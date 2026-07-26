₹6 लाख का लोन लेकर नई ब्रेजा को खरीदा, तो हर महीने बस इतनी बनेगी EMI; देखें 3 से 7 साल तक गणित

कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% तक लोन मिल जाता है। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। अब मान लिया जाए कि आप 7.40 लाख रुपए की ब्रेजा के लिए 1.40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब हर महीने कितनी EMI बनेगी।

नई मारुति ब्रेजा की EMI कैलकुलेटर

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 9,676 /माह से शुरू

मारुति सुजुकी अपनी न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में लॉन्च कर चुकी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपए तय की है। अब ये कम्पैक्ट SUV पहले से ज्यादा दमदार, फ्यूल इफिसिएंटिव और फीचरिस्टिक हो गई है। इसे भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। ऐसे में आप इस SUV को आसान लोन EMI पर भी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब हम आपको अलग-अलग इंटरेस्ट रेट और टेन्योर पर इसकी मंथली EMI का कैलकुलेशन बता रहे हैं।

कोई बैक या फाइनेंस कंपनी कार की एक्स-शोरूम कीमत पर भी 80% या उससे ज्यादा का लोन दे देती हैं। आपको डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे अन्य खर्च अपनी जेब से ही देने होंगे। अब मान लिया जाए कि आप 7.40 लाख रुपए की ब्रेजा के लिए 1.40 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब हर महीने कितनी EMI बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 8% 3 साल 18802 रुपए 8% 4 साल 14648 रुपए 8% 5 साल 12166 रुपए 8% 6 साल 10520 रुपए 8% 7 साल 9352 रुपए

मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,802 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,648 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,166 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,520 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,352 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9% 3 साल 18941 रुपए 9% 4 साल 14789 रुपए 9% 5 साल 12310 रुपए 9% 6 साल 10667 रुपए 9% 7 साल 9502 रुपए

मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,941 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,789 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,310 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,667 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,502 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 9.00% 3 साल 19080 रुपए 9.00% 4 साल 14931 रुपए 9.00% 5 साल 12455 रुपए 9.00% 6 साल 10815 रुपए 9.00% 7 साल 9653 रुपए

मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,080 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,931 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,455 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,815 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,653 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 19220 रुपए 10% 4 साल 15074 रुपए 10% 5 साल 12601 रुपए 10% 6 साल 10965 रुपए 10% 7 साल 9806 रुपए

मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,220 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,074 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,601 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,965 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,806 रुपए बनेगी।

₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट टेन्योर मंथली EMI 10% 3 साल 19360 रुपए 10% 4 साल 15218 रुपए 10% 5 साल 12748 रुपए 10% 6 साल 11116 रुपए 10% 7 साल 9961 रुपए

मारुति ब्रेजा के बेस वैरिएंट LXI MT पेट्रोल को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,360 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,218 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,748 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 11,116 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,961 रुपए बनेगी।

न्यू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के चेंजेस

ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने वर्जन का 103hp पावर और 139Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रखा गया है, जिसमें CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि, CNG वर्जन में अब विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड किट दी गई है, जिससे बूट स्पेस बचता है। सभी इंजन ऑप्शन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा का एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो, मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV की स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इसके नए फ्रंट लुक में नई डिजाइन वाली ग्रिल और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला डार्क क्रोम फिनिश वाला पैनल दिया गया है। बंपर को थोड़ा नया डिजाइन दिया गया है जिसमें डार्क क्रोम एलिमेंट्स और फॉक्स स्किड प्लेट का नया लुक शामिल है। L-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप्स को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ और नए ट्राएंगुलर हाउसिंग में लगाया गया है। साइड में डोर के निचले हिस्से में नई डुअल-टोन क्लैडिंग और 16-इंच के एलॉय व्हील्स में नया डिजाइन मिलता है। 2026 ब्रेजा के पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जैसे ही टेल-लैंप्स और बंपर डिजाइन दिए गए हैं।

2026 मारुति ब्रेजा का डाइमेंशन लंबाई (mm) 3,995 चौड़ाई (mm) 1,790 ऊंचाई (mm) 1,685 व्हीलबेस (mm) 2,500

टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे अलग लुक देते हैं। इनमें टेलगेट पर 'Turbo' बैज, ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च पर रेड एक्सेंट्स, और रियर क्वार्टर ग्लास पर 'Turbo Boosterjet' स्टिकर शामिल हैं। मारुति ने नए 'विवेशियस ऑरेंज' और 'लस्ट्रस बेज' पेंट ऑप्शन भी पेश किए हैं। साथ ही, इन कलर्स के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन फिनिश भी दिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो, 2026 ब्रेजा के केबिन को नया लुक दिया गया है। इसमें वही ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम तो बरकरार है, लेकिन नए ट्रिम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और पुराने वर्जन के सिल्वर ट्रिम पीस अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। डुअल-टोन लेदरेट-फिनिश वाली सीटों में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री है। इसमें विक्टोरिस से लिए गए नए HVAC स्विच भी दिए गए हैं।