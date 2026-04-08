इस नई SUV ने दिखाया अपना दम, मार्च 2026 में 1400 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच, कमाल के हैं फीचर

Apr 08, 2026 03:40 pm IST

रेनो की नई डस्टर की मार्च 2026 में 1400 से ज्यादा यूनिट डिस्पैच हुईं। इनमें डीलर डिस्पैच वाले हैं। इनमें शोरूम में डिस्प्ले यूनिट और डेमो वीइकल्स शामिल हैं। मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने कुल 5,046 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। आइए जानते हैं डीटेल।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

नई रेनो डस्टर को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है कि सेल के पहले महीने में ही इसने 1 हजार यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। Autopunditz ने बताया कि मार्च 2026 के सेल डेटा के अनुसार मार्च 2026 में डस्टर की 1402 यूनिट डिस्पैच हुए। डस्टर लिमिटेड-रन लॉन्च एडिशन के साथ टोटल 6 ट्रिम्स में ऑफर कर रही है। इसकी शुरुआती कीमत 10.49 रुपये (एक्स-शोरूम) है। आइए जानते हैं डीटेल।

मार्च 2026 में रेनॉल्ट ने कुल 5,046 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। यह मार्च 2025 के मुकाबले 77% की ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ है। इनमें से 1,402 यूनिट्स नई डस्टर की थीं। नई डस्टर की ग्राहकों को डिलीवरी इसी महीने में शुरू होने वाली है। मार्च के आंकड़े डीलर डिस्पैच के हैं। इनमें शोरूम में डिस्प्ले यूनिट और डेमो वीइकल्स शामिल थे।

जबर्दस्त ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस नई डस्टर में आपको आइब्रो जैसी एलईडी डीआरएल, खास फेंडर डिजाइन, ग्रिल पर 'डस्टर' लिखा हुआ और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलती हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है। रूफ तक नापा जाए तो इसकी बूट स्पेस 700 लीटर का है, जो इस सेगमेंट में सबसा बेहतरीन बनाता है।

काफी मॉडर्न है कार का केबिन डस्टर 2026 का केबिन काफी मॉडर्न है और ड्यूल-टोन कलर स्कीम में आता है। इसमें पावर और वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और 10.25 इंच के डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ कई और फीचर्स दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट यूनिट 10.1 इंच का है, जिसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो के साथ-साथ गूगल इंटीग्रेशन भी है। यह 6-स्पीकर वाले अर्कामिस साउंड सिस्टम से लैस है।

दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है नई डस्टर नई डस्टर में दो इंजन ऑप्शन उपलब्ध हैं। इनमें 98 हॉर्सपावर और 160 एनएम टॉर्क वाला 1.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 160 हॉर्सपावर और 280 एनएम टॉर्क वाला 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है। छोटा इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं, 1.3 लीटर इंजन मैनुअल और 6-स्पीड AISIN-बेस्ड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।