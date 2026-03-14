इस SUV की दुनियाभर में रहा बोलबाला, अब नए अवतार में फिर से हुई लॉन्च; ये भारत में भी बिक रही

निसान इंडिया भारतीया बाजार में अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर चुकी है। अभी कंपनी के लिए मैग्नाइट एकमात्र कार थी। अब उसकी लिस्ट में ग्रेवाइट शामिल हो चुकी है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। कंपनी कुछ समय पहले तक एक्स-ट्रेल (X-Trail) भी बेच रही थी।

निसान इंडिया भारतीया बाजार में अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर चुकी है। अभी कंपनी के लिए मैग्नाइट एकमात्र कार थी। अब उसकी लिस्ट में ग्रेवाइट शामिल हो चुकी है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। कंपनी कुछ समय पहले तक एक्स-ट्रेल (X-Trail) भी बेच रही थी। हालांकि, इसे गुपचुप तरीके से इसकी बिक्री बंद कर दी थी। वैसे, देश के बाहर इस SUV की बिक्री जारी है। यह प्रीमियम SUV दुनिया की सबसे मशहूर SUV में से एक रही है। इसके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब 2026 के लिए कंपनी ने एक्स-ट्रेल का N-Trek वर्जन फिर से पेश किया है। जिसे मजबूत और आउटडोर लुक देने के लिए खास स्टाइलिंग दी गई है।

निसान एक्स-ट्रेल N-Trek के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस एक्स-ट्रेल N-Trek वर्जन 2024 तक बिक्री के लिए उपलब्ध था। अब 2026 में यह अपने खास फ्रंट डिजाइन के साथ वापस आया है। नई 2026 एक्स-ट्रेल N-Trek को N-Connecta और Tekna ट्रिम लेवल के बीच रखा गया है। इसका मकसद उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो माउंटेन बाइकिंग या स्कीइंग जैसी आउटडोर गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं।

कीमत की बात करें तो, 2026 एक्स-ट्रेल की शुरुआती कीमत UK में GBP 38,220 है। अभी-अभी पेश किए गए 2026 एक्स-ट्रेल N-Trek वर्जन की शुरुआती कीमत GBP 43,310 है। आज की विनिमय दरों के हिसाब से, ये कीमतें क्रमशः 46.81 लाख रुपए और 53 लाख रुपए होती हैं। स्टैंडर्ड 2026 एक्स-ट्रेल Acenta प्रीमियम, N-Connecta और Tekna ट्रिम्स में उपलब्ध है, जबकि Tekna+ ट्रिम लेवल को बंद कर दिया गया है।

स्टैंडर्ड 2026 एक्स-ट्रेल में भी कुछ अपडेट किए गए हैं। बाहर की तरफ, इसमें Sukomo Blue और Coastal Dune नाम के दो नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। फीचर्स और इक्युपमेंट के मामले में स्टैंडर्ड 2026 निसान एक्स-ट्रेल में नए पार्किंग कैमरे, नया गूगल OS (जो Qashqai में भी देखा गया था) और बेहतर क्वालिटी का इंटीरियर मटीरियल जैसे अपडेट किए गए हैं।

2026 निसान एक्स-ट्रेल का सबसे खास अपडेट N-Trek ट्रिम लेवल की वापसी है, जिसे आखिरी बार 2024 में पेश किया गया था। सामने की तरफ, N-Trek ट्रिम में एक खास ग्रिल दी गई है, जिसे ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके ऊपरी हिस्से में तीन व्हाइट कलर के स्लॉट दिए गए हैं। निसान का लोगो लाल रंग का है और इसके निचले बंपर में चमकीले हाईलाइट्स दिए गए हैं।

इसी तरह के अलग-अलग एलिमेंट ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले पहियों पर भी देखे जा सकते हैं। यहां भी निसान का लोगो अलग से नजर आता है। अंदर की तरफ़, N-Trek के साथ पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है। इसकी चमकदार हाइलाइट्स डैशबोर्ड, दरवाजों की ट्रिम्स और सेंटर कंसोल पर की गई सिलाई में देखी जा सकती हैं। सीटों की अपहोल्स्ट्री गहरे नेवी ब्लू रंग की है।

2026 निसान एक्स-ट्रेल N-Trek ट्रिम को ऑफ-रोड, लाइफस्टाइल और आउटडोर एक्टिविटी के शौकीनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, इसलिए कंपनी सीटों की अपहोल्स्ट्री पर वॉटरप्रूफ मटीरियल दे रही है। इसमें रबर के फ्लोर मैट भी हैं, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है। साथ ही, N-Trek में बूट लाइनर भी दोनों तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काफी काम आता है।