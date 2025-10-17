कावासाकी Z900 मोटरसाइकिल का नया मॉडल लॉन्च, 948cc का दमदार इंजन मिलेगा; जानिए फीचर्स-कीमत
कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी 2026 Z900 मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपए है। इस जापानी मिडिलवेट नेकेड बाइक को 2025 में लॉन्च होने से पहले बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि MY26 बाइक में कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं हुआ है। नई Z900 में 2025 मॉडल वाले सभी अपडेट शामिल हैं, जिसमें पूरी तरह से बदली हुई स्टाइलिंग और रिवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
इस मोटरसाइकिल में 948cc का इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है, जो 125 हॉर्सपावर और 98.6Nm का टॉर्क देता है। कावासाकी इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, पिछले साल के मॉडल से 1 हॉर्सपावर और 1.2Nm ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, क्रूज कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, पावर मोड, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं।
2026 कावासाकी Z900 दो नए कलर्स में उपलब्ध है। इनमें से एक कलर पॉपुलर कैंडी ग्रीन कलर स्कीम वापस आती है जो 2025 बाइक में उपलब्ध नहीं थी, जबकि दूसरी कलर स्कीम में गोल्ड फ्रेम के साथ नया ब्लैक पेंट ऑप्शन है। पिछले महीने, रिवाइज्ड GST दरें लागू होने के बाद, कावासाकी Z900 की कीमत 9.52 लाख रुपए से बढ़कर 10.18 लाख रुपए हो गई। हालांकि, Z900 भारत में कावासाकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है, इसलिए 2026 मॉडल को 10 लाख रुपए से कम कीमत पर लॉन्च किया है।
