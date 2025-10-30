Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Kawasaki Versys-X 300 Launched
कावासाकी की न्यू वर्सिस-X 300 लॉन्च, कंपनी ने कीमत में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया; अब नया कलर भी मिलेगा

कावासाकी की न्यू वर्सिस-X 300 लॉन्च, कंपनी ने कीमत में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया; अब नया कलर भी मिलेगा

संक्षेप: कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी वर्सिस-X 300 का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें एकमात्र बदलाव एक नया कलर ऑप्शन है।

Thu, 30 Oct 2025 03:38 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी वर्सिस-X 300 का 2026 वर्जन लॉन्च कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। ये मोटरसाइकिल अभी भी 3.49 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ उपलब्ध रहेगी। इसमें एकमात्र बदलाव एक नया कलर ऑप्शन है। यह एक सिंगल डुअल-टोन पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी, जो रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। बता दें कि वर्सिस-X 300 भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर टूरर है। इसका मुकाबला KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड 450 से होता है।

इस मोटरसाइकिल में 296cc, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 38.8bhp का पावर और 26Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। स्टील फ्रेम पर बनी यह बाइक 19-17-इंच स्पोक व्हील्स (ट्यूब-टाइप टायर्स के साथ) पर चलती है, जो टेलिस्कोपिक फोर्क्स और मोनोशॉक सस्पेंशन से सस्पेंडेड हैं। ब्रेकिंग दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क द्वारा की जाती है। साथ में, डुअल-चैनल ABS भी है जिसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है।

फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये काफी सिंपल मोटरसाइकिल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सेमी-डिजिटल यूनिट है जिसमें सिर्फ जरूरी जानकारी डिस्प्ले होती है। इसमें ब्लूटूथ, राइड मोड या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी कोई फैंसी टेक नहीं है - जो आजकल आम बात हो गई है। यह असल में कम्फर्ट के मामले में बेहतरीन है, जिसमें एक एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स है, जिसमें एक बड़ी सीट और फुटपेग और हैंडलबार इस तरह से पोजीशन किए गए हैं कि एक सीधी और न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन मिले।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
