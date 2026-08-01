महिद्रा स्कॉर्पियो N में पैनोरमिक सनरूफ हुई कन्फर्म, 360° कैमरा से भी होगी लैस; 15 अगस्त को होगी लॉन्च

सामने आए फोटोज में देखा जा सकता है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N में सबसे बड़े बदलावों में से एक पैनोरमिक सनरूफ होगा। पहले लीक हुए एक वीडियो से यह भी कन्फर्म हुआ था कि इसमें बड़ी टचस्क्रीन यूनिट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जो दोनों थार रॉक्स से लिए गए हैं।

महिद्रा स्कॉर्पियो N में पैनोरमिक सनरूफ हुई कन्फर्म

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Mahindra XUV 7XO

महिंद्रा की नंबर-1 स्कॉर्पियो N SUV के नए मॉडलस का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कंपनी इसे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लॉन्च करने वाली है। इस अपडेट मॉडल में कई ने फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि, अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही ये SUV लोकल डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। इस अपडेटेड स्कॉर्पियो N को डीलर के पास भेजने से पहले एक ट्रक से उतारते हुए देखा गया है। ऐसे में इसके डिजाइन और कई फीचर्स का खुलासा भी हो गया है।

सामने आए फोटोज में देखा जा सकता है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो N में सबसे बड़े बदलावों में से एक पैनोरमिक सनरूफ होगा। पहले लीक हुए एक वीडियो से यह भी कन्फर्म हुआ था कि इसमें बड़ी टचस्क्रीन यूनिट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जो दोनों थार रॉक्स से लिए गए हैं। इसके अलावा, इस मॉडल में 360-डिग्री कैमरा, पहली और दूसरी रो के लिए 65W टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और एलॉय व्हील्स के लिए नया डिजाइन मिलेगा। साथ ही, नए टचस्क्रीन सिस्टम के लगने की वजह से सेंटर कंसोल में AC वेंट्स को भी बदला गया है।

मौजूदा महिंद्रा स्कॉर्पियो N के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा स्कॉर्पियो N में थार और XUV700 का इंजन मिल सकता है। यह 2.0-लीटर चार-सिलेंडर mStallion पेट्रोल और 2.2-लीटर चार-पॉट mHawk डीजल इंजन से लैस होगी। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा जा सकता है। स्कॉर्पियो N के टॉप-एंड वैरिएंट को फोर-व्हील ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। इसे ग्लोबल NCAP के नए नॉर्म्स वाले क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

कंपनी ने स्कॉर्पियो N में एकदम नई सिंगल ग्रिल दी है। इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है। ग्रिल पर कंपनी का नया लोगो नजर आता है। जिससे इसके सामने की खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें नए डिजाइन वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, नए फॉग लैंप हाउसिंग के साथ रिडिजाइन फ्रंट बम्पर, सी-शेप्ड LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, हेक्सागोनल लोअर ग्रिल इन्सर्ट के साथ वाइडर सेंट्रल एयर इनलेट शामिल हैं।

SUV में नए डिजाइन किए गए टू-टोन व्हील्स का सेट देखने को मिलता है। एक्सटीरियर के दूसरे हिस्से की बात की जाए तो इसमें क्रोमेड डोर हैंडल, क्रोमेड विंडो लाइन, पावरफुल रूफ रेल्स, ट्वीक्ड बोनट और साइड-हिंगेड डोर के साथ बूटलिड, अपडेटेड रियर बम्पर, ऑल-न्यू वर्टिकल LED टेल लैंप मिलते हैं। स्कॉर्पियो एन में इंजन स्टार्ट / स्टॉप बटन, बटन दिया है।