ब्रेजा खरीदने में मत करना जल्दबाजी! कभी भी लॉन्च हो जाएगा नया मॉडल; TVS शूट में दिखी झलक

ऑटोमोबाइल कंपनियां आमतौर पर प्रमोशनल शूट तभी करती हैं जब कोई गाड़ी लॉन्च के करीब हो। अपडेटेड ब्रेजा का शूटिंग लोकेशन पर देखा जाना यह बताता है कि मारुति सुजुकी शायद इसके आधिकारिक डेब्यू से पहले मार्केटिंग मटीरियल तैयार कर रही है।

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में ब्रेजा उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है। ये देश के SUV सेगमेंट में भी अपनी पकड़ जमाए हुए है। अपनी स्टाइलिश डिजाइन, बेहतर माइलेज, दमदार सेफ्टी और गजब के फीचर्स के चलते हर महीने इसे औसतन 13,000 से ज्यादा ग्राहक मिल रहे हैं। अब इसका नया मॉडल भारतीय बाजार में एंट्री के लिए तैयार है। दरअसल, अपकमिंग ब्रेजा फेसलिफ्ट को हाल ही में एक TVC शूट के दौरान देखा गया है। इससे संकेत मिलता है कि इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग जल्द ही हो सकती है।

नए फोटोज में इसे एक रेड कलर की ब्रेजा ब्लू कलर के तिरपाल से आंशिक रूप से ढकी हुई दिखाई दे रही है। संभवतः शूटिंग के दौरान इसके अपडेटेड रियर डिजाइन को छिपाने के लिए किया गया था। हालांकि, इसके बाद भी फोटो कैमरे में कैद हो गई। यह घटनाक्रम अपडेटेड ब्रेजा के कई टेस्ट म्यूल्स को सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखे जाने के कुछ महीनों बाद सामने आया है। पहले की स्पाई फोटोज से इसके डिजाइन और फीचर्स में कई अपग्रेड्स के साथ-साथ संभावित मैकेनिकल सुधारों का भी पता चल चुका है।

अपकमिंग मारुति ब्रेजा के एक्सपेक्टेड फीचर्स पहले बिना ढकी तस्वीरों से इसके बदले हुए फ्रंट लुक का पता चल चुका है। फेसलिफ्टेड ब्रेजा में एक चौड़ी ग्रिल दी गई है जिसके बीच में एक मोटा क्रोम एलिमेंट है, जो इस कॉम्पैक्ट SUV को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है। फ्रंट बंपर को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है, जिसमें वर्टिकल फॉग लैंप हाउसिंग और ज्यादा प्रमुख सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। ये बदलाव ब्रेजा को मौजूदा मॉडल की तुलना में ज़्यादा मजबूत और सीधा लुक देते हैं।

पहले के टेस्ट म्यूल्स की स्पाई फोटोज से एक नए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का भी पता चला था। अगर इसे लॉन्च किया जाता है, तो यह मौजूदा 5-स्पीड यूनिट की जगह लेगा और हाईवे पर कम्फर्टेबल ड्राइविंग और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि मारुति सुजुकी फेसलिफ्ट के साथ एक नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन पेश कर सकती है।

कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए भी 1.2-लीटर से कम कैपेसिटी वाले पेट्रोल इंजन पर लागू होने वाले कम GST ब्रैकेट के दायरे में बनी रह सकेगी। मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के जारी रहने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इसके टेस्ट म्यूल में CNG टैंक को गाड़ी में नीचे की तरफ लगा देखा गया है। जैसा कि कंपनी विक्टोरिस में देती है।