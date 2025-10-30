Hindustan Hindi News
कावासाकी की इस मोटरसाइकिल में अब मिलेगा क्रूज कंट्रोल, कंपनी ने कई दूसरे फीचर्स भी किए अपडेट

Thu, 30 Oct 2025 07:34 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी ने अपनी 2026 Z900RS को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। ये मोटरसाइकिल उसी क्लासिक अपील के साथ आई है जो Z1 की याद दिलाती है, लेकिन इसमें पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये इसे पहले से ज्यादा शार्प और सेफ बनाती है। सबसे बड़ा बदलाव राइड-बाय-वायर है जो हाईवे पर क्रूज कंट्रोल को अनलॉक करता है और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वाल्व को ज्यादा बारीकी से फ्यूलिंग मैनेज करने देता है। अब एक बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी पैक का हिस्सा है, इसलिए छोटे बर्स्ट और डाउनशिफ्ट ज्यादा क्लीन होते हैं। जिससे ये बिजी ट्रैफिक में भी अपनी लय तो पकड़कर रखती है।

भारत के लिए रेट्रो-स्पोर्ट सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। ग्राहक अब क्लासिक बॉडीवर्क के नीचे मॉडर्न सेफ्टी और कम्फर्ट की उम्मीद करते हैं। एक IMU, क्रूज कंट्रोल और एक स्मूथ इंजन के साथ, Z900RS 2026 लॉन्च होने पर आखिरकार अपने स्टाइल को मौजूदा टेक के साथ मैच करेगी। इसमें एक IMU-बेस्ड राइडर-असिस्ट सूट भी पहली बार आया है। कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन लीन और पिच को पढ़कर मिड-कॉर्नर में ब्रेकिंग और पावर डिलीवरी को कंट्रोल में रखता है। यह सेफ्टी नेट बैकग्राउंड में अपना काम करता है, जिससे राइडर्स को अपने पसंदीदा रास्तों पर स्पीड बनाए रखने में ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है।

इनलाइन-फोर अब कम रेव्स पर ज्यादा स्मूथ है, बिना उस जानदार टॉप-एंड को कम किए जिसकी फैंस उम्मीद करते हैं। रीडिजाइन किए गए हेडर के साथ एक नया मेगाफोन एग्जॉस्ट एक ज्यादा दमदार आवाज देता है। यह पीरियड-राइट दिखता है और बिना ज्यादा शोर किए वैसी ही आवाज देगा। फ्रेम और सस्पेंशन को स्पोर्टी बायस के लिए ट्यून किया गया है, जिसमें 41mm एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फोर्क और एक रियर मोनोशॉक है। ब्रेकिंग के लिए 300mm फ्रंट डिस्क पर रेडियल-माउंटेड कैलिपर्स हैं जो एक प्रेडिक्टेबल बाइट देते हैं।

अब सीट की ऊंचाई स्टैंडर्ड तौर पर 835mm है और छोटे राइडर्स के लिए 810mm का निचला ऑप्शन भी है। यह एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है जो बाइक को ज्यादा यूजर्स के लिए ज्यादा वेलकमिंग बनाता है। स्टैंडर्ड Z900RS अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, चेसिस, ब्रेक और नए एग्जॉस्ट के साथ कोर पैकेज लाता है। Z900RS SE सबसे ऊपर है जिसमें ब्रेम्बो हार्डवेयर, एक ओहलिन्स रियर यूनिट और चलते-फिरते क्विक चार्जिंग के लिए एक USB-C पोर्ट है। इसमें एक खास मेटैलिक स्पार्क ब्लैक कलर स्कीम मिलती है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
