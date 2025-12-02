Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 MG Hector facelift spied in India with fresh design updates
नई MG हेक्टर फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन, फीचर्स और इंजन से उठा पर्दा, नए फोटोज ने किया खुलासा

नई MG हेक्टर फेसलिफ्ट मॉडल के डिजाइन, फीचर्स और इंजन से उठा पर्दा, नए फोटोज ने किया खुलासा

संक्षेप:

हेक्टर SUV ब्रांड के सबसे जरूरी मॉडलों में से एक है, जो हमारे यहां इसकी कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है और अपने मजबूत फीचर सेट और बोल्ड SUV प्रेजेंस के साथ MG नाम को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। अब इसके सालाना अपडेट के लिए, इसमें एक नई अपील के लिए हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे।

Tue, 2 Dec 2025 02:05 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
MG Hector Plus arrow

JSW MG मोटर इंडिया ने देश के पैसेंजर गाड़ियों के मार्केट में खुद को एक अहम प्लेयर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर लिया है। इसके मौजूदा लाइनअप में अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में ICE-पावर्ड और EV मॉडल की एक बड़ी रेंज शामिल है। इसके पोर्टफोलियो में भारत में सबसे सस्ती EV से लेकर प्रीमियम ICE-पावर्ड SUV तक शामिल हैं, जबकि MG सिलेक्ट नेटवर्क की सबसे प्रीमियम EV इस रेंज में सबसे ऊपर हैं। हालांकि, कंपनी ने 2019 में MG हेक्टर के लॉन्च के साथ भारत में अपनी शुरुआत की। अब 2026 मॉडल ईयर के लिए फेसलिफ्ट मिलेगा।

हेक्टर SUV ब्रांड के सबसे जरूरी मॉडलों में से एक है, जो हमारे यहां इसकी कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है और अपने मजबूत फीचर सेट और बोल्ड SUV प्रेजेंस के साथ MG नाम को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। अब इसके सालाना अपडेट के लिए, इसमें एक नई अपील के लिए हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। साथ ही, इसके कनेक्टेड टेक सूट और शानदार इंटीरियर भी बने रहेंगे। बदलावों का बेहतर अंदाजा लगाने के लिए 2026 MG हेक्टर फेसलिफ्ट की नई स्पाई फोटोज भी सामने आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:किआ की नई कैरेंस क्लाविस EV का खेल बिगाड़ने आ रही ये कार, फरवरी में होगी लॉन्च

नई MG हेक्टर का डिजाइन, फीचर्स और इंजन

पिछला फेसलिफ्ट 2023 में हुआ था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में नए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं। 2026 MG हेक्टर में नए ग्रिल डिजाइन के साथ अपडेटेड फ्रंट फेसिया और बदला हुआ फ्रंट बंपर मिलेगा। इसका स्लीक LED सेटअप वैसा ही लगता है, जबकि पिछले हिस्से में भी नया बंपर डिजाइन होगा। फेसलिफ्टेड मॉडल के एलॉय व्हील्स के लिए नए डिजाइन मिलते दिख रहे हैं, जिनके साइज 19-इंच यूनिट तक होने की उम्मीद है।

2026 हेक्टर में काफी हद तक मौजूदा टेक सूट को बनाए रखने की उम्मीद है, जिसमें कुछ संभावित बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। जैसे वेंटिलेटेड रियर सीटें और इसके वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट के लिए अपडेटेड इंटरफेस मिलेगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट और एयर प्यूरीफायर जैसे दूसरे फीचर्स मिलते रहेंगे। हेक्टर MG के i-SMART सुइट के जरिए कनेक्टेड कार टेक को भी सपोर्ट करता है, जिससे रिमोट व्हीकल कंट्रोल, रियल-टाइम डायग्नोस्टिक्स और वॉइस कमांड मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:₹5.62 लाख की SUV पर आया ₹1 लाख का डिस्काउंट, 16 दिसंबर तक ऑफर

हेक्टर SUV में नए पावरट्रेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह एक फेसलिफ्ट है और पूरी तरह से जनरेशनल अपग्रेड नहीं है। इसमें या तो 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन या 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता रहेगा। पेट्रोल इंजन 141 bhp का पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क देता है और यह 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ आता है। डीजल इंजन 167 bhp का पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तक ही लिमिटेड है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
