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शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार इंजन; इस कंपनी की ये नई दमदार कार आ रही

Mar 24, 2026 08:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मर्सिडीज-बेंज एक बाद एक नए सरप्राइज देने में लगी हुई है। कंपनी ने एस-क्लास के लॉन्च के दो महीने बाद, अब अपने ज्यादा लंबे और ज्यादा शानदार मॉडल, मेबैक एस-क्लास (मेबैक एस-क्लास) से भी पर्दा हटा दिया है। इसमें एस-क्लास वाले ही विज़ुअल और टेक अपडेट्स दिए गए हैं। 

शानदार डिजाइन, लग्जरी इंटीरियर और दमदार इंजन; इस कंपनी की ये नई दमदार कार आ रही

मर्सिडीज-बेंज एक बाद एक नए सरप्राइज देने में लगी हुई है। कंपनी ने एस-क्लास के लॉन्च के दो महीने बाद, अब अपने ज्यादा लंबे और ज्यादा शानदार मॉडल, मेबैक एस-क्लास (मेबैक एस-क्लास) से भी पर्दा हटा दिया है। इसमें एस-क्लास वाले ही विज़ुअल और टेक अपडेट्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें पर्सनलाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन्स और बोनट के नीचे एक अहम बदलाव भी किया गया है। इस फेसलिफ्ट के 2027 की शुरुआत में स्टैंडर्ड एस-क्लास के बाद भारत में आने की उम्मीद है। पहले की तरह ही, मेबैक S 580 को भारत में ही असेंबल किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें दी गई अतिरिक्त टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इसकी क़ीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए के पार जा सकती है।

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2026 मेबैक एस-क्लास का एक्सटीरियर
एस-क्लास के बाहरी डिजाइन में जो बदलाव देखे गए थे, वे यहां भी देखने को मिलते हैं। हालांकि, इसमें मेबैक के कुछ खास टच भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, यहां भी ग्रिल 20% बड़ी है और LED लाइट्स से घिरी हुई है, जिसके ऊपर बोनट पर एक रोशन मर्सिडीज स्टार लगा है। फर्क यह है कि इस ग्रिल में मेबैक के खास वर्टिकल स्लैट्स (खड़ी पट्टियाँ) का इस्तेमाल किया गया है। उनके ऊपर 'मेबैक' शब्द भी रोशन होता है।

इसके हेडलैंप्स नए और बड़े हैं, जिनमें मर्सिडीज की 'Digital Light' एम्बिएंट लाइटिंग का लेटेस्ट वर्जन और तीन-कोनों वाले स्टार वाले DRLs दिए गए हैं। लेकिन, टेक्निकली ब्लू कलर के एक्सेंट्स के बजाय, इनमें रोज गोल्ड कलर की सजावट की गई है, जिन पर मेबैक का लोगो बना हुआ है। इसी सिलसिले में जैसा कि मेबैक GLS और SL में देखा था, इन लोगो से बना एक पैटर्न बंपर के निचले एयर डैम्स को ढकने वाली जाली का रूप लेता है।

पहले की तरह ही, मेबैक, एस-क्लास के लॉन्ग-व्हीलबेस मॉडल से 180mm ज्यादा लंबी है। यह बात साइड से देखने पर साफ नजर आती है। इसमें नया यह है कि अब 20 और 21 इंच के साइज में फोर्ज्ड एलॉय व्हील्स के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। इन व्हील्स को बनाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनमें जटिल और कई स्पोक्स वाले डिजाइन बनाना संभव हो पाया है। इन व्हील्स में एक ऐसा मर्सिडीज लोगो भी लगा है, जिसका वजन इस तरह से संतुलित किया गया है कि व्हील्स के घूमने पर भी वह हमेशा सीधा ही रहता है। D-पिलर पर लगा मेबैक का लोगो भी रोशन होता है। टेल-लैंप्स में भी स्टैंडर्ड एस-क्लास की तरह ही तीन-कोनों वाले स्टार वाली LED सिग्नेचर लाइटिंग दी गई है।

मर्सिडीज का कहना है कि हर मेबैक एस-क्लास में, ब्रांड की 'Manufaktur' पर्सनलाइजेशन कैटलॉग से कुछ ना कुछ ऑप्शन्स जरूर शामिल किए जाते हैं। इसी के चलते, इस कैटलॉग का विस्तार किया गया है, जिसमें अब बाहरी रंगों के ज्यादा विकल्प और दो-रंगों वाले ज्यादा कॉम्बिनेशन्स शामिल हैं, जो मेबैक के ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हैं।

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2026 मेबैक एस-क्लास का इंटीरियर और टेक्नोलॉजी
अंदर की तरफ और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं, जहां खरीदार अब ज्यादा से ज्यायादा लेदर अपहोल्स्ट्री (सीटों की गद्दी) चुन सकते हैं। यहां तक कि केबिन में नीचे, पैरों वाली जगह के आसपास भी। लेदर के लिए नए कलर उपलब्ध हैं और मेबैक के इतिहास में पहली बार बिना लेदर वाली वीगन अपहोल्स्ट्री भी है, जिसका डिजाइन एकदम अनोखा है।

रेगुलर S फेसलिफ्ट वाली सारी टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल की गई है, जिसमें डैशबोर्ड की जगह एक 'सुपरस्क्रीन' ग्लास पैनल लगाया गया है। यहां फर्क यह है कि आपको सभी स्क्रीन के लिए एक अनोखी मेबैक ग्राफिकल थीम मिलती है, जिसमें एक बार फिर मेबैक का सिग्नेचर 'रोज गोल्ड' रंग इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, मेबैक का खास 'ड्राइव मोड' भी वापस आ गया है, जो सस्पेंशन को और भी ज्यादा मुलायम बना देता है।

AI-बेस्ड टेक्नोलॉजी का यह नया रूप मेबैक की दुनिया में भी आ गया है। इसमें एक 'कन्वर्सेशनल असिस्टेंट' (बातचीत करने वॉइस असिस्टेंड) भी मौजूद है, जो ChatGPT, Bing और Gemini को मिलाकर काम करता है। चार 'सुपरकंप्यूटर' से बना नया E&E आर्किटेक्चर पूरी कार को चलाता है, स्क्रीन से लेकर सुरक्षा सुविधाओं और ड्राइविंग के तरीकों तक, सब कुछ इसी से कंट्रोल होता है।

मेबैक एस-क्लास के मेन पैसेंजर के लिए शायद इन बातों का कोई खास मतलब नहीं हो, क्योंकि वह तो पीछे की सीट पर बैठता है और पीछे की तरफ, चीजें पहले की तरह ही बेहद शानदार और आलीशान बनी हुई हैं। पीछे की सीटें 43 डिग्री तक पीछे झुक सकती हैं (जबकि एस-क्लास में यह सीमा 38 डिग्री है)। साथ ही, ये सीटें गर्म होने वाली, वेंटीलेटेड और मसाज करने वाली भी हैं। इसके अलावा, अब आपको हर चीज को कंट्रोल करने के लिए पहले वाले टैबलेट कंट्रोलर की जगह, दो अलग-अलग 'स्मार्टफोन' जैसे रिमोट मिलते हैं।

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2026 मेबैक एस-क्लास के इंजन
पहले की तरह ही, S 580 V8 इंजन ही मेबैक रेंज का मुख्य बेस बना रहेगा। हालांकि, अब यह एक अपग्रेड किए गए 'M177 Evo' रूप में आता है, जिसमें 'फ्लैट-प्लेन क्रैंक' का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन अब 537 हॉर्सपावर (hp) की ताकत और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कुछ मार्केट में S 580e PHEV उपलब्ध है, जिसमें 3.0-लीटर इनलाइन-सिक्स इंजन के साथ 163hp की इलेक्ट्रिक मोटर और 22kWh की बैटरी लगी है। सिस्टम की कुल पावर 585hp और 750Nm है। यह कार सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर 98Km तक चल सकती है।

बड़ा बदलाव टॉप-स्पेक S 680 में है। इसका मतलब V12 इंजन हो सकता है या फिर V8 का ज्यादा पावरफ़ुल वर्जन, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस मार्केट में बेचा जा रहा है। US और UAE जैसे मार्केट में शायद V12 इंजन ही रहेगा, जो कि 6.0-लीटर का ट्विन-टर्बो इंजन है और 630hp की पावर के साथ 900Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, भारत समेत ज्यादातर मार्केट में इसका मतलब शायद S 580 के 4.0-लीटर V8 इंजन का 612hp और 850Nm वाला वर्जन होगा। अगर मर्सिडीज विदेश के किसी राइट-हैंड-ड्राइव मार्केट में V12 इंजन वाला मॉडल पेश करती है, तो इसे आसानी से CBU इम्पोर्ट के तौर पर भारतीय बाजार में भी लाया जा सकता है।

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2026 मेबैक एस-क्लास नाइट सीरीज की वापसी
कार के लॉन्च के समय से ही मेबैक नाइट सीरीज एस-क्लास भी उपलब्ध होगी। यह असल में एक 'डार्क एडिशन' है, जिसमें कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर हिस्सों के लिए गहरे रंगों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें कुछ एकदम अनोखे ऑप्शन भी शामिल हैं। इसके अलावा, क्रोम की जगह 'डार्क क्रोम' का इस्तेमाल किया गया है और पहिए भी एक अलग तरह के हवा के बहाव के हिसाब से बने ब्लैक कलर के हैं, जिन पर मेबैक के दर्जनों लोगो बने हुए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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