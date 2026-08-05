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आ गई नई Mahindra Scorpio-N, पैनोरमिक सनरूफ के साथ कई नए फीचर, लुक भी दमदार

By Kumar Prashant Singh
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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट की एंट्री हो गई है। कंपनी ने एसयूवी में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। जबकि, इसके इंजन और पावरट्रेन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नई Scorpio-N की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

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महिंद्रा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने आज अपनी 2026 Scorpio-N को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। कंपनी नई स्कॉर्पियो-N में कई नए फीचर्स ऑफर कर रही है। इसके इंजन और पावरट्रेन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नई Scorpio-N की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसे पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ टोटल सात वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में।

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स्कॉर्पियो-N में आया पैनोरमिक सनरूफ

2026 Scorpio-N में सबसे बड़ा अपडेट पैनोरमिक सनरूफ है। यह फीचर टॉप-स्पेक Z8L वेरिएंट में दिया गया है। इसके साथ Z8L में 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा और ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर भी जोड़ा गया है, जिससे गाड़ी पार्क करने और ड्राइविंग के दौरान आसपास का बेहतर व्यू बेहतर मिलेगा। एसयूवी के मिड और अपर वेरिएंट में इन्फोटेनमेंट सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। अब डैशबोर्ड पर 12.29-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। इसके अलावा पुराने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह कंपनी ने नया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया है। इसमें तीन कॉन्फिगरेबल डिस्प्ले लेआउट मिलते हैं।

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स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट
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18-इंच अलॉय व्हील और 65W चार्जिंग

Z8T और इससे ऊपर के वेरिएंट अब बड़े 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील के साथ आते हैं। पहले इनमें 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते थे। इसके अलावा फ्रंट रो में 65W USB Type-C फास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी ऑफर किया जा रहा है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N
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पहले जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन

नई Scorpio-N के इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही हैं। इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है। दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन उपलब्ध हैं। वेरिएंट के अनुसार एसयूवी को 2WD और 4WD ड्राइवट्रेन के साथ भी खरीदा जा सकता है।

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25.49 लाख रुपये का टॉप-एंड वेरिएंट

2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है। यह कीमत Z2 पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की है। वहीं, रेंज-टॉपिंग Z8L ADAS 7-सीटर डीजल 4WD ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 25.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। नए फीचर्स के साथ Scorpio-N अब पहले से ज्यादा प्रीमियम पैकेज बन गई है और उम्मीद है कि इसकी सेल भी जबर्दस्त होने वाली है।

Vision S का भी इंतजार

महिंद्रा इसी महीने अपनी Vision S का भी प्रोडक्शन रेडी वर्जन ला सकता है। इसे महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग पहले से चल रही है। एसयूवी में प्रीमियम और बॉक्सी डिजाइन के साथ टेक्नोलॉजी से लैस केबिन मिलने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ कई मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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