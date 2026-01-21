महिंद्रा ने अपनी इन फोर-व्हीलर को अपडेट, कीमत ₹9.85 लाख से शुरू; लोडिंग कैपेसिटी 1000Kg
महिंद्रा ने भारत में बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप के अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। जिनमें रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग के साथ-साथ ज्यादा कम्फर्ट, सुविधा और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है। ये अपडेट उन ग्राहकों के लिए हैं जो डेली के कमर्शियल कामों के लिए इन गाड़ियों पर निर्भर रहते हैं। जिससे पिकअप सेगमेंट में महिंद्रा की लीडरशिप और मजबूत होती है। रिफ्रेश्ड बोलेरो कैंपर अब चुनिंदा वैरिएंट में महिंद्रा के iMAXX टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन के साथ आता है, जिससे रियल-टाइम गाड़ी का डेटा, बेहतर फ्लीट मॉनिटरिंग और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है। इनकी लोडिंग कैपेसिटी 1000Kg तक है।
देखने में कैंपर को ज्यादा बोल्ड फ्रंट डिजाइन मिला है, जिसके साथ नए डेकल्स, बॉडी-कलर्ड ORVMs और डोर के हैंडल हैं। पीछे की सीटों पर हेडरेस्ट, हीटर के साथ एयर कंडीशनिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग वाला म्यूजिक सिस्टम जोड़ने से आराम और सुविधा में भी सुधार हुआ है। महिंद्रा ने सभी वैरिएंट में कई फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जिसमें हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट, सेंट्रल लॉकिंग और पीछे की सीट बेल्ट शामिल हैं, जिससे ज्यादा कम्फर्टेबलल और प्रैक्टिकल केबिन एक्सपीरियंस मिलता है।
बोलेरो पिकअप रेंज को भी फंक्शनल अपग्रेड के साथ एक रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन मिला है। इसके प्रमुख चेंजेस में हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट और एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की शुरुआत शामिल है, जिससे अलग-अलग मौसम की स्थितियों में आराम में काफी सुधार होता है। महिंद्रा का कहना है कि ये अपडेट उन ऑपरेटर्स के लिए दिनभर इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम के लिए पिकअप पर डिपेंड रहते हैं।
बोलेरो कैंपर की एक्स-शोरूम कीमतें
1. नॉन-AC 2WD – 9.85 लाख रुपए
2. नॉन-AC 4WD – 10.13 लाख रुपए
3. गोल्ड ZX – 10.20 लाख रुपए
4. गोल्ड RX – 10.25 लाख रुपए
5. गोल्ड RX 4WD – 10.49 लाख रुपए
बोलेरो पिकअप एक्स-शोरूम कीमतें
1. पिक-अप MS CBC – 9.19 लाख रुपए
2. पिक-अप MS FB – 9.70 लाख रुपए
3. पिक-अप PS FB – 9.75 लाख रुपए
4. पिक-अप PS FB AC – 9.99 लाख रुपए
5. पिक-अप 4WD CBC – 9.50 लाख रुपए
6. पिक-अप 4WD – 9.73 लाख रुपए
7. पिक-अप 4WD AC – 9.99 लाख रुपए
इन अपडेट्स के साथ, महिंद्रा उन ग्राहकों के लिए बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप की अपील को मजबूत कर रही है जो ड्यूरेबिलिटी, अपटाइम और वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बेहतर केबिन कम्फर्ट और नए स्टाइल को जोड़ने से भारत के पिकअप ट्रक मार्केट में महिंद्रा का दबदबा और मजबूत होने की उम्मीद है।
