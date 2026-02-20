Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मार्केट का गेम बदलने आ रही न्यू ब्रेजा, इसमें CNG सिलेंडर भी नीचे मिलेगा; अंदर इस इतनी लग्जरी होगी

Feb 20, 2026 08:35 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में ब्रेजा पॉपुलर SUV है। अपने शानदार डिजाइन, इंटीरियर और बेहतर माइलेज की दम पर हर महीने इसकी औसतन 14000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। ऐसे में अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयार कर रही है।

मार्केट का गेम बदलने आ रही न्यू ब्रेजा, इसमें CNG सिलेंडर भी नीचे मिलेगा; अंदर इस इतनी लग्जरी होगी

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में ब्रेजा पॉपुलर SUV है। अपने शानदार डिजाइन, इंटीरियर और बेहतर माइलेज की दम पर हर महीने इसकी औसतन 14000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। ऐसे में अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने की तैयार कर रही है। दरअसल, इस सब 4m SUV के टेस्ट म्यूल्स को कई बार देखा गया है और ऐसा लगता है कि यह लॉन्च होने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑटोमोटिव शौकीन कुशाग्र मित्तल की लेटेस्ट स्पाई फोटोड में 2026 ब्रेजा का अपडेटेड मॉडल बिना किसी कैमोफ्लाज के प्री-लॉन्च टेस्टिंग के दौरान दिख रहा है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

2026 मारुति ब्रेजा का डिजाइन और इंटीरियर

इसके ​​एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो मारुति सुजुकी ने इसे सेफ रखा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्सटीरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स और पहले के स्पाई शॉट्स, सभी में एक जैसा फेसिया और पिछला हिस्सा दिखता है, जिनका डिजाइन वैसा ही है। साथ ही, एलॉय व्हील डिजाइन भी वैसा ही है। बॉडी क्लैडिंग और लाइटिंग एलिमेंट भी एक जैसे हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon CNG

Tata Nexon CNG

₹ 8.23 - 13.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 8 - 14.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tera

Volkswagen Tera

₹ 9 - 15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.37 - 14.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kylaq

Skoda Kylaq

₹ 7.59 - 12.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इसके मुख्य बदलाव की बात करें तो अंदर और बोनट के नीचे होने की उम्मीद है। शुरुआत के लिए, 2026 मारुति ब्रेजा अपडेट में एक नई और बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन आने की उम्मीद है। अंदाजा है कि विक्टोरिस के साथ देखी गई बड़ी 10.2-इंच स्क्रीन ब्रेजा में आएगी और इसकी 9-इंच यूनिट को रिप्लेस करेगी।

ये भी पढ़ें:बिना किसी कवर के दौड़ती दिखी रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रिक बाइक, डिलेट का हुआ खुलासा

विक्टोरिस से ब्रेजा में एक और बदलाव होने की उम्मीद है, जो अंडर-बॉडी CNG सिलेंडर के तौर पर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स के डुअल-सिलेंडर CNG किट के रास्ते पर चलने के बजाय, मारुति सुजुकी चालाकी से अपने CNG सिलेंडर को इसके फ्लोर के नीचे रीपोजिशन कर रही है, जिससे लगभग सारा तय कार्गो वॉल्यूम फ्री हो जाता है। हालांकि, टाटा के उलट यह सिस्टम स्पेयर व्हील नहीं देता है।

2026 मारुति ब्रेजा का इंजन ऑप्शन

2026 मारुति ब्रेजा के साथ मुख्य अपडेट बोनट के नीचे होगा। जब से मारुति सुजुकी ने अपना 1.5L DDIS 225 डीजल इंजन बंद किया है, तब से कोई भी 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन नहीं है। लगभग 6 साल बाद, मारुति सुजुकी की किसी गाड़ी में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा, जो पिछली स्पाई फोटोज में देखा गया था।

ये भी पढ़ें:आप भी खरीद रहे ₹5.65 लाख की ये 7-सीटर, तो इसमें नहीं मिलेंगे काम के 5 फीचर्स

मारुति सुजुकी ब्रेजा को B सेगमेंट टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से बनाने के लिए नए इंजन ऑप्शन लॉन्च कर सकती है। अभी, ब्रेजा में सिर्फ 1.5L 4-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन मिलता है। 2026 मारुति ब्रेजा के साथ, कंपनी 1.0L 3-सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। ब्रेजा के साथ 1.2L NA पेट्रोल इंजन आने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें:₹16 लाख की ई-विटारा खरीदने लिया ₹13 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक इतनी बनेगी EMI

खबरें हैं कि कंपनी 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन पर भी काम कर रही है, लेकिन 2026 ब्रेजा में इसके आने की संभावना कम है। इन छोटे इंजन के साथ, ब्रेजा B सेगमेंट टैक्स ब्रैकेट में आती है और मौजूदा मॉडल की तुलना में इसकी कीमतें ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.26 लाख रुपए और 13.01 रुपए के बीच हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।