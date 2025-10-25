कावासाकी की न्यू मोटरसाइकिल अनवील, नए फीचर्स के साथ राइडर के लिए हो गई पहले से ज्यादा कम्फर्ट
संक्षेप: कावासाकी ने एकदम नई 2026 Z650 S से पर्दा उठा दिया है। ये कंपनी की लाइन-अप में पॉपुलर मिडिलवेट नेकेड के नॉर्म्स वर्जन में शामिल हो गई है। Z650 S में स्टैंडर्ड Z650 की तुलना में महत्वपूर्ण स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं और लगभग पूरी तरह से नया बॉडीवर्क दिया गया है।
कावासाकी ने एकदम नई 2026 Z650 S से पर्दा उठा दिया है। ये कंपनी की लाइन-अप में पॉपुलर मिडिलवेट नेकेड के नॉर्म्स वर्जन में शामिल हो गई है। Z650 S में स्टैंडर्ड Z650 की तुलना में महत्वपूर्ण स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं और लगभग पूरी तरह से नया बॉडीवर्क दिया गया है। सबसे पहले, इसमें Z900 से थ्री-लैंप वाली LED हेडलाइट ली गई है, जो इसे ज्यादा शार्प और अग्रेसिव लुक देती है। रेडिएटर की ओर फैले नए डिजाइन वाले टैंक कवर की बदौलत इसका फ्रंट एंड भी ज्यादा मजबूत दिखता है।
इस मोटरसाइकिल के एर्गोनॉमिक बदलाव भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक नया हैंडलबार शामिल है जो स्टैंडर्ड Z650 से 30mm चौड़ा है। नए फ़ुटपेग के साथ, राइडिंग ट्रायंगल में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कावासाकी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेसिफिकेशन अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन प्रेस रिलीज में यह जरूर बताया गया है कि राइडर सीट स्टैंडर्ड Z650 से लगभग 15mm ऊंची है। ऐसा लगता है कि राइडर के कम्फर्ट को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि पीछे की सीट अब 20mm चौड़ी है और इसमें 10mm एक्स्ट्रा गद्दी दी है।
मैकेनिकल रूप से Z650 S में 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है जो मौजूदा Z650 और Versys 650 मॉडल में भी मिलता है। कावासाकी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि Z650 S की ट्यूनिंग या अधिकतम आउटपुट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, लेकिन संभावना है कि यह Z650 के 68hp का पावर और 64Nm का टॉर्क जनरेट करेगा।
Z650 S में एक अपडेटेड 4.3-इंच TFT डिस्प्ले दिया है, जो स्टैंडर्ड Z650 की तरह, ब्लूटूथ के जरिए कावासाकी के राइडोलॉजी ऐप से जुड़ता है, जिससे फोन और SMS अलर्ट और ऐप के जरिए राइड डेटा देखने की सुविधा मिलती है। ब्रेकिंग हार्डवेयर में दो 300mm फ्रंट डिस्क और एक 220mm रियर डिस्क, एक नई कॉन्टिनेंटल ABS यूनिट के साथ शामिल हैं। इसमें पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर मोनोशॉक वाला सस्पेंशन सेटअप पहले जैसा ही लगता है। Z650 S को 3 कलर्स में खरीद पाएंगे। इसकी कीमत यूके में £7,199 (8.42 लाख रुपए) से शुरू होगी।
