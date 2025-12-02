नई MG हेक्टर फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन, फीचर्स और इंजन से उठा पर्दा, नए फोटोज ने किया खुलासा
JSW MG मोटर इंडिया ने देश के पैसेंजर गाड़ियों के मार्केट में खुद को एक अहम प्लेयर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर लिया है। इसके मौजूदा लाइनअप में अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में ICE-पावर्ड और EV मॉडल की एक बड़ी रेंज शामिल है। इसके पोर्टफोलियो में भारत में सबसे सस्ती EV से लेकर प्रीमियम ICE-पावर्ड SUV तक शामिल हैं, जबकि MG सिलेक्ट नेटवर्क की सबसे प्रीमियम EV इस रेंज में सबसे ऊपर हैं। हालांकि, कंपनी ने 2019 में MG हेक्टर के लॉन्च के साथ भारत में अपनी शुरुआत की। अब 2026 मॉडल ईयर के लिए फेसलिफ्ट मिलेगा।
हेक्टर SUV ब्रांड के सबसे जरूरी मॉडलों में से एक है, जो हमारे यहां इसकी कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है और अपने मजबूत फीचर सेट और बोल्ड SUV प्रेजेंस के साथ MG नाम को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। अब इसके सालाना अपडेट के लिए, इसमें एक नई अपील के लिए हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। साथ ही, इसके कनेक्टेड टेक सूट और शानदार इंटीरियर भी बने रहेंगे। बदलावों का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए 2026 MG हेक्टर फेसलिफ्ट की नई स्पाई फोटोज भी सामने आ चुके हैं।
नई MG हेक्टर का डिजाइन, फीचर्स और इंजन
पिछला फेसलिफ्ट 2023 में हुआ था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में नए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। 2026 MG हेक्टर में नए ग्रिल डिजाइन के साथ अपडेटेड फ्रंट फेसिया और बदला हुआ फ्रंट बंपर मिलेगा। इसका स्लीक LED सेटअप वैसा ही लगता है, जबकि पिछले हिस्से में भी नया बंपर डिजाइन होगा। फेसलिफ्टेड मॉडल के एलॉय व्हील्स के लिए नए डिजाइन मिलते दिख रहे हैं, जिनके साइज 19-इंच यूनिट तक होने की उम्मीद है।
2026 हेक्टर में काफी हद तक मौजूदा टेक सूट को बनाए रखने की उम्मीद है, जिसमें कुछ संभावित बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। जैसे वेंटिलेटेड रियर सीटें और इसके वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए अपडेटेड इंटरफेस मिलेगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और एयर प्यूरीफायर जैसे दूसरे फीचर्स मिलते रहेंगे। हेक्टर MG के i-SMART सुइट के जरिए कनेक्टेड कार टेक को भी सपोर्ट करता है, जिससे रिमोट व्हीकल कंट्रोल, रियल-टाइम डायग्नोस्टिक्स और वॉइस कमांड मिलते हैं।
हेक्टर SUV में नए पावरट्रेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह एक फेसलिफ्ट है और पूरी तरह से जनरेशनल अपग्रेड नहीं है। इसमें या तो 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता रहेगा। पेट्रोल इंजन 141 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क देता है और यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। डीजल इंजन 167 bhp का पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तक ही लिमिटेड है।
