मारुति की नई ब्रेजा SUV लॉन्च; टर्बो इंजन, 10-इंच स्क्रीन, 5-स्टार सेफ्टी; कंपनी ने सिर्फ इतनी रखी कीमत

ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने वर्जन का 103hp पावर और 139Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रखा गया है, जिसमें CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है।

मारुति की नई ब्रेजा SUV लॉन्च

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मारुति सुजुकी ने फाइनली अपनी 2026 ब्रेजा को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.40 लाख रुपए तय की है। कंपनी की इस कॉम्पैक्ट SUV में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। अब इसमें नया इंजन ऑप्शन, गियरबॉक्स, नए फीचर्स के साथ एक्सटीरियर लुक में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिलेंगे। 2026 मारुति ब्रेजा का मुकाबला हुंडई वेन्यू, स्कोडा काइलक, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट और किआ सिरोस जैसी SUVs से होगा।

ब्रेजा में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 110hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पुराने वर्जन का 103hp पावर और 139Nm टॉर्क वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रखा गया है, जिसमें CNG किट का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि, CNG वर्जन में अब विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी-माउंटेड किट दी गई है, जिससे बूट स्पेस बचता है। सभी इंजन ऑप्शन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जबकि सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा का एक्सटीरियर

एक्सटीरियर की बात करें तो, मारुति ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV की स्टाइलिंग में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। इसके नए फ्रंट लुक में नई डिजाइन वाली ग्रिल और हेडलैंप्स को जोड़ने वाला डार्क क्रोम फिनिश वाला पैनल दिया गया है। बंपर को थोड़ा नया डिजाइन दिया गया है जिसमें डार्क क्रोम एलिमेंट्स और फॉक्स स्किड प्लेट का नया लुक शामिल है। L-शेप DRLs वाले LED हेडलैंप्स को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन फॉग लैंप्स को थोड़ा ऊपर की तरफ और नए ट्राएंगुलर हाउसिंग में लगाया गया है। साइड में डोर के निचले हिस्से में नई डुअल-टोन क्लैडिंग और 16-इंच के एलॉय व्हील्स में नया डिजाइन मिलता है। 2026 ब्रेजा के पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें पहले जैसे ही टेल-लैंप्स और बंपर डिजाइन दिए गए हैं।

2026 मारुति ब्रेजा का डाइमेंशन लंबाई (mm) 3,995 चौड़ाई (mm) 1,790 ऊंचाई (mm) 1,685 व्हीलबेस (mm) 2,500

टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे अलग लुक देते हैं। इनमें टेलगेट पर 'Turbo' बैज, ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट्स और व्हील आर्च पर रेड एक्सेंट्स, और रियर क्वार्टर ग्लास पर 'Turbo Boosterjet' स्टिकर शामिल हैं। मारुति ने नए 'विवेशियस ऑरेंज' और 'लस्ट्रस बेज' पेंट ऑप्शन भी पेश किए हैं। साथ ही, इन कलर्स के साथ ब्लैक रूफ वाला डुअल-टोन फिनिश भी दिया गया है।

2026 मारुति ब्रेजा का इंटीरियर

इंटीरियर की बात करें तो, 2026 ब्रेजा के केबिन को नया लुक दिया गया है। इसमें वही ब्लैक-एंड-ब्राउन थीम तो बरकरार है, लेकिन नए ट्रिम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और पुराने वर्जन के सिल्वर ट्रिम पीस अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। डुअल-टोन लेदरेट-फिनिश वाली सीटों में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री है। इसमें विक्टोरिस से लिए गए नए HVAC स्विच भी दिए गए हैं।