में सिर्फ जरूरी चीजें थीं, जिसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, EBD के साथ ABS, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और रियर पार्किंग सेंसर शामिल थे।

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न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर पावरट्रेन
पुराने रेनो डस्टर के बंद होने से पहले, इसमें 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन थे। इसमें एक 106 PS 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट और एक 156 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल। BS6 नॉर्म्स से पहले, रेनो डस्टर को 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ भी पेश करता था जो दो ट्यून (85 PS और 110 PS) बनाता था। दूसरी तरफ, नई डस्टर 3 पेट्रोल-ओनली पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आती है। ये हैं 100 PS 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल, माइल्ड-हाइब्रिड के साथ 163 PS 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल और एक 1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जिसके डिटेल्स इस साल के आखिर (दिवाली के आसपास) में इसके आने के करीब कन्फर्म किए जाएंगे।

न्यू Vs ओल्ड: रेनो डस्टर कीमतें
पुराने डस्टर की एक्स-शोरूम कीमतें इसके बंद होने से पहले 9.86 लाख रुपए से 14.25 लाख रुपए के बीच थी। दूसरी तरफ, नए मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 10.49 लाख रुपए से शुरू होकर 16.99 लाख रुपए तक हैं। खास बात ये है कि अपने सेगमेंट में ये सबसे सस्ती कार भी है। यह हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस के साथ अपना कॉम्पटीशन फिर से शुरू करेगी। साथ ही, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा और अपकमिंग निसान टेक्टन जैसी अन्य कॉम्पैक्ट SUV को भी टक्कर दे सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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