किआ चुपके से लेकर आ गई अपनी नई SUV, हाइब्रिड इंजन मिलेगा; जानिए फीचर्स की पूरी डिटेल

कंपनी ने अपकमिंग म्यूनिख मोटर शो में 2026 स्टोनिक को पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले, इस SUV के एक्सटीरियर और इंटीरियर की जानकारी सामने आ गई है। यह अपडेटेड वर्जन ब्रांड की लेटेस्ट 'ऑपोजिट्स यूनाइटेड' डिजाइन लेंग्वेज को फॉलो करती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:28 PM
भारतीय बाजार में किआ ने अपनी पोजीशन को काफी मजबूत किया है। कंपनी देश की टॉप सेलिंग कंपनियों की लिस्ट में शामिल रहती है। कंपनी लगातार अपने पोर्टफोलियो को मजबूत भी कर रही है। किआ ग्लोबल मार्केट में भी कई शानदार मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। अब कंपनी अपकमिंग म्यूनिख मोटर शो में 2026 स्टोनिक को पेश करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले, इस SUV के एक्सटीरियर और इंटीरियर की जानकारी सामने आ गई है। यह अपडेटेड वर्जन ब्रांड की लेटेस्ट 'ऑपोजिट्स यूनाइटेड' डिजाइन लेंग्वेज को फॉलो करती है।

यह स्टोनिक का दूसरा बड़ा अपडेट है, जिसे मूल रूप से 2017 में लॉन्च किया गया था। 2026 किआ स्टोनिक के ज्यादातर एक्सटीरियर अपडेट आगे और पीछे के हिस्से पर फोकस हैं। इसमें नए, शार्प हेडलैंप, DRLs और टेल लैंप, और ग्रिल व बंपर के लिए एक मजबूत डिजाइन देखने को मिलेगा। लाइटिंग सेटअप अब पूरी तरह से LED है। 2026 स्टोनिक का कम्प्लीट डिजाइन किआ की नई इलेक्ट्रिक कारों जैसे EV3 और EV5 के डिजाइन को दर्शाता है।

2026 स्टोनिक के अन्य अपडेट्स में नए अलॉय व्हील्स शामिल किए गए हैं। ये वैरिएंट के आधार पर 16-इंच और 17-इंच के साइज में उपलब्ध हैं। किआ ने इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर के साथ दो नए रंग विकल्प भी पेश किए हैं, डिसमें एडवेंचर ग्रीन और यॉट ब्लू शामिल हैं। इसमें पहले से मौजूद फीचर्स में इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल वाले काले ORVM, पारंपरिक डोर के हैंडल, गोलाकार व्हील आर्च, रूफ रेल और थोड़ी पतली रूफलाइन शामिल हैं। पीछे की तरफ, इस SUV में भारी ढलान वाली विंडशील्ड, स्पोर्टी टेल लैंप और बंपर के लिए लेयर्ड डिजाइन है। नई स्टोनिक का आकार पहले जैसा ही है। यह 4140mm लंबी, 1760mm चौड़ी, 1520mm ऊंची और 2580mm का व्हीलबेस है।

इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ₹15000 का फायदा, कंपनी शॉपिंग वाउचर भी दे रही

2026 किआ स्टोनिक के इंटीरियर में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम केबिन डिजाइन शामिल हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए दो 12.3-इंच स्क्रीन हैं। नई स्टोनिक में नए डिजाइन वाला सेंटर कंसोल, अपडेटेड डोर ट्रिम और नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। AC के लिए टच-सेंसिटिव कंट्रोल बटन दिए हैं। ऐसे बटन सेंटर कंसोल पर भी देखे जा सकते हैं। अन्य प्रमुख विशेषताओं में USB-C पोर्ट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। किआ कनेक्ट ऐप के माध्यम से कनेक्टिविटी सुविधाओं मिलते हैं। कनेक्टिविटी पैकेज में एक डिजिटल की (चाबी) और रिमोट डायग्नोस्टिक्स शामिल हैं।

मुंबई की सकड़ों पर दौड़ती दिखी ये कार, 135 सेकंड में बुक हो गईं थी सारी यूनिट

2026 किआ स्टोनिक के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ बड़े अपग्रेड देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें मौजूदा इंजन ऑप्शन ही मौजूद हैं। ये ऑप्शन बाजार के अनुसार अलग-अलग होते हैं। सबसे आम इंजन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल 3-सिलेंडर यूनिट है जो 100 hp और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 48V माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप के साथ भी उपलब्ध है, जिसका आउटपुट 120 hp है। दोनों ही मामलों में ट्रांसमिशन विकल्प 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) हैं। इक्युपमेंट लिस्ट में कई अपडेट के साथ 2026 किआ स्टोनिक अब कॉम्पटीटर को टक्कर देने के लिए बेहतर स्थिति में है। यूरोपीय बाजारों में किआ स्टोनिक का मुकाबला फोर्ड प्यूमा और निसान जूक जैसी कारों से है।

