स्पोर्टी लुक चाहने वालों के लिए खुशखबरी! नए अवतार में आई नई KTM ड्यूक बाइक

संक्षेप:

2026 KTM 250 ड्यूक अब नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हो गई है। ये अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आती है। हालांकि, इंजन और फीचर्स वही पुराने हैं। कंपनी ने इसमें नया सिल्वर (Silver) कलर और अपडेटेड इबोनी ब्लैक (Ebony Black) कलर जोड़ा है।

Jan 25, 2026 01:14 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
KTM ने 2026 मॉडल ईयर के लिए अपनी मोटरसाइकिल लाइन-अप को अपडेट करना शुरू कर दिया है। हाल ही में 2026 KTM 390 ड्यूक और 2026 KTM 125 ड्यूक को पेश करने के बाद अब कंपनी ने 2026 KTM 250 ड्यूक को भी नए कलर ऑप्शन्स के साथ ग्लोबल मार्केट में उतार दिया है। खास बात यह है कि ये नए कलर जल्द ही भारत में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

2026 KTM 250 Duke: नए कलर ऑप्शन

ग्लोबल मार्केट में अब KTM 250 ड्यूक को दो नए कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें इबोनी ब्लैक (Ebony Black) और सिल्वर (Silver) जैसे नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। जहां इबोनी ब्लैक (Ebony Black) एक रिफ्रेश्ड थीम है, वहीं सिल्वर (Silver) कलर पूरी तरह नया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिल्वर (Silver) कलर वाली 250 ड्यूक की कुछ यूनिट भारत के कुछ डीलरशिप पर पहुंच भी चुकी हैं।

भारत में मिलने वाले कलर ऑप्शन

फिलहाल, KTM इंडिया की वेबसाइट पर 250 ड्यूक (Duke) के इबोनी ब्लैक (Ebony Black) इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज (Electronic Orange) और एटलॉन्टिक ब्लू (Atlantic Blue) ये कलर लिस्टेड हैं। 2026 मॉडल में इबोनी ब्लू (Ebony Black) कलर लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें अब हेडलैंप काउल पर KTM की सिग्नेचर ऑरेंज शेड दी गई है, जो बाइक को ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है।

इबोनी ब्लैक और सिल्वर कलर की खासियत

इबोनी ब्लैक (Ebony Black) कलर पूरी तरह ऑल-ब्लैक थीम में आता है। इसके टैंक एक्सटेंशन पर ऑरेंज कलर में ‘250’ लिखा हुआ है। व्हाइट शेड में ड्यूक (‘Duke’) ब्रांडिंग दी गई है। ब्लैक बॉडी के साथ ऑरेंज एक्सेंट शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। वहीं, नया सिल्वर (Silver) कलर पहले की जनरेशन 250 ड्यूक से इंस्पायर्ड है। इसमें सिल्वर फिनिश टैंक एक्सटेंशन और अंडरसीट फ्रेम पर दी गई है। इसमें ‘250’ की बड़ी और साफ ब्रांडिंग मिलती है। इसमें हल्का-सा ऑरेंज टच मिलता है। कम ऑरेंज इस्तेमाल की वजह से बाइक का लुक क्लीन और प्रीमियम लगता है, लेकिन इसकी स्पोर्टी बन जाता है।

क्या पुराने कलर भी रहेंगे?

जो राइडर्स ज्यादा बोल्ड और ब्राइट लुक पसंद करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज (Electronic Orange) या एटलॉन्टिक ब्लू (Atlantic Blue) जैसे पुराने कलर भारत में आगे भी उपलब्ध रह सकते हैं। हालांकि, इस पर कंपनी की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं

नए कलर ऑप्शन के अलावा 2026 KTM 250 ड्यूक में कोई मैकेनिकल या फीचर अपडेट नहीं किया गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 249.07cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड LC4c इंजन दिया गया है, जो 31 PS की पावर और 25 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्विकशिफ्टर+ दिया गया है।

सस्पेंशन और ब्रेक

इसमें WP APEX USD फ्रंट फोर्क और WP APEX रियर मोनोशॉक (10-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट) सस्पेंशन दिया गया है। इसके फ्रंट में 320mm डिस्क दिया गया है। इसके रियर में 240mm डिस्क मिलता है। इसमें बोस्च (Bosch) ड्यूल-चैनल ABS (Supermoto मोड के साथ) दिया गया है।

फीचर्स की लिस्ट

फीचर्स लिस्ट की बात करें तो इसमें राइड-बाय-वायर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, 5-इंच TFT डिस्प्ले, ट्रैक स्क्रीन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ और हेडसेट कनेक्टिविटी मिलती है।

कीमत और मुकाबला

भारत में KTM 250 Duke की शुरुआती कीमत 2.12 लाख (एक्स-शोरूम) है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि 2026 वर्जन के साथ कीमत में कोई बढ़ोतरी होगी या नहीं। मार्केट में इस बाइक का मुकाबला सुजुकी जिक्सर 250, बजाज पल्सर N250 और हीरो एक्सट्रीम 250R से होगा।

