पैसे वाले हैं इसके दीवाने! चीते की रफ्तार से दौड़ने वाली इस कार की बुकिंग शुरू, ADAS समेत कई सेफ्टी फीचर्स से लैस

संक्षेप: मिनी कूपर कंवर्टिबल की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये कार ADAS समेत कई सेफ्टी फीचर्स से लैस है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 10:11 PM

भारत में 2026 मिनी कूपर कंवर्टिबल की लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। दिसंबर 2025 में कार की आधिकारिक बिक्री शुरू होगी, लेकिन मिनी के सिर्फ 10 डीलरशिप होने के कारण शुरुआती स्लॉट बहुत तेजी से भरने की उम्मीद है। यह नया मॉडल असल में हार्ड-टॉप कॉपर पर आधारित है, लेकिन इसमें ओपन-टॉप ड्राइविंग वाला फन-फैक्टर एक्सपीरियंस मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

कहां और कैसे करें बुकिंग?

मिनी कूपर कंवर्टिबल (Mini Cooper Convertible) की प्री-बुकिंग दो तरीकों से की जा सकती है। इसमें पहला तरीका ऑनलाइन का है, जहां मिनी इंडिया (Mini India) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा ऑफलाइन तरीका है, जो 10 चुनिंदा शहरों के शोरूम (दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद) के द्वारा की जा सकती है। मिनी (Mini) के कम डीलर नेटवर्क के चलते शुरुआती बुकिंग्स काफी तेजी से फुल होने वाली हैं।

2026 मिनी कूपर कंवर्टिबल: साइज और स्पेस

नई मिनी कन्वर्टिबल सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं, बल्कि काफी प्रैक्टिकल भी है। इसकी लंबाई 3879mm, ऊंचाई 1431mm और चौड़ाई 1970mm है। इसमें 4-सीटर सिटिंग है। इसमें नॉर्मल 215 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसमें एक रियर सीट फोल्ड करने पर 440 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं, दोनों फोल्ड करने पर 665 लीटर (वीकेंड गेटवे के लिए परफेक्ट) तक बढ़ जाता है। इसकी सॉफ्ट-टॉप रूफ सिर्फ 20 सेकेंड में खुल जाती है। मजेदार बात ये है कि ये छत 30 km/h की स्पीड तक ड्राइव करते हुए भी ऑपरेट हो सकती है।

मिनी का मॉर्डन और शानदार इंटरियर

2026 मॉडल में फीचर्स भर-भर के दिए गए हैं। इसमें 9.4-इंच का गोलाकार टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसमें लेदर-फ्री स्टीयरिंग और हेड-अप डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, 2D निट डैशबोर्ड, LED हेडलैंप्स, 16 से 18-इंच के अलॉय व्हील, पावर सीट्स, रियरव्यू कैमरा, मल्टीपल एयरबैग, TPMS और ADAS पैकेज (सुरक्षा और आसान ड्राइविंग के लिए) मिलता है।

इंजन, टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस