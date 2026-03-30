तहलका मचाने आ रहा महिंद्रा स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट, देखने को मिल सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव

Mar 30, 2026 07:24 pm IST

महिंद्रा अपनी Big Daddy of SUVs यानी स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। अगर आप भी स्कॉर्पियो-N खरीदने की सोच रहे हैं और इसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसके टॉप 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N (Mahindra Scorpio-N) की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है। अब कंपनी इस पॉप्युलर - Big Daddy of SUVs को एक हाई-टेक फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। बीते कुछ दिनों से यह अपकमिंग फेसलिफ्ट काफी चर्चा में है। इसके कुछ स्पाई शॉट्स भी सामने आए हैं। अगर आप भी स्कॉर्पियो-N खरीदने की सोच रहे हैं और इसके फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको इसके टॉप 5 बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो-N में हमें क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

नए मॉडर्न फीचर्स और इंटीरियर चेंज नए और बड़े डिस्प्ले को फिट करने के लिए महिंद्रा ने सेंटर कंसोल को नया डिजाइन दिया है। वर्टिकल एसी वेंट को अब टचस्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। सेंटर कंसोल पर नया सैटिन सिल्वर सराउंड इसके लुक को और प्रीमियम बनाता है। अच्छी बात है कि फिजिकल कंट्रोल को अभी भी ऑफर किया जाएगा। इसमें आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी देखने को मिल सकती है। साथ ही इसमें बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस के लिए कंपनी डॉल्बी एटमॉस के साथ प्रीमियम हार्मन कार्डन ऑडियो सेटअप भी देगी।

नया डिजाइन स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट दिखने में काफी हद तक अभी वाले मॉडल की तरह ही होगी। कुछ बदलावों के साथ कंपनी इसे एक रिफ्रेश्ड लुक देने वाली है। इसमें अपग्रेडेड ग्रिल और हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाला एयर डैम होगा। साथ ही बम्पर में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। एसयूवी में पहले की तरह ही दमदार एलईडी हेडलाइट्स और सी-शेप वाले फॉग लैंप्स मिलेंगे। अपडेटेड स्कॉर्पियो में नए 5-स्पोक 18-इंच अलॉय वील्स ऑफर किए जाएंगे। वहीं, टेल-लैंप्स के लिए नए एलईडी सिग्नेचर और एक अपडेटेड लोअर बम्पर भी देखने को मिल सकता है।

पैनोरमिक सनरूफ स्कॉर्पियो-N का जो मॉडल इस वक्त मार्केट में उपलब्ध है, उसमें सिंगल-पेन सनरूफ है। स्पाई फोटोज से यह लगभग कन्फर्म है कि स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट में हमें ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ देखने को मिलेगा। ग्लास रूफ सेकेंड-रो तक फैला होगा, जिससे केबिन काफी एयरी फील होगा। उम्मीद है कि कम कीमत वाले वेरिएंट में कंपनी सिंगल-पेन सनरूफ ही ऑफर करेगी, जबकि पैनोरमिक सनरूफ टॉप-स्पेक मॉडल में दिया जा सकता है।

ट्विन 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो-N में रिवाइज्ड डैशबोर्ड लेआउट होगा। इसमें कंपनी थार रॉक्स जैसा डिस्प्ले दे सकती है। मौजूदा मॉडल में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन में बेहतर यूजर इंटरफेस और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ एक नई 10.25 इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलेगी। साथ ही सेमी-ऐनालॉग डायल की जगह एक नई 10.25 इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो फुल-स्क्रीन नेविगेशन और ADAS अलर्ट दिखाएगा।