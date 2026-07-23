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ग्राहक 'आंखें बंद करके' खरीद पाएंगे नई ब्रेजा, सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली; बेस मॉडल भी पूरी तरह सेफ

By Narendra Jijhontiya
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इस कॉम्पैक्ट SUV को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से नवाजा गया है। ब्रेजा फेसलिफ्ट ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसे AOP में 30.41/32 पॉइंट और COP में 43/49 पॉइंट मिले।

ग्राहक 'आंखें बंद करके' खरीद पाएंगे नई ब्रेजा, सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली; बेस मॉडल भी पूरी तरह सेफ
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मारुति सुजुकी की ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च होने में आज की रात बाकी है, लेकिन इसके लिए पहले ही शानदार खबर आ गई है। दरअसल, इस कॉम्पैक्ट SUV को भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से नवाजा गया है। ब्रेजा फेसलिफ्ट ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इसे AOP में 30.41/32 पॉइंट और COP में 43/49 पॉइंट मिले।

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2026 मारुति ब्रेजा BNCAP की एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी रिपोर्ट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 14.41/16 पॉइंट
साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 16/16 पॉइंट

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस, जांघों और पैरों को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) को पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला। इसी टेस्ट में को-ड्राइवर के सभी जरूरी हिस्सों को अच्छा प्रोटेक्शन मिला, सिवाय टिबिया के, जिसे पर्याप्त प्रोटेक्शन मिला। साइड मूवेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी जरूरी हिस्सों, जैसे सिर, छाती, पेट और पेल्विस को अच्छा प्रोटेक्शन मिला। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट (पोल) में नतीजा ठीक (OK) रहा।

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2026 मारुति ब्रेजा BNCAP की चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेफ्टी रिपोर्ट

डायनामिक स्कोर: 24/24 पॉइंट
CRS इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइंटव्हीकल असेसमेंट स्कोर: 7/13 पॉइंट

COP टेस्ट के लिए 18 महीने और 3 साल के डमी की चाइल्ड सीट पीछे की ओर (रियरवर्ड-फेसिंग) लगाई गई थीं। टेस्ट के नतीजों से पता चलता है कि दोनों डमी ने फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 8 में से पूरे 8 पॉइंट और साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 पॉइंट हासिल किए। 2026 मारुति ब्रेजा ने डायनामिक स्कोर में 24 में से 24 और CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में 12 में से 12 पॉइंट हासिल किए, लेकिन व्हीकल असेसमेंट स्कोर में उसने 6 पॉइंट गंवा दिए। नतीजतन, कॉम्पैक्ट SUV को कुल चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 49 में से 43 पॉइंट मिले।

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क्रैश टेस्ट के लिए 2026 ब्रेजा के ZXI+ 1.5L 6AT वैरिएंट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके नतीजे बाकी सभी वैरिएंट्स पर भी लागू होते हैं। भारत NCAP के मुताबिक, टेस्ट किए गए वैरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), सभी सीटों पर सीट बेल्ट रिमाइंडर, आगे की सीटों पर सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और पीछे की बाहरी सीटों पर ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकरेज जैसे फीचर्स दिए हैं। खास बात यह है कि पिछली जनरेशन की ब्रेजा का टेस्ट 2018 में ग्लोबल NCAP ने किया था, जिसमें उसे AOP के लिए 4-स्टार और COP के लिए 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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