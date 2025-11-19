न्यू मारुति ब्रेजा पहली बार टेस्टिंग के दौरान दिखी, अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा; भरपूर स्पेस मिलेगा
संक्षेप: इन स्पाई तस्वीरों ने डिजाइन में बदलावों से कहीं ज्यादा कई अहम बातों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। टेस्ट म्यूल में पीछे के शीशे पर एक CNG स्टिकर दिखाई दे रहा था। इसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि इस टेस्ट म्यूल में CNG टैंक बूट के अंदर की बजाय बॉडी के नीचे है, जिससे जगह की बचत होती है।
मारुति की सब 4-मीटर कॉम्पैक्ट SUV ब्रेजा भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। ये देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-5 SUVs में शामिल रहती है। ऐसे में अब कंपनी इसे पहला अपडेट देने को तैयार है। दरअसल, कंपनी सेकेंड जनरेशन ब्रेजा को एक बड़ा अपडेट देने को तैयार है। आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण हो चुका है। इसके भारी-भरकम कवर वाले प्रोटोटाइप को पहली बार सार्वजनिक सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है। बॉडीवर्क को छिपाने की पूरी कोशिश के बावजूद कुछ बदलाव फिर भी नजर आ गए।
दिलचस्प बात यह है कि इन स्पाई तस्वीरों ने डिजाइन में बदलावों से कहीं ज्यादा कई अहम बातों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। टेस्ट म्यूल में पीछे के शीशे पर एक CNG स्टिकर दिखाई दे रहा था। इसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि इस टेस्ट म्यूल में CNG टैंक बूट के अंदर की बजाय बॉडी के नीचे है, जिससे जगह की बचत होती है।
अगर यह सेटअप प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल में शामिल होता है, तो 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेजा, विक्टोरिस के नक्शेकदम पर चलेगी। जिसने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के अंडरफ्लोर CNG मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई थी। पारंपरिक CNG कारों में लंबे समय से चली आ रही बूट स्पेस की समस्या का समाधान भी है। यह ब्रेजा को कॉम्पटीटर्स के बीच एक बड़ा फायदा भी दे सकता है।
स्टाइलिंग की बात करें तो, कुल मिलाकर ग्रीनहाउस जाना-पहचाना सा लगता है, जिससे पता चलता है कि मारुति सुजुकी शीट मेटल में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना नहीं बना रही है। फिर भी टेल लैंप क्लस्टर में थोड़ा बदलाव दिख रहा है और एलॉय व्हील्स को भी नया डिजाइन मिल सकता है। ऊपर एक शार्क फिन एंटीना लगा है, जबकि ऊंचे माउंटेड स्टॉप लैंप वाला एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी देखा जा सकता है।
इस टेस्ट म्यूल से जुड़ी अफवाहें बताती हैं कि फेसलिफ्टेड ब्रेजा में लेवल 2 ADAS सिस्टम दिया जा सकता है। इससे यह उन कॉम्पटीटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में होगी जो अब लेन सपोर्ट टेक्नोलॉजी, टक्कर कम करने वाले सिस्टम और अडैप्टिव ड्राइवर एड्स दे रहे हैं। हालांकि, रैप के जरिए कोई भी सेंसर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा ही हो सकता है। इस साल की शुरुआत में मारुति ने ब्रेजा को 6 एयरबैग और अन्य सुरक्षा सुविधाओं के साथ स्टैंडर्ड रूप से अपडेट किया था।
मैकेनिकल्स की बात करें तो ब्रांड बुनियादी चीजों को नए सिरे से नहीं लिख रहा है। भरोसेमंद 1.5-लीटर K15C फोर-सिलेंडर इंजन के जारी रहने की उम्मीद है। पेट्रोल इंजन अपनी जानी-पहचानी 102 बीएचपी और 137 एनएम की पावर बरकरार रखेगा, जबकि फैक्टरी CNG वर्जन संभवतः 87 बीएचपी और 121.5 एनएम आउटपुट पर ही टिका रहेगा। दोनों इंजनों के लिए गियरबॉक्स में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होंगे, पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प भी उपलब्ध होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
