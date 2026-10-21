नए अवतार में आई Mahindra की यह पॉप्युलर SUV, ब्रॉन्ज एक्सेंट्स से और जबरदस्त हुआ लुक

महिंद्रा ने 2026 बोलेरो बोल्ड एडिशन को लॉन्च किया है। नए अवतार में ब्रॉन्ज एक्सेंट्स, नए रूफ रेल्स और ड्यूल-टोन सीट अपहोल्स्ट्री जैसे अपडेट ऑफर किए जा रहे हैं। आइए डीटेल में जानते हैं कि इस नए अवतार में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है।

2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन

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महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV बोलेरो का नया - 2026 Bold Edition लॉन्च किया है। इस एडिशन में एसयूवी के लुक को बेहतर बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। बोलेरो के इस नए अवतार में ब्रॉन्ज एक्सेंट्स, नए रूफ रेल्स और ड्यूल-टोन सीट अपहोल्स्ट्री जैसे अपडेट ऑफर किए जा रहे हैं। यह कोई अलग इंजन वाला मॉडल नहीं, बल्कि एक एक्सेसरी पैक है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी बोलेरो के इस नए अवतार में क्या कुछ ऑफर कर रही है।

फ्रंट ग्रिल पर ब्रॉन्ज इंसर्ट्स महिंद्रा बोलेरो के नए 2026 बोल्ड एडिशन में फ्रंट ग्रिल पर ब्रॉन्ज इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसके लुक को काफी दमदार बनाते हैं। इसके अलावा, ब्रॉन्ज एक्सेंट्स वाले रूफ रेल्स, फॉग लैंप के चारों तरफ ब्रॉन्ज फिनिश और ब्लैक-ब्रॉन्ज ड्यूल-टोन साइड क्लैडिंग दी गई है। एसयूवी पर बोल्ड एडिशन की बैजिंग और ORVM पर ब्रॉन्ज एप्लिक भी दिया गया है। इसमें ब्रॉन्ज फिनिश वाले 15-इंच अलॉय व्हील्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। केबिन में ब्लैक और ब्रॉन्ज कलर की ड्यूल-टोन लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसके साथ रियर-व्यू कैमरा और डिजाइनर फ्लोर मैट्स भी देखने को मिलेंगे। इस एडिशन की कीमत जानने के लिए ग्राहकों को नजदीकी महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करना होगा।

पहले जैसे ही रहेंगे फीचर्स महिंद्रा बोलेरो का इंटीरियर पहले की तरह सिंपल और प्रैक्टिकल रखा गया है। इसमें मिनिमल डैशबोर्ड, 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। फीचर्स में मैन्युअल AC, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और पावर विंडो शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा के साथ फर्स्ट और सेकेंड रो के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

इंजन में बदलाव नहीं बोलेरो बोल्ड एडिशन में मौजूदा 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जा रहा है। यह इंजन 76 PS की पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप मिलता है। स्टैंडर्ड महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमत 8.57 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है।