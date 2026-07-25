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1 लीटर पेट्रोल और 1 किलो CNG में कितना दौड़ेगी नई ब्रेजा SUV? देखें सभी वैरिएंट की माइलेज डिटेल

By Narendra Jijhontiya
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अब कंपनी ने अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए ARAI-सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं। ये SUV यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है। इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 19.96kpl से 26.90km/kg के बीच है।

2026 Maruti Suzuki Brezza fuel efficiency figures revealed
1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी नई ब्रेजा SUV
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मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी अपडेटेड 2026 ब्रेजा SUV को लॉन्च कर दिया है। इस कॉम्पैक्ट SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपए है। अब कंपनी ने अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए ARAI-सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़े जारी किए हैं। ये SUV यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है। इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 19.96kpl से 26.90km/kg के बीच है। चलिए न्यू ब्रेजा के सभी वैरिएंट के माइलेज के बारे में हैं।

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नई ब्रेजा का इंजन ऑप्शन
ब्रेजा का नया 1.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क देता है, जबकि 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 103hp की पावर और 139Nm का टॉर्क बनाता है। 1.5-लीटर CNG वर्जन CNG मोड में 88hp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क देता है, जबकि पेट्रोल पर चलने पर यह 103hp की पावर और 139Nm का टॉर्क देता है। दूसरी तरफ, CNG-पावर्ड ब्रेजा इस रेंज का सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट वर्जन है, जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 26.90km/kg बताई गई है। पेट्रोल वैरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल सबसे ज्यादा 21.09kpl का माइलेज देता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल मैनुअल 20.47kpl तक का माइलेज देता है।

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2026 मारुति ब्रेजा की ARAI फ्यूल एफिशिएंसी
वैरिएंटफ्यूल एफिशिएंसी
LXi/VXi Turbo20.47kpl
ZXi/ZXi+ Turbo19.96kpl
LXi/VXi MT21.09kpl
ZXi MT20.81kpl
VXi/ZXi/ZXi+ AT20.17kpl
LXi/VXi/ZXi CNG MT26.90km/kg

मौजूदा ब्रेजा की तुलना में हर पावरट्रेन की फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सुधार हुआ है। LXi और VXi ट्रिम्स में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल अब 21.09kpl का माइलेज देता है, जो पहले 17.80kpl था। ZXi मैनुअल की फ़्यूल एफिशिएंसी 19.89kpl से बढ़कर 20.81kpl हो गई है, जबकि ऑटोमैटिक वैरिएंट अब 20.17kpl का माइलेज देते हैं, जो पहले 19.80kpl था। ब्रेजा CNG भी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है, जिसकी फ्यूल इकॉनमी 25.51km/kg से बढ़कर 26.90km/kg हो गई है।

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2026 मारुति ब्रेजा का एक्सटीरियर
एक्सटीरियर की बात करें तो, मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV की स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इसके नए फ्रंट लुक में नई डिजाइन वाली ग्रिल और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला डार्क क्रोम फिनिश वाला पैनल दिया गया है। बंपर को थोड़ा नया डिजाइन दिया गया है जिसमें डार्क क्रोम एलिमेंट्स और फॉक्स स्किड प्लेट का नया लुक शामिल है। L-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप्स को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ और नए ट्राएंगुलर हाउसिंग में लगाया गया है। साइड में डोर के निचले हिस्से में नई डुअल-टोन क्लैडिंग और 16-इंच के एलॉय व्हील्स में नया डिजाइन मिलता है। 2026 ब्रेजा के पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जैसे ही टेल-लैंप्स और बंपर डिजाइन दिए गए हैं।

2026 मारुति ब्रेजा का डाइमेंशन
लंबाई (mm)3,995
चौड़ाई (mm)1,790
ऊंचाई (mm)1,685
व्हीलबेस (mm)2,500

टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे अलग लुक देते हैं। इनमें टेलगेट पर 'Turbo' बैज, ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च पर रेड एक्सेंट्स, और रियर क्वार्टर ग्लास पर 'Turbo Boosterjet' स्टिकर शामिल हैं। मारुति ने नए 'विवेशियस ऑरेंज' और 'लस्ट्रस बेज' पेंट ऑप्शन भी पेश किए हैं। साथ ही, इन कलर्स के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन फिनिश भी दिया गया है।

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2026 मारुति ब्रेजा का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, 2026 ब्रेजा के केबिन को नया लुक दिया गया है। इसमें वही ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम तो बरकरार है, लेकिन नए ट्रिम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और पुराने वर्जन के सिल्वर ट्रिम पीस अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। डुअल-टोन लेदरेट-फिनिश वाली सीटों में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री है। इसमें विक्टोरिस से लिए गए नए HVAC स्विच भी दिए गए हैं।

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2026 मारुति ब्रेजा के फीचर्स और सेफ्टी
फीचर्स की बात करें तो, इसमें बड़ा 10.1-इंच स्मार्टप्ले प्रो X इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन और एलेक्सा की सुविधा है। साथ ही, इसमें 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट-सीट वेंटिलेशन, एयर प्यूरीफायर और वायरलेस फोन चार्जर के लिए एक्टिव कूलिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए ब्रेजा में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग और आगे की तरफ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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