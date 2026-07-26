₹6 लाख का लोन लेकर नई ब्रेजा को खरीदा, तो हर महीने बस इतनी बनेगी EMI; देखें 3 से 7 साल तक गणित
कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% तक लोन मिल जाता है। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। अब मान लिया जाए कि आप 7.40 लाख रुपए की ब्रेजा के लिए 1.40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब हर महीने कितनी EMI बनेगी।
मारुति सुजुकी अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपए तय की है। अब ये कम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फ्यूल इफिसिएंटिव और फीचरिस्टिक हो गई है। इसे भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। ऐसे में आप इस SUV को आसान लोन EMI पर भी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब हम आपको अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और टेन्योर पर इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं।
कोई बैक या फाइनेंस कंपनी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% या उससे ज्यादा का लोन दे देती हैं। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। अब मान लिया जाए कि आप 7.40 लाख रुपए की ब्रेजा के लिए 1.40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब हर महीने कितनी EMI बनेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.4 लाख
Citroen Aircross X
₹ 8.89 - 14.57 लाख
Citroen Basalt X
₹ 8.55 - 14.11 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.65 - 11.13 लाख
Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8%
|3 साल
|18802 रुपए
|8%
|4 साल
|14648 रुपए
|8%
|5 साल
|12166 रुपए
|8%
|6 साल
|10520 रुपए
|8%
|7 साल
|9352 रुपए
मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,802 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,648 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,166 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,520 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,352 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9%
|3 साल
|18941 रुपए
|9%
|4 साल
|14789 रुपए
|9%
|5 साल
|12310 रुपए
|9%
|6 साल
|10667 रुपए
|9%
|7 साल
|9502 रुपए
मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,941 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,789 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,310 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,667 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,502 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.00%
|3 साल
|19080 रुपए
|9.00%
|4 साल
|14931 रुपए
|9.00%
|5 साल
|12455 रुपए
|9.00%
|6 साल
|10815 रुपए
|9.00%
|7 साल
|9653 रुपए
मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,080 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,931 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,455 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,815 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,653 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|19220 रुपए
|10%
|4 साल
|15074 रुपए
|10%
|5 साल
|12601 रुपए
|10%
|6 साल
|10965 रुपए
|10%
|7 साल
|9806 रुपए
मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,220 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,074 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,601 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,965 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,806 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|19360 रुपए
|10%
|4 साल
|15218 रुपए
|10%
|5 साल
|12748 रुपए
|10%
|6 साल
|11116 रुपए
|10%
|7 साल
|9961 रुपए
मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,360 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,218 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,748 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 11,116 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,961 रुपए बनेगी।
न्यू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के चेंजेस
ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने वर्जन का 103hp पावर और 139Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रखा गया है, जिसमें CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि, CNG वर्जन में अब विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड किट दी गई है, जिससे बूट स्पेस बचता है। सभी इंजन ऑप्शन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।
2026 मारुति ब्रेजा का एक्सटीरियर
एक्सटीरियर की बात करें तो, मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV की स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इसके नए फ्रंट लुक में नई डिजाइन वाली ग्रिल और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला डार्क क्रोम फिनिश वाला पैनल दिया गया है। बंपर को थोड़ा नया डिजाइन दिया गया है जिसमें डार्क क्रोम एलिमेंट्स और फॉक्स स्किड प्लेट का नया लुक शामिल है। L-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप्स को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ और नए ट्राएंगुलर हाउसिंग में लगाया गया है। साइड में डोर के निचले हिस्से में नई डुअल-टोन क्लैडिंग और 16-इंच के एलॉय व्हील्स में नया डिजाइन मिलता है। 2026 ब्रेजा के पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जैसे ही टेल-लैंप्स और बंपर डिजाइन दिए गए हैं।
|2026 मारुति ब्रेजा का डाइमेंशन
|लंबाई (mm)
|3,995
|चौड़ाई (mm)
|1,790
|ऊंचाई (mm)
|1,685
|व्हीलबेस (mm)
|2,500
टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे अलग लुक देते हैं। इनमें टेलगेट पर 'Turbo' बैज, ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च पर रेड एक्सेंट्स, और रियर क्वार्टर ग्लास पर 'Turbo Boosterjet' स्टिकर शामिल हैं। मारुति ने नए 'विवेशियस ऑरेंज' और 'लस्ट्रस बेज' पेंट ऑप्शन भी पेश किए हैं। साथ ही, इन कलर्स के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन फिनिश भी दिया गया है।
2026 मारुति ब्रेजा का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, 2026 ब्रेजा के केबिन को नया लुक दिया गया है। इसमें वही ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम तो बरकरार है, लेकिन नए ट्रिम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और पुराने वर्जन के सिल्वर ट्रिम पीस अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। डुअल-टोन लेदरेट-फिनिश वाली सीटों में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री है। इसमें विक्टोरिस से लिए गए नए HVAC स्विच भी दिए गए हैं।
2026 मारुति ब्रेजा के फीचर्स और सेफ्टी
फीचर्स की बात करें तो, इसमें बड़ा 10.1-इंच स्मार्टप्ले प्रो X इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन और एलेक्सा की सुविधा है। साथ ही, इसमें 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट-सीट वेंटिलेशन, एयर प्यूरीफायर और वायरलेस फोन चार्जर के लिए एक्टिव कूलिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए ब्रेजा में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग और आगे की तरफ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसे भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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