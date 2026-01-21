Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Mahindra Bolero Camper and Pik Up Launched
महिंद्रा ने अपनी इन फोर-व्हीलर को अपडेट, कीमत ₹9.85 लाख से शुरू; लोडिंग कैपेसिटी 1000Kg

महिंद्रा ने अपनी इन फोर-व्हीलर को अपडेट, कीमत ₹9.85 लाख से शुरू; लोडिंग कैपेसिटी 1000Kg

संक्षेप:

महिंद्रा ने भारत में बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप के अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। जिनमें रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग के साथ-साथ ज्यादा कम्फर्ट, सुविधा और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है। ये अपडेट उन ग्राहकों के लिए हैं जो डेली के कमर्शियल कामों के लिए इन गाड़ियों पर निर्भर रहते हैं।

Jan 21, 2026 04:24 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा ने भारत में बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप के अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिए हैं। जिनमें रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग के साथ-साथ ज्यादा कम्फर्ट, सुविधा और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी दी गई है। ये अपडेट उन ग्राहकों के लिए हैं जो डेली के कमर्शियल कामों के लिए इन गाड़ियों पर निर्भर रहते हैं। जिससे पिकअप सेगमेंट में महिंद्रा की लीडरशिप और मजबूत होती है। रिफ्रेश्ड बोलेरो कैंपर अब चुनिंदा वैरिएंट में महिंद्रा के iMAXX टेलीमैटिक्स सॉल्यूशन के साथ आता है, जिससे रियल-टाइम गाड़ी का डेटा, बेहतर फ्लीट मॉनिटरिंग और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलती है। इनकी लोडिंग कैपेसिटी 1000Kg तक है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देखने में कैंपर को ज्यादा बोल्ड फ्रंट डिजाइन मिला है, जिसके साथ नए डेकल्स, बॉडी-कलर्ड ORVMs और डोर के हैंडल हैं। पीछे की सीटों पर हेडरेस्ट, हीटर के साथ एयर कंडीशनिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग वाला म्यूजिक सिस्टम जोड़ने से आराम और सुविधा में भी सुधार हुआ है। महिंद्रा ने सभी वैरिएंट में कई फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जिसमें हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट, सेंट्रल लॉकिंग और पीछे की सीट बेल्ट शामिल हैं, जिससे ज्यादा कम्फर्टेबलल और प्रैक्टिकल केबिन एक्सपीरियंस मिलता है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका, चीन या जापान नहीं, बल्कि इस देश की कार भी भारत में पूरी तरह सेफ

बोलेरो पिकअप रेंज को भी फंक्शनल अपग्रेड के साथ एक रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन मिला है। इसके प्रमुख चेंजेस में हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट और एयर कंडीशनिंग और हीटिंग की शुरुआत शामिल है, जिससे अलग-अलग मौसम की स्थितियों में आराम में काफी सुधार होता है। महिंद्रा का कहना है कि ये अपडेट उन ऑपरेटर्स के लिए दिनभर इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम के लिए पिकअप पर डिपेंड रहते हैं।

बोलेरो कैंपर की एक्स-शोरूम कीमतें
1. नॉन-AC 2WD – 9.85 लाख रुपए
2. नॉन-AC 4WD – 10.13 लाख रुपए
3. गोल्ड ZX – 10.20 लाख रुपए
4. गोल्ड RX – 10.25 लाख रुपए
5. गोल्ड RX 4WD – 10.49 लाख रुपए

बोलेरो पिकअप एक्स-शोरूम कीमतें
1. पिक-अप MS CBC – 9.19 लाख रुपए
2. पिक-अप MS FB – 9.70 लाख रुपए
3. पिक-अप PS FB – 9.75 लाख रुपए
4. पिक-अप PS FB AC – 9.99 लाख रुपए
5. पिक-अप 4WD CBC – 9.50 लाख रुपए
6. पिक-अप 4WD – 9.73 लाख रुपए
7. पिक-अप 4WD AC – 9.99 लाख रुपए

ये भी पढ़ें:डीजल, पेट्रोल, इथेनॉल, CNG या LPG नहीं, बल्कि इन ट्रैक्टर के पीछे पड़े किसान

इन अपडेट्स के साथ, महिंद्रा उन ग्राहकों के लिए बोलेरो कैंपर और बोलेरो पिकअप की अपील को मजबूत कर रही है जो ड्यूरेबिलिटी, अपटाइम और वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, बेहतर केबिन कम्फर्ट और नए स्टाइल को जोड़ने से भारत के पिकअप ट्रक मार्केट में महिंद्रा का दबदबा और मजबूत होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।