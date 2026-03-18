न्यू डस्टर का बेस वैरिएंट खरीदने लिया ₹8 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक कितनी बनेगी EMI? समझें
रेनो डस्टर की एक्स-शोरूम कीमतें 10.49 लाख रुपए से 16.99 लाख रुपए के बीच हैं। खास बात ये है कि अपने सेगमेंट में ये दूसरी SUVs से सस्ती है। ऐसे में आप न्यू डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है। तब आप इसे आसान EMI से भी खरीद सकते हैं।
रेनो डस्टर की कीमतों से पर्दा उठ चुका है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10.49 लाख रुपए से 16.99 लाख रुपए के बीच हैं। खास बात ये है कि अपने सेगमेंट में ये दूसरी SUVs से सस्ती है। ऐसे में आप न्यू डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है। तब आप इसे आसान EMI से भी खरीद सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए का 2.49 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 8 लाख का लोन लेते हैं, तब अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और टेन्योर (साल) पर कितनी EMI बनेगी इसके बारे में जानते हैं।
देश के अंदर कई बैंकों के साथ फाइनेंस कंपनियां ऑटो लोन देती हैं। इनका इंटरेस्ट रेट अलग-अलग हो सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोन कार की एक्स-शोरूम कीमत का 20% तक ही मिलता है। आपको इंश्योरेंस, RTO, रजिस्ट्रेशन जैसे खर्च खुद ही देने होंगे। हम यहां आपको 8% से 10% तक के इंटरेस्ट रेट पर EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं।
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Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.42 - 19.19 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.66 - 18.49 लाख
Skoda Kushaq Facelift
₹ 11 - 19 लाख
Tata Curvv
₹ 9.66 - 18.85 लाख
|8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8%
|3 साल
|25,069 रुपए
|8%
|4 साल
|19,530 रुपए
|8%
|5 साल
|16,221 रुपए
|8%
|6 साल
|14,027 रुपए
|8%
|7 साल
|12,469 रुपए
रेनो डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 8% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,069 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,530 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,221 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,027 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,469 रुपए बनेगी।
|8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8.50%
|3 साल
|25,254 रुपए
|8.50%
|4 साल
|19,719 रुपए
|8.50%
|5 साल
|16,413 रुपए
|8.50%
|6 साल
|14,223 रुपए
|8.50%
|7 साल
|12,669 रुपए
रेनो डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 8.50% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,254 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,719 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,413 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,223 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,669 रुपए बनेगी।
|8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9%
|3 साल
|25,440 रुपए
|9%
|4 साल
|19,908 रुपए
|9%
|5 साल
|16,607 रुपए
|9%
|6 साल
|14,420 रुपए
|9%
|7 साल
|12,871 रुपए
रेनो डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 9% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,440 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 19,908 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,607 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,420 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 12,871 रुपए बनेगी।
|8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.50%
|3 साल
|25,626 रुपए
|9.50%
|4 साल
|20,099 रुपए
|9.50%
|5 साल
|16,801 रुपए
|9.50%
|6 साल
|14,620 रुपए
|9.50%
|7 साल
|13,075 रुपए
रेनो डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 9.50% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,626 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 20,099 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,801 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,620 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 13,075 रुपए बनेगी।
|8 लाख लाख के ऑटो लोन की मंथली EMI
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|25,814 रुपए
|10%
|4 साल
|20,290 रुपए
|10%
|5 साल
|16,998 रुपए
|10%
|6 साल
|14,821 रुपए
|10%
|7 साल
|13,281 रुपए
रेनो डस्टर के बेस वैरिएंट ऑथेंटिक को खरीदने के लिए आप 8 लाख रुपए का लोन 10% के इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 25,814 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 20,290 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 16,998 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 14,821 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 13,281 रुपए बनेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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