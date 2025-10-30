कावासाकी की न्यू वर्सिस-X 300 लॉन्च, कंपनी ने कीमत में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया; अब नया कलर भी मिलेगा
संक्षेप: कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी वर्सिस-X 300 का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें एकमात्र बदलाव एक नया कलर ऑप्शन है।
कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी वर्सिस-X 300 का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। ये मोटरसाइकिल अभी भी 3.49 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ उपलब्ध रहेगी। इसमें एकमात्र बदलाव एक नया कलर ऑप्शन है। यह एक सिंगल डुअल-टोन पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी, जो रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। बता दें कि वर्सिस-X 300 भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर है। इसका मुकाबला KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड 450 से होता है।
इस मोटरसाइकिल में 296cc, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 38.8bhp का पावर और 26Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। स्टील फ्रेम पर बनी यह बाइक 19-17-इंच स्पोक व्हील्स (ट्यूब-टाइप टायर्स के साथ) पर चलती है, जो टेलिस्कोपिक फोर्क्स और मोनोशॉक सस्पेंशन से सस्पेंडेड हैं। ब्रेकिंग दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क द्वारा की जाती है। साथ में, डुअल-चैनल ABS भी है जिसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है।
फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये काफी सिंपल मोटरसाइकिल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सेमी-डिजिटल यूनिट है जिसमें सिर्फ जरूरी जानकारी डिस्प्ले होती है। इसमें ब्लूटूथ, राइड मोड या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी कोई फैंसी टेक नहीं है - जो आजकल आम बात हो गई है। यह असल में कम्फर्ट के मामले में बेहतरीन है, जिसमें एक एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स है, जिसमें एक बड़ी सीट और फुटपेग और हैंडलबार इस तरह से पोजीशन किए गए हैं कि एक सीधी और न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन मिले।
