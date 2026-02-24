स्पोर्टी लुक में तगड़ा अपडेट! नए अवतार में आई KTM 250 ड्यूक बाइक, कीमत बस इतनी

KTM 250 Duke अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने MY2026 अपडेट के तहत इस बाइक को दो नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इसमें क्या खास है?

स्पोर्टी स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए मशहूर KTM 250 Duke अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने MY2026 अपडेट के तहत इस बाइक को दो नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर दिया है। अच्छी बात यह है कि बाइक के लुक में ताजगी आई है, जबकि इसकी दमदार परफॉर्मेंस पहले जैसी ही बरकरार है। आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या है नया और क्या है खास।

दो नए कलर, और भी ज्यादा स्टाइल

2026 KTM 250 Duke अब दो नए कलर ऑप्शन सिल्वर मेटालिक (Silver Metallic) और स्लेट ग्रे (Slate Grey) जैसे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

सिल्वर मेटालिक (Silver Metallic)

यह शेड काफी प्रीमियम और एलिगेंट दिखता है। टैंक एक्सटेंशन पर सिल्वर फिनिश और फ्यूल टैंक पर डार्क ग्रे ट्रीटमेंट इसे एक क्लीन और क्लासी लुक देता है।

स्लेट ग्रे (Slate Grey)

यह ऑप्शन थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी है। इसमें टैंक पैनल्स पर डार्क ग्रे फिनिश और फ्यूल टैंक पर KTM का सिग्नेचर ऑरेंज टच मिलता है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है। इन नए कलर के जुड़ने से अब 250 ड्यूक की मौजूदगी और भी आकर्षक हो गई है।

इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं

अगर आप सोच रहे हैं कि इंजन में भी कुछ बदलाव हुआ है, तो जवाब नहीं है। 2026 KTM 250 ड्यूक में वही 249.7cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 30.5 bhp की पावर और 25 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और अपनी क्विक एक्सेलरेशन और स्मूद राइड के लिए जाना जाता है।

हार्डवेयर भी पहले जैसा दमदार

इसमें मजबूत हार्डवेयर ट्रेलिस फ्रेम (Trellis Frame) देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में WP Apex USD (अपसाइड-डाउन) फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। इसके फ्रंट में 320mm और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, यानी हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पहले की तरह ही शानदार रहने वाली है।

क्या यह अपडेट ग्राहकों को पसंद आएगा?