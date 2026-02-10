KTM की नई बाइक, लॉन्च से पहले सामने आए फोटो, जबर्दस्त है लुक, ताकत 105bhp की

संक्षेप: KTM की नई बाइक- KTM 790 Duke मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने वाली है। कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसके स्पाई फोटो भी लीक हुए हैं। बाइक में पहले से ज्यादा शार्प और अग्रेसिव एलईडी हेडलाइट डिजाइन है।

Feb 10, 2026 02:01 pm IST

KTM फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की नई बाइक- KTM 790 Duke मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने वाली है। कंपनी इस बाइक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसके स्पाई फोटो भी लीक हुए हैं। अपकमिंग KTM बाइक के स्पाई फोटो को Motobob ने शेयर किया है। फोटो में यह बाइक काफी स्टाइलिश और अग्रेसिव लग रही है, जो बाइकर्स को काफी पसंद आने वाला है। आइए जानते हैं 2026 KTM Duke 790 में क्या कुछ खास रहने वाला है। पहली नजर में यह बाइक आपको ड्यूक जैसी लगेगी। यह अच्छा भी है क्योंकि इसी लुक ने बाइक को ग्लोबल पहचान दिलाई है।

पहले से ज्यादा शार्प और अग्रेसिव एलईडी हेडलाइट जो बड़े बदलाव आपका ध्यान खीचेंगे, उनमें पहले से ज्यादा शार्प और अग्रेसिव एलईडी हेडलाइट डिजाइन है, जो इसके फ्रंट लुक को बेहद शानदार बनाता है। इसको देख कर ऐसा लग रहा है कि कंपनी इस बाइक में एलईडी डीआरएल्स के साथ मोनो प्रोजेक्टर हेडलाइट ऑफरप करने वाली है। यह 990 ड्यूक और 1390 सुपर ड्यूर R से इंस्पायर्ड है। बाइक का फ्यूल टैंक और मस्कुलर और डीटेल्ड है। इसके लुक को टैंक एक्सटेंशन और बेहतर बनाने का काम करते हैं। केटीएम ने इस बाइक के साइड बॉडी पैनल्स में भी बदलाव किए हैं।

KTM का अपना WP नाम का सस्पेंशन ब्रैंड है। कंपनी अपनी मोटरसाइकिलों के साथ WP सस्पेंशन कंपोनेंट्स भी देती है। WP ब्रैंड ब्रेकिंग कंपोनेंट्स भी उपलब्ध कराता है, जैसा कि 2026 390 ड्यूक में देखा गया था। पहली बार 500सीसी से ज्यादा की किसी केटीएम बाइक- 2026 790 ड्यूक में WP ब्रेक कैलिपर्स देखे जा सकते हैं। कंपनी के भीतर ही इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स से लाइसेंसिंग लागत कम होती और प्राइसिंग को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। यह KTM AG के अपने इकोसिस्टम में बढ़ते वर्टिकल इंटीग्रेशन को भी दिखाता है।

जल्द हो सकती है मार्केट में एंट्री हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स में पिलियन सीट पर एक टेस्टिंग डेटा लॉगर दिखाई दे रहा है, जो टेस्टिंग के लास्ट स्टेज में होने की जानकारी देता है। बाइक में 799cc पैरेलल ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 105 bhp की मैक्सिमम पावर और 89Nm का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ट मॉडल के प्रोडक्शन के लिए तैयार दिखने का मतलब बाइक का लॉन्च जल्द हो सकता है। हालांकि, KTM इंडिया ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि 2026 KTM 790 ड्यूक भारत में लॉन्च होगी या नहीं।