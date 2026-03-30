Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तहलका मचाने आ रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट, देखने को मिल सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव

Mar 30, 2026 07:24 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

महिंद्रा अपनी Big Daddy of SUVs यानी स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। अगर आप भी स्कॉर्पियो-N खरीदने की सोच रहे हैं और इसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसके टॉप 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं।

तहलका मचाने आ रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट, देखने को मिल सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Scorpio Narrow

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio-N) की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है। अब कंपनी इस पॉप्युलर - Big Daddy of SUVs को एक हाई-टेक फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। बीते कुछ दिनों से यह अपकमिंग फेसलिफ्ट काफी चर्चा में है। इसके कुछ स्पाई शॉट्स भी सामने आए हैं। अगर आप भी स्कॉर्पियो-N खरीदने की सोच रहे हैं और इसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसके टॉप 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो-N में हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

नए मॉडर्न फीचर्स और इंटीरियर चेंज

नए और बड़े डिस्प्ले को फिट करने के लिए महिंद्रा ने सेंटर कंसोल को नया डिजाइन दिया है। वर्टिकल एसी वेंट को अब टचस्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। सेंटर कंसोल पर नया सैटिन सिल्वर सराउंड इसके लुक को और प्रीमियम बनाता है। अच्छी बात है कि फिजिकल कंट्रोल को अभी भी ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए कंपनी डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम हार्मन कार्डन ऑडियो सेटअप भी देगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO

₹ 13.66 - 24.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen Taigun Facelift

₹ 12 - 21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar

₹ 14.99 - 21.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नया डिजाइन

स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट दिखने में काफी हद तक अभी वाले मॉडल की तरह ही होगी। कुछ बदलावों के साथ कंपनी इसे एक रिफ्रेश्ड लुक देने वाली है। इसमें अपग्रेडेड ग्रिल और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाला एयर डैम होगा। साथ ही बम्पर में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। एसयूवी में पहले की तरह ही दमदार एलईडी हेडलाइट्स और सी-शेप वाले फॉग लैंप्स मिलेंगे। अपडेटेड स्कॉर्पियो में नए 5-स्पोक 18-इंच अलॉय वील्स ऑफर किए जाएंगे। वहीं, टेल-लैंप्स के लिए नए एलईडी सिग्नेचर और एक अपडेटेड लोअर बम्पर भी देखने को मिल सकता है।

पैनोरमिक सनरूफ

स्कॉर्पियो-N का जो मॉडल इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है, उसमें सिंगल-पेन सनरूफ है। स्पाई फोटोज से यह लगभग कन्फर्म है कि स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट में हमें ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिलेगा। ग्लास रूफ सेकेंड-रो तक फैला होगा, जिससे केबिन काफी एयरी फील होगा। उम्मीद है कि कम कीमत वाले वेरिएंट में कंपनी सिंगल-पेन सनरूफ ही ऑफर करेगी, जबकि पैनोरमिक सनरूफ टॉप-स्पेक मॉडल में दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:नई 7 सीटर ईवी, 600 km से ज्यादा की रेंज, 7 सेकेंड से कम में 100 की स्पीड

ट्विन 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले

फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N में रिवाइज्ड डैशबोर्ड लेआउट होगा। इसमें कंपनी थार रॉक्स जैसा डिस्प्ले दे सकती है। मौजूदा मॉडल में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में बेहतर यूजर इंटरफेस और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ एक नई 10.25 इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलेगी। साथ ही सेमी-ऐनालॉग डायल की जगह एक नई 10.25 इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो फुल-स्क्रीन नेविगेशन और ADAS अलर्ट दिखाएगा।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड का भौकाल, बिक गईं 10 लाख से ज्यादा बाइक, इस मॉडल का रहा दबदबा

360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा

स्कॉर्पियो-N के टेस्ट मॉडल में ORVM और फ्रंट ग्रिल में इंटीग्रेटेड कैमरे को देखा गया। इससे कन्फर्म होता है कि स्कॉर्पियो-एन में कंपनी हाई-डेफिनिशन 360-डिग्री कैमरा सिस्टम ऑफर करने वाली है। इसके अलावा इस एसयूवी में 'ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर' भी हो सकता है जो टर्न सिग्नल यूज करने पर एक्टिवेट हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से हाइवे पर चलना होगा महंगा, बढ़ेगा फास्टैग को ऐक्टिव रखने का खर्च
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।