₹11000 में नई ब्रेजा की बुकिंग शुरू, इसमें अंडरबॉडी CNG टैंक मिलेगा; टर्बो इंजन के बाद भी कम होगी कीमत

नई मारुति ब्रेजा के टीजर के साथ कंपनी ने इसकी ऑफिशियली बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे ऑनलाइन या फिर डीलर्स के पास जाकर भी बुक कर सकते हैं। टीजर के कार से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं की गई है।

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मारुति अपनी न्यू जेन ब्रेजा SUV इसी महीने 24 जुलाई को लॉन्च करेगी। कंपनी इसका ऑफिशियली एक टीजर भी जारी कर चुकी है। 2022 में लॉन्च हुई सेकेंड जनरेशन ब्रेजा के लिए पहला बड़ा अपडेट है। इस टीजर के साथ कंपनी ने इसकी ऑफिशियली बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक 11,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर इसे ऑनलाइन या फिर डीलर्स के पास जाकर भी बुक कर सकते हैं। टीजर में कंपनी ने मैसेज देते हुए कहा, "यह इस सीजन का सबसे बड़ा धमाका है। और यह आपको हैरान कर देगा। नई ब्रेजा, बुकिंग शुरू।" फिलहाल, टीजर के कार से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं की गई है।

सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पार्थो बनर्जी ने कहा, "2016 में लॉन्च होने के बाद से ब्रेजा का शानदार सफर इसे भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV बना चुका है। 10 सालों में ब्रेजा ने 14 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीता है, जो इसके बेहतरीन प्रोडक्ट और सेगमेंट में दबदबे का सबूत है। 2026 में नई ब्रेजा ग्राहकों के प्यार का एक बेहतरीन संगम होगी और उत्साह का एक नया आयाम खोलेगी। हम ग्राहकों को आज ही नई ब्रेजा बुक करने और इसे सबसे पहले एक्सपीरियंस करने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

नई 2026 ब्रेजा में क्या नया मिलने की उम्मीद? इस फेसलिफ्ट में इंजन और केबिन के अंदर कई महत्वपूर्ण अपग्रेड किए जाएंगे। सबसे बड़े बदलावों में से एक मारुति सुजुकी के 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का शामिल होना, जो पहले ही फ्रोंक्स में देखा जा चुका है। उस मॉडल में यह इंजन 100 PS की पावर और 147.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।

मौजूदा 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के भी लाइनअप में बने रहने की उम्मीद है। CNG वर्जन में एक बड़ा प्रैक्टिकल अपग्रेड देखने को मिल सकता है, जिसमें मौजूदा बूट-माउंटेड टैंक की जगह अंडरबॉडी-माउंटेड CNG सिलेंडर लगाया जा सकता है, जिससे सामान रखने की जगह बढ़ जाएगी। जैसा कि विक्टोरिस में देखा जाता है।

न्यू ब्रेजा के स्पाई शॉट्स से पता चला है कि इसमें हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, नई लाइटिंग और नए एलॉय व्हील डिजाइन शामिल हैं। उम्मीद है कि इसके केबिन में नई अपहोल्स्ट्री, नई ट्रिम फिनिश और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, एम्बिएंट लाइटिंग और कम्फर्ट बढ़ाने वाले दूसरे अपग्रेड शामिल हैं।