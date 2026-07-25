1 लीटर पेट्रोल और 1 किलो CNG में कितना दौड़ेगी नई ब्रेजा SUV? देखें सभी वैरिएंट की माइलेज डिटेल

अब कंपनी ने अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए ARAI-सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं। ये SUV यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है। इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 19.96kpl से 26.90km/kg के बीच है।

1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी नई ब्रेजा SUV

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मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी अपडेटेड 2026 ब्रेजा SUV को लॉन्च कर दिया है। इस कॉम्पैक्ट SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपए है। अब कंपनी ने अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए ARAI-सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं। ये SUV यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है। इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 19.96kpl से 26.90km/kg के बीच है। चलिए न्यू ब्रेजा के सभी वैरिएंट के माइलेज के बारे में हैं।

नई ब्रेजा का इंजन ऑप्शन

ब्रेजा का नया 1.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है, जबकि 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103hp की पावर और 139Nm का टॉर्क बनाता है। 1.5-लीटर CNG वर्जन CNG मोड में 88hp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देता है, जबकि पेट्रोल पर चलने पर यह 103hp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है। दूसरी तरफ, CNG-पावर्ड ब्रेजा इस रेंज का सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट वर्जन है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 26.90km/kg बताई गई है। पेट्रोल वैरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल सबसे ज्यादा 21.09kpl का माइलेज देता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल मैनुअल 20.47kpl तक का माइलेज देता है।

2026 मारुति ब्रेजा की ARAI फ्यूल एफिशिएंसी वैरिएंट फ्यूल एफिशिएंसी LXi/VXi Turbo 20.47kpl ZXi/ZXi+ Turbo 19.96kpl LXi/VXi MT 21.09kpl ZXi MT 20.81kpl VXi/ZXi/ZXi+ AT 20.17kpl LXi/VXi/ZXi CNG MT 26.90km/kg

मौजूदा ब्रेजा की तुलना में हर पावरट्रेन की फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सुधार हुआ है। LXi और VXi ट्रिम्स में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल अब 21.09kpl का माइलेज देता है, जो पहले 17.80kpl था। ZXi मैनुअल की फ़्यूल एफिशिएंसी 19.89kpl से बढ़कर 20.81kpl हो गई है, जबकि ऑटोमैटिक वैरिएंट अब 20.17kpl का माइलेज देते हैं, जो पहले 19.80kpl था। ब्रेजा CNG भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, जिसकी फ्यूल इकॉनमी 25.51km/kg से बढ़कर 26.90km/kg हो गई है।

2026 मारुति ब्रेजा का एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो, मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV की स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इसके नए फ्रंट लुक में नई डिजाइन वाली ग्रिल और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला डार्क क्रोम फिनिश वाला पैनल दिया गया है। बंपर को थोड़ा नया डिजाइन दिया गया है जिसमें डार्क क्रोम एलिमेंट्स और फॉक्स स्किड प्लेट का नया लुक शामिल है। L-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप्स को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ और नए ट्राएंगुलर हाउसिंग में लगाया गया है। साइड में डोर के निचले हिस्से में नई डुअल-टोन क्लैडिंग और 16-इंच के एलॉय व्हील्स में नया डिजाइन मिलता है। 2026 ब्रेजा के पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जैसे ही टेल-लैंप्स और बंपर डिजाइन दिए गए हैं।

2026 मारुति ब्रेजा का डाइमेंशन लंबाई (mm) 3,995 चौड़ाई (mm) 1,790 ऊंचाई (mm) 1,685 व्हीलबेस (mm) 2,500

टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे अलग लुक देते हैं। इनमें टेलगेट पर 'Turbo' बैज, ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च पर रेड एक्सेंट्स, और रियर क्वार्टर ग्लास पर 'Turbo Boosterjet' स्टिकर शामिल हैं। मारुति ने नए 'विवेशियस ऑरेंज' और 'लस्ट्रस बेज' पेंट ऑप्शन भी पेश किए हैं। साथ ही, इन कलर्स के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन फिनिश भी दिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो, 2026 ब्रेजा के केबिन को नया लुक दिया गया है। इसमें वही ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम तो बरकरार है, लेकिन नए ट्रिम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और पुराने वर्जन के सिल्वर ट्रिम पीस अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। डुअल-टोन लेदरेट-फिनिश वाली सीटों में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री है। इसमें विक्टोरिस से लिए गए नए HVAC स्विच भी दिए गए हैं।