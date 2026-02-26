Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मार्केट पर राज करने आ रही 2026 Maruti Suzuki Brezza, मिल सकते हैं ये कमाल के नए फीचर

Feb 26, 2026 12:08 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जल्द ही मार्केट में 2026 Maruti Suzuki Brezza की एंट्री हो सकती है। मौजूदा ब्रेजा इस एसयूवी का सेकेंड जेनरेशन है और इसे साल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

मार्केट पर राज करने आ रही 2026 Maruti Suzuki Brezza, मिल सकते हैं ये कमाल के नए फीचर
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Maruti Suzuki Brezzaarrow

कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जल्द ही मार्केट में 2026 Maruti Suzuki Brezza की एंट्री हो सकती है। मौजूदा ब्रेजा इस एसयूवी का सेकेंड जेनरेशन है और इसे साल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई ब्रेजा के टेस्ट म्यूल्स के स्पाई शॉट्स को भी कई बार देखा जा चुका है। फिलहाल उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आइए जानते हैं कि नई ब्रेजा में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं

डिजाइन में बदलाव

नई ब्रेजा बाहर से काफी हद तक पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन इसके फ्रंट और रियर को मेकओवर दिया जा सकता है। इसमें कंपनी नया बंपर, बॉर्डर ग्रिल अप फ्रंट और रियर में इसी से मैच करते हुए बदलाव दे सकती है। इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स की कमी खल सकती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.37 - 14.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

पावरट्रेन में हो सकते हैं छोटे-मोटे ट्वीक

इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नई ब्रेजा में भी आपको 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आएगा। हालांकि, लेटेस्ट टेस्ट्स से पता चलता है कि इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऐड किया जा सकता है। हो सकता है कि कंपनी इसमें फ्रॉन्क्स वाला 1.0-लीटर टर्बो इंजन दे दे। हालांकि, अभी तक इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

ये भी पढ़ें:इस 7-सीटर पर टूटी भीड़, 10 महीने में हुई सुपरहिट; हथिया ली नंबर-3 की पोजिशन

वेंटिलेटेड सीट्स से लैस होगी नई ब्रेजा

2026 की ब्रेजा में ड्राइवर और को-पैसेंजर के आराम को बेहतर बनाने के लिए वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलने की उम्मीद है। यह फीचर महिंद्रा XUV3XO, हुंडई वेन्यू और समेत कई सेगमेंट की कई गाड़ियों में ऑफर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:₹5.76 लाख की 7-सीटर टोयोटा और मारुति के मॉडल पर पड़ी भारी, 23% की मिली ग्रोथ

बड़ा टचस्क्रीन

इंटीरियर लेआउट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ छोटे-मोटे सुधार जरूर देखने को मिलेंगे। इनमें नया सेंटर कंसोल और नई सीटिंग शामिल हैं। कुछ लीक फोटो के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें इंफोटेनमेंट के लिए एक बड़ी टचस्क्रीन होगी, जो वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो से लैस होगी। इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक एसी, एम्बिएंट लाइट्स और सिंगल-पैनल सनरूफ शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:EV पॉलिसी पर बरसा ये बिजनेसमैन, बोले- 36 सालों में नहीं देखा ऐसा पॉलिसी फेलियर

अंडरबॉडी सीएनजी टैंक से लैस होगी नई ब्रेजा

2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा के सबसे बड़े बदलावों में से एक है विक्टॉरिस से इंस्पायर्ड अंडरबॉडी टैंक का शामिल किया जाना। टैंक को बूट से हटाकर बॉडी के नीचे लगाने से एसयूवी के सीएनजी वेरिएंट में भी बेहतर बूट स्पेस मिल जाता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।