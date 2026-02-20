मार्केट का गेम बदलने आ रही न्यू ब्रेजा, इसमें CNG सिलेंडर भी नीचे मिलेगा; अंदर इस इतनी लग्जरी होगी

Feb 20, 2026 08:35 am IST

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में ब्रेजा पॉपुलर SUV है। अपने शानदार डिजाइन, इंटीरियर और बेहतर माइलेज की दम पर हर महीने इसकी औसतन 14000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। ऐसे में अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयार कर रही है। दरअसल, इस सब 4m SUV के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा गया है और ऐसा लगता है कि यह लॉन्च होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑटोमोटिव शौकीन कुशाग्र मित्तल की लेटेस्ट स्पाई फोटोड में 2026 ब्रेजा का अपडेटेड मॉडल बिना किसी कैमोफ्लाज के प्री-लॉन्च टेस्टिंग के दौरान दिख रहा है।

2026 मारुति ब्रेजा का डिजाइन और इंटीरियर इसके ​​एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी ने इसे सेफ रखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स और पहले के स्पाई शॉट्स, सभी में एक जैसा फेसिया और पिछला हिस्सा दिखता है, जिनका डिजाइन वैसा ही है। साथ ही, एलॉय व्हील डिजाइन भी वैसा ही है। बॉडी क्लैडिंग और लाइटिंग एलिमेंट भी एक जैसे हैं।

इसके मुख्य बदलाव की बात करें तो अंदर और बोनट के नीचे होने की उम्मीद है। शुरुआत के लिए, 2026 मारुति ब्रेजा अपडेट में एक नई और बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन आने की उम्मीद है। अंदाजा है कि विक्टोरिस के साथ देखी गई बड़ी 10.2-इंच स्क्रीन ब्रेजा में आएगी और इसकी 9-इंच यूनिट को रिप्लेस करेगी।

विक्टोरिस से ब्रेजा में एक और बदलाव होने की उम्मीद है, जो अंडर-बॉडी CNG सिलेंडर के तौर पर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स के डुअल-सिलेंडर CNG किट के रास्ते पर चलने के बजाय, मारुति सुजुकी चालाकी से अपने CNG सिलेंडर को इसके फ्लोर के नीचे रीपोजिशन कर रही है, जिससे लगभग सारा तय कार्गो वॉल्यूम फ्री हो जाता है। हालांकि, टाटा के उलट यह सिस्टम स्पेयर व्हील नहीं देता है।

2026 मारुति ब्रेजा का इंजन ऑप्शन 2026 मारुति ब्रेजा के साथ मुख्य अपडेट बोनट के नीचे होगा। जब से मारुति सुजुकी ने अपना 1.5L DDIS 225 डीजल इंजन बंद किया है, तब से कोई भी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन नहीं है। लगभग 6 साल बाद, मारुति सुजुकी की किसी गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, जो पिछली स्पाई फोटोज में देखा गया था।

मारुति सुजुकी ब्रेजा को B सेगमेंट टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से बनाने के लिए नए इंजन ऑप्शन लॉन्च कर सकती है। अभी, ब्रेजा में सिर्फ 1.5L 4-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन मिलता है। 2026 मारुति ब्रेजा के साथ, कंपनी 1.0L 3-सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। ब्रेजा के साथ 1.2L NA पेट्रोल इंजन आने की भी संभावना है।