महिंद्रा की न्यू 7-सीटर XEV 9S के बेस वैरिएंट में क्या मिलेगा और क्या नहीं? खरीदने से पहले यहां जाने लें







Fri, 28 Nov 2025 09:46 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा XEV 9S पैक वन अबव बेस वैरिएंट स्टैंडर्ड फीचर्स
फंक्शनलस्टाइलसेफ्टी
क्रूज कंट्रोलपैनोरमिक सनरूफस्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स
मल्टी ड्राइव मोड18-इंच के स्टाइलिश व्हील6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)
बूस्ट मोडLED DRLsBi LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
एडजस्टेबल रीजन लेवलLED टर्न इंडिकेटर्ससभी डिस्क ब्रेक
एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ दूसरी रो में रिक्लाइनिंग सीटेंLED टेललैंप्सइलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
स्लाइडिंग फंक्शन के साथ दूसरी रो की 60:40 सीटेंइल्युमिनेटेड लोगो (फ्रंट और रियर)टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
तीसरी रो की रिक्लाइनिंग सीटेंORVMs पर टर्न इंडिकेटर्सइलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
सिंगल जोन ऑटो AC w/ रियर AC वेंटरियर स्पॉइलरISOFIX चाइल्ड सीट माउंट
इलेक्ट्रिकली-एडजस्टेबल ORVMsएक्सटीरियर क्लैडिंगऑटो हेडलैंप
रिमोट की w/ पुश-बटन स्टार्टऑटो वाइपर
बूट पावर आउटलेट 12Vरिवर्स कैमरा
कंसोल कूल्ड स्टोरेजरिवर्स पार्किंग सेंसर
टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
फ्रंट और रियर पावर विंडो w/ वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो
6-वे मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
4-वे मैन्युअली-एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट
स्टोरेज के साथ फ्रंट रो आर्मरेस्ट
कपहोल्डर के साथ रियर रो आर्मरेस्ट
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
सिंगल पेडल ड्राइव
टाइप-C USB फ्रंट x 2 और रियर x 2
150L फ्रंक w/ ड्रेन होल

महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव के सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी, फंक्शनल और स्टाइल फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी डिस्क ब्रेक और अलग-अलग टायर मॉनिटरिंग के साथ TPMS मिलता है। स्टाइल फीचर्स के तौर पर इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, LED लाइटिंग और रियर स्पॉइलर दिया है।

बात करें फंक्शनल फीचर्स की तो इसमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ दूसरी रो 60:40 स्प्लिट सीटें, रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ तीसरी रो सीटें, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री, स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग (टिल्ट एडजस्टमेंट के अलावा), 6-वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे मैनुअली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और ड्रेन होल के साथ 150 लीटर फ्रंक स्टोरेज मिलता है।

XEV 9S बेस वैरिएंट के मिसिंग फीचर्स
महिंद्रा XEV 9S के बेस वैरिएंट पैक वन अबव में जो फीचर्स नहीं मिलेंगे उनकी बात करें तो उसमें ADAS, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 18-इंच एलॉय व्हील्स, ऑटो-डिमिंग IRVMs, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंडव्यू मॉनिटर, 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, डुअल-जोन ऑटो AC, 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मेमोरी और ऑटो रिट्रैक्ट वाली ड्राइवर सीट, वेंटिलेटिड फ्रंट और रियर सीट्स, रिवर्स पर ऑटो डिप वाले ORVMs, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और डोर पैड्स, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, NFC की कार्ड या चाबी के तौर पर फोन, फ्रंट वायरलेस चार्जर, रियर विंडो सन शेड्स, AQI डिस्प्ले वाला एयर प्यूरीफायर, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, कनेक्टेड लैंप्स के साथ LED DRLs और टेललैंप्स, फुल ऑटो पार्किंग और विजन X AR हेड-अप डिस्प्ले नहीं मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
