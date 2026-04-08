Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस नई SUV ने दिखाया अपना दम, मार्च 2026 में 1400 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच, कमाल के हैं फीचर

Apr 08, 2026 03:40 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

रेनो की नई डस्टर की मार्च 2026 में 1400 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच हुईं। इनमें डीलर डिस्पैच वाले हैं। इनमें शोरूम में डिस्प्ले यूनिट और डेमो वीइकल्स शामिल हैं। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने कुल 5,046 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। आइए जानते हैं डीटेल।

इस नई SUV ने दिखाया अपना दम, मार्च 2026 में 1400 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच, कमाल के हैं फीचर
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Renault Dusterarrow

नई रेनो डस्टर को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है कि सेल के पहले महीने में ही इसने 1 हजार यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। Autopunditz ने बताया कि मार्च 2026 के सेल डेटा के अनुसार मार्च 2026 में डस्टर की 1402 यूनिट डिस्पैच हुए। डस्टर लिमिटेड-रन लॉन्च एडिशन के साथ टोटल 6 ट्रिम्स में ऑफर कर रही है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 रुपये (एक्स-शोरूम) है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने कुल 5,046 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह मार्च 2025 के मुकाबले 77% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। इनमें से 1,402 यूनिट्स नई डस्टर की थीं। नई डस्टर की ग्राहकों को डिलीवरी इसी महीने में शुरू होने वाली है। मार्च के आंकड़े डीलर डिस्पैच के हैं। इनमें शोरूम में डिस्प्ले यूनिट और डेमो वीइकल्स शामिल थे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Duster

Renault Duster

₹ 10.49 - 18.71 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11.42 - 19.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.69 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

₹ 8.29 - 13.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

जबर्दस्त ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस

नई डस्टर में आपको आइब्रो जैसी एलईडी डीआरएल, खास फेंडर डिजाइन, ग्रिल पर 'डस्टर' लिखा हुआ और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलती हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है। रूफ तक नापा जाए तो इसकी बूट स्पेस 700 लीटर का है, जो इस सेगमेंट में सबसा बेहतरीन बनाता है।

काफी मॉडर्न है कार का केबिन

डस्टर 2026 का केबिन काफी मॉडर्न है और ड्यूल-टोन कलर स्कीम में आता है। इसमें पावर और वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 10.25 इंच के डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ कई और फीचर्स दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट यूनिट 10.1 इंच का है, जिसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ-साथ गूगल इंटीग्रेशन भी है। यह 6-स्पीकर वाले अर्कामिस साउंड सिस्टम से लैस है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च से पहले सड़कों पर दिखा VW वर्टस का फेसलिफ्ट वर्जन, बहुत कुछ है खास

दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है नई डस्टर

नई डस्टर में दो इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं। इनमें 98 हॉर्सपावर और 160 एनएम टॉर्क वाला 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 160 हॉर्सपावर और 280 एनएम टॉर्क वाला 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है। छोटा इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं, 1.3 लीटर इंजन मैनुअल और 6-स्पीड AISIN-बेस्ड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की बड़ी तैयारी, जल्द आएगा हाइक्रॉस का किफायती वेरिएंट, अगले साल लॉन्च

नई डस्टर आर-जीएमपी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। एसयूवी को ग्लोबल CMF-B प्लेटफॉर्म के मुकाबले अधिक अडवांस्ड और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर दिया गया है। इस हाईटेक E&E आर्किटेक्चर ने इसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर-बेस्ड फीचर्स को इंटीग्रेट करना संभव बना दिया है। R-GMP एक मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म भी है और इस साल के आखिर में इसमें 1.8 लीटर का पावरफुल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी ऐड किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:मारुति फैन्स के लिए खुशखबरी, आने वाली हैं तीन नई कार, 6 गियर वाली ब्रेजा भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।