Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Kawasaki Z900 launched at Rs 9.99 lakh
कावासाकी Z900 मोटरसाइकिल का नया मॉडल लॉन्च, 948cc का दमदार इंजन मिलेगा; जानिए फीचर्स-कीमत

कावासाकी Z900 मोटरसाइकिल का नया मॉडल लॉन्च, 948cc का दमदार इंजन मिलेगा; जानिए फीचर्स-कीमत

संक्षेप: कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Z900 मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। इस जापानी मिडिलवेट नेकेड बाइक को 2025 में लॉन्च होने से पहले बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

Fri, 17 Oct 2025 09:15 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Kawasaki Z900 RSarrow

कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Z900 मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। इस जापानी मिडिलवेट नेकेड बाइक को 2025 में लॉन्च होने से पहले बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि MY26 बाइक में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं हुआ है। नई Z900 में 2025 मॉडल वाले सभी अपडेट शामिल हैं, जिसमें पूरी तरह से बदली हुई स्टाइलिंग और रिवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।

इस मोटरसाइकिल में 948cc का इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है, जो 125 हॉर्सपावर और 98.6Nm का टॉर्क देता है। कावासाकी इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, पिछले साल के मॉडल से 1 हॉर्सपावर और 1.2Nm ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, पावर मोड, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:6 महीने में इस SUV को 84,902 लोगों ने खरीद डाला, 25Km का माइलेज और 6 एयरबैग

2026 कावासाकी Z900 दो नए कलर्स में उपलब्ध है। इनमें से एक कलर पॉपुलर कैंडी ग्रीन कलर स्कीम वापस आती है जो 2025 बाइक में उपलब्ध नहीं थी, जबकि दूसरी कलर स्कीम में गोल्ड फ्रेम के साथ नया ब्लैक पेंट ऑप्शन है। पिछले महीने, रिवाइज्ड GST दरें लागू होने के बाद, कावासाकी Z900 की कीमत 9.52 लाख रुपए से बढ़कर 10.18 लाख रुपए हो गई। हालांकि, Z900 भारत में कावासाकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है, इसलिए 2026 मॉडल को 10 लाख रुपए से कम कीमत पर लॉन्च किया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।