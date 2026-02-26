मार्केट पर राज करने आ रही 2026 Maruti Suzuki Brezza, मिल सकते हैं ये कमाल के नए फीचर
जल्द ही मार्केट में 2026 Maruti Suzuki Brezza की एंट्री हो सकती है। मौजूदा ब्रेजा इस एसयूवी का सेकेंड जेनरेशन है और इसे साल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जल्द ही मार्केट में 2026 Maruti Suzuki Brezza की एंट्री हो सकती है। मौजूदा ब्रेजा इस एसयूवी का सेकेंड जेनरेशन है और इसे साल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई ब्रेजा के टेस्ट म्यूल्स के स्पाई शॉट्स को भी कई बार देखा जा चुका है। फिलहाल उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आइए जानते हैं कि नई ब्रेजा में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।
डिजाइन में बदलाव
नई ब्रेजा बाहर से काफी हद तक पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इसके फ्रंट और रियर को मेकओवर दिया जा सकता है। इसमें कंपनी नया बंपर, बॉर्डर ग्रिल अप फ्रंट और रियर में इसी से मैच करते हुए बदलाव दे सकती है। इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स की कमी खल सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Tata Nexon
₹ 8 - 14.15 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
पावरट्रेन में हो सकते हैं छोटे-मोटे ट्वीक
इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नई ब्रेजा में भी आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आएगा। हालांकि, लेटेस्ट टेस्ट्स से पता चलता है कि इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऐड किया जा सकता है। हो सकता है कि कंपनी इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1.0-लीटर टर्बो इंजन दे दे। हालांकि, अभी तक इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।
वेंटिलेटेड सीट्स से लैस होगी नई ब्रेजा
2026 की ब्रेजा में ड्राइवर और को-पैसेंजर के आराम को बेहतर बनाने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने की उम्मीद है। यह फीचर महिंद्रा XUV3XO, हुंडई वेन्यू और समेत कई सेगमेंट की कई गाड़ियों में ऑफर किया जा रहा है।
बड़ा टचस्क्रीन
इंटीरियर लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ छोटे-मोटे सुधार जरूर देखने को मिलेंगे। इनमें नया सेंटर कंसोल और नई सीटिंग शामिल हैं। कुछ लीक फोटो के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें इंफोटेनमेंट के लिए एक बड़ी टचस्क्रीन होगी, जो वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो से लैस होगी। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक एसी, एम्बिएंट लाइट्स और सिंगल-पैनल सनरूफ शामिल हो सकते हैं।
अंडरबॉडी सीएनजी टैंक से लैस होगी नई ब्रेजा
2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा के सबसे बड़े बदलावों में से एक है विक्टॉरिस से इंस्पायर्ड अंडरबॉडी टैंक का शामिल किया जाना। टैंक को बूट से हटाकर बॉडी के नीचे लगाने से एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट में भी बेहतर बूट स्पेस मिल जाता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।