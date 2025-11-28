महिंद्रा की न्यू 7-सीटर XEV 9S के बेस वैरिएंट में क्या मिलेगा और क्या नहीं? खरीदने से पहले यहां जाने लें
महिंद्रा की ऑल न्यू 7-सीटर XEV 9S भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। ये देश की सबसे सस्ती 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV भी है। कंपनी ने इसे 6 वैरिएंट में लॉन्च किया है। इसके बेस वैरिएंट 'पैक वन अबव' की एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 59kWh का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के दावे के मुताबिक, सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 521Km है। वहीं, पैक वन अबव को यदि 79kWh बैटरी पैक के साथ खरीदते हैं तब इसकी कीमत 2 लाख रुपए ज्यादा यानी 21.95 लाख रुपए है। ये सिंगल चार्ज पर 679Km की रेंज देती है। ऐसे में आप पैक वन अबव वैरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको इसके फीचर्स के बारे में जान लेना चाहिए।
|महिंद्रा XEV 9S पैक वन अबव बेस वैरिएंट स्टैंडर्ड फीचर्स
|फंक्शनल
|स्टाइल
|सेफ्टी
|क्रूज कंट्रोल
|पैनोरमिक सनरूफ
|स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स
|मल्टी ड्राइव मोड
|18-इंच के स्टाइलिश व्हील
|6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)
|बूस्ट मोड
|LED DRLs
|Bi LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
|एडजस्टेबल रीजन लेवल
|LED टर्न इंडिकेटर्स
|सभी डिस्क ब्रेक
|एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ दूसरी रो में रिक्लाइनिंग सीटें
|LED टेललैंप्स
|इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
|स्लाइडिंग फंक्शन के साथ दूसरी रो की 60:40 सीटें
|इल्युमिनेटेड लोगो (फ्रंट और रियर)
|टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
|तीसरी रो की रिक्लाइनिंग सीटें
|ORVMs पर टर्न इंडिकेटर्स
|इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
|सिंगल जोन ऑटो AC w/ रियर AC वेंट
|रियर स्पॉइलर
|ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट
|इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल ORVMs
|एक्सटीरियर क्लैडिंग
|ऑटो हेडलैंप
|रिमोट की w/ पुश-बटन स्टार्ट
|ऑटो वाइपर
|बूट पावर आउटलेट 12V
|रिवर्स कैमरा
|कंसोल कूल्ड स्टोरेज
|रिवर्स पार्किंग सेंसर
|टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
|फ्रंट और रियर पावर विंडो w/ वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो
|6-वे मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|4-वे मैन्युअली-एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट
|स्टोरेज के साथ फ्रंट रो आर्मरेस्ट
|कपहोल्डर के साथ रियर रो आर्मरेस्ट
|वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
|सिंगल पेडल ड्राइव
|टाइप-C USB फ्रंट x 2 और रियर x 2
|150L फ्रंक w/ ड्रेन होल
महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव के सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी डिस्क ब्रेक और अलग-अलग टायर मॉनिटरिंग के साथ TPMS मिलता है। स्टाइल फीचर्स के तौर पर इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, LED लाइटिंग और रियर स्पॉइलर दिया है।
बात करें फंक्शनल फीचर्स की तो इसमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ दूसरी रो 60:40 स्प्लिट सीटें, रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ तीसरी रो सीटें, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग (टिल्ट एडजस्टमेंट के अलावा), 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और ड्रेन होल के साथ 150 लीटर फ्रंक स्टोरेज मिलता है।
XEV 9S बेस वैरिएंट के मिसिंग फीचर्स
महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव में जो फीचर्स नहीं मिलेंगे उनकी बात करें तो उसमें ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 18-इंच एलॉय व्हील्स, ऑटो-डिमिंग IRVMs, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंडव्यू मॉनिटर, 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, डुअल-जोन ऑटो AC, 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मेमोरी और ऑटो रिट्रैक्ट वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटिड फ्रंट और रियर सीट्स, रिवर्स पर ऑटो डिप वाले ORVMs, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और डोर पैड्स, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, NFC की कार्ड या चाबी के तौर पर फोन, फ्रंट वायरलेस चार्जर, रियर विंडो सन शेड्स, AQI डिस्प्ले वाला एयर प्यूरीफायर, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, कनेक्टेड लैंप्स के साथ LED DRLs और टेललैंप्स, फुल ऑटो पार्किंग और विजन X AR हेड-अप डिस्प्ले नहीं मिलेगा।
Narendra Jijhontiya
