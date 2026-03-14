Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस SUV की दुनियाभर में रहा बोलबाला, अब नए अवतार में फिर से हुई लॉन्च; ये भारत में भी बिक रही

Mar 14, 2026 09:25 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

निसान इंडिया भारतीया बाजार में अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर चुकी है। अभी कंपनी के लिए मैग्नाइट एकमात्र कार थी। अब उसकी लिस्ट में ग्रेवाइट शामिल हो चुकी है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। कंपनी कुछ समय पहले तक एक्स-ट्रेल (X-Trail) भी बेच रही थी।

इस SUV की दुनियाभर में रहा बोलबाला, अब नए अवतार में फिर से हुई लॉन्च; ये भारत में भी बिक रही

निसान इंडिया भारतीया बाजार में अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर चुकी है। अभी कंपनी के लिए मैग्नाइट एकमात्र कार थी। अब उसकी लिस्ट में ग्रेवाइट शामिल हो चुकी है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर MPV भी है। कंपनी कुछ समय पहले तक एक्स-ट्रेल (X-Trail) भी बेच रही थी। हालांकि, इसे गुपचुप तरीके से इसकी बिक्री बंद कर दी थी। वैसे, देश के बाहर इस SUV की बिक्री जारी है। यह प्रीमियम SUV दुनिया की सबसे मशहूर SUV में से एक रही है। इसके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब 2026 के लिए कंपनी ने एक्स-ट्रेल का N-Trek वर्जन फिर से पेश किया है। जिसे मजबूत और आउटडोर लुक देने के लिए खास स्टाइलिंग दी गई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

निसान एक्स-ट्रेल N-Trek के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एक्स-ट्रेल N-Trek वर्जन 2024 तक बिक्री के लिए उपलब्ध था। अब 2026 में यह अपने खास फ्रंट डिजाइन के साथ वापस आया है। नई 2026 एक्स-ट्रेल N-Trek को N-Connecta और Tekna ट्रिम लेवल के बीच रखा गया है। इसका मकसद उन खरीदारों को आकर्षित करना है जो माउंटेन बाइकिंग या स्कीइंग जैसी आउटडोर गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 48.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.6 - 52.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

₹ 46.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

₹ 49.72 - 52.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 43.07 - 52.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
नए अवतार में फिर से हुई लॉन्च हुई ये कार

कीमत की बात करें तो, 2026 एक्स-ट्रेल की शुरुआती कीमत UK में GBP 38,220 है। अभी-अभी पेश किए गए 2026 एक्स-ट्रेल N-Trek वर्जन की शुरुआती कीमत GBP 43,310 है। आज की विनिमय दरों के हिसाब से, ये कीमतें क्रमशः 46.81 लाख रुपए और 53 लाख रुपए होती हैं। स्टैंडर्ड 2026 एक्स-ट्रेल Acenta प्रीमियम, N-Connecta और Tekna ट्रिम्स में उपलब्ध है, जबकि Tekna+ ट्रिम लेवल को बंद कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:महंगी होने वाली इस कंपनी की सभी कारें, 31 मार्च तक खरीदने में फायदा

स्टैंडर्ड 2026 एक्स-ट्रेल में भी कुछ अपडेट किए गए हैं। बाहर की तरफ, इसमें Sukomo Blue और Coastal Dune नाम के दो नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। फीचर्स और इक्युपमेंट के मामले में स्टैंडर्ड 2026 निसान एक्स-ट्रेल में नए पार्किंग कैमरे, नया गूगल OS (जो Qashqai में भी देखा गया था) और बेहतर क्वालिटी का इंटीरियर मटीरियल जैसे अपडेट किए गए हैं।

2026 निसान एक्स-ट्रेल का सबसे खास अपडेट N-Trek ट्रिम लेवल की वापसी है, जिसे आखिरी बार 2024 में पेश किया गया था। सामने की तरफ, N-Trek ट्रिम में एक खास ग्रिल दी गई है, जिसे ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है। इसके ऊपरी हिस्से में तीन व्हाइट कलर के स्लॉट दिए गए हैं। निसान का लोगो लाल रंग का है और इसके निचले बंपर में चमकीले हाईलाइट्स दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:₹6 लाख की ये कार 3 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची, 28Km का माइलेज बढ़ा रहा बिक्री

इसी तरह के अलग-अलग एलिमेंट ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले पहियों पर भी देखे जा सकते हैं। यहां भी निसान का लोगो अलग से नजर आता है। अंदर की तरफ़, N-Trek के साथ पूरी तरह से ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है। इसकी चमकदार हाइलाइट्स डैशबोर्ड, दरवाजों की ट्रिम्स और सेंटर कंसोल पर की गई सिलाई में देखी जा सकती हैं। सीटों की अपहोल्स्ट्री गहरे नेवी ब्लू रंग की है।

2026 निसान एक्स-ट्रेल N-Trek ट्रिम को ऑफ-रोड, लाइफस्टाइल और आउटडोर एक्टिविटी के शौकीनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, इसलिए कंपनी सीटों की अपहोल्स्ट्री पर वॉटरप्रूफ मटीरियल दे रही है। इसमें रबर के फ्लोर मैट भी हैं, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है। साथ ही, N-Trek में बूट लाइनर भी दोनों तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काफी काम आता है।

ये भी पढ़ें:30 लाख घरों तक पहुंचने वाली देश की इकलौती सेडान; ये अमेज, टिगोर या ऑरा नहीं

2026 एक्स-ट्रेल को निसान का ePower सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन पावर देता है, जो निचले वैरिएंट में 201 bhp की पीक पावर और FWD के साथ आता है, जबकि हायर वैरिएंट में यह 210 bhp की पीक पावर और AWD के साथ आता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि 2026 एक्स-ट्रेल के साथ 1.5L माइल्ड हाइब्रिड इंजन को बंद कर दिया गया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Nissan Kicks Nissan Magnite Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।