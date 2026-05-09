चुपके-चुपके डीलर के पास पहुंचने लगी किआ की ये नई SUV, कीमत ₹8.40 लाख; पढ़ें फीचर्स की डिटेल
2026 सिरोस देश भर में कंपनी की डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। इस अपडेट के साथ, किआ ने इसके वैरिएंट लाइनअप में बदलाव किए हैं। नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। साथ ही, इस कॉम्पैक्ट SUV की इस सेगमेंट में पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इसके फीचर्स में कुछ बदलाव किए हैं।
किआ ने अपनी सिरोस को हाल में अपडेट किया है। अब 2026 सिरोस देश भर में कंपनी की डीलरशिप पर पहुंचने लगी है। इस अपडेट के साथ, किआ ने इसके वैरिएंट लाइनअप में बदलाव किए हैं। नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। साथ ही, इस कॉम्पैक्ट SUV की इस सेगमेंट में पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए इसके फीचर्स में कुछ बदलाव किए हैं। कंपनी ने सिरोस रेंज में चार नए वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें HTE, HTE(O), HTK+(O) और HTX(O) शामिल हैं। इस SUV में तीन नए एक्सटीरियर पेंट ऑप्शन आइवरी सिल्वर मैट, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, और मैग्मा रेड शामिल हैं।
हालांकि, इसका ओवरऑल लुक और स्टाइल काफी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन अपडेटेड सिरोस में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इनमें आगे और पीछे के बंपर का नया डिजाइन शामिल है, जिनमें बॉडी के कलर के और ब्लैक कलर के इंसर्ट्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाले LED फॉग लैंप भी लगाए गए हैं। इसके 17-इंच के एलॉय व्हील्स का डिजाइन भी नया है। इसके अलावा, किआ ने इसमें नियॉन-फिनिश वाले ब्रेक कैलिपर्स भी दिए हैं, जो सेल्टोस में भी देखने को मिलते हैं।
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सिरोस को और ज्यादा कॉम्पटीटर बनाने की कोशिश में किआ ने इसके हायर वैरिएंट से कुछ प्रीमियम फीचर्स हटा दिए हैं। ट्रिम के आधार पर इस SUV में अब ADAS फंक्शन्स, 360-डिग्री कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, और वन-टच पावर विंडो ऑपरेशन जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे। मैकेनिकली, सिरोस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, और दोनों ही इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अपडेटेड किआ सिरोस रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 8.40 लाख रुपए से शुरू होकर 15.80 लाख रुपए तक जाती है।
पुराने मॉडल पर ₹50000 का डिस्काउंट
किआ सिरोस के मॉडल ईयर 2025 पर 50,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इस महीने इसे खरीदने पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस के साथ 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस भी मिलेगा। कंपनी ने इसी साल जनवरी में इसका एक नया HTK (EX) वैरिएंट भी लॉन्च किया था। इस नए ट्रिम के साथ कंपनी ग्राहकों को अफॉर्डेबल कीमत पर ज्यादा फीचर्स और बेहतर वैल्यू दे रही है। HTK (EX) ट्रिम मौजूदा HTK (O) से ऊपर है। इसमें कई प्रीमियम स्टाइलिंग और फीचर्स अपग्रेड दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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