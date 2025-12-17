Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Kawasaki Versys X 300 Available with Discount and Free Accessories
₹25000 का फ्लैट डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज, 31 दिसंबर तक सस्ती हुई ये पावरफुल मोटरसाइकिल

₹25000 का फ्लैट डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज, 31 दिसंबर तक सस्ती हुई ये पावरफुल मोटरसाइकिल

संक्षेप:

कावासाकी इंडिया ने वर्सिस-X 300 पर ईयरएंड डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें 2026 और 2025 मॉडल ईयर की बाइक्स दोनों पर ऑफर लागू हैं। 2026 कावासाकी वर्सिस-X 300 पर 15,000 रुपए का स्टैंडर्ड कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

Dec 17, 2025 05:32 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी इंडिया ने वर्सिस-X 300 पर ईयरएंड डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें 2026 और 2025 मॉडल ईयर की बाइक्स दोनों पर ऑफर लागू हैं। 2026 कावासाकी वर्सिस-X 300 पर 15,000 रुपए का स्टैंडर्ड कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, खरीदार साइड पैनियर किट या सेंटर स्टैंड में से कोई एक फ्री एक्सेसरी चुन सकते हैं। यह ऑफर 31 दिसंबर तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है। इस बीच, MY2025 वर्सिस-X 300 पर 25,000 रुपए का ज्यादा, फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ये फायदे एंट्री-लेवल एडवेंचर-टूरर को खरीदारों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए लाए गए हैं।

2026 मॉडल पर कैश बेनिफिट फिक्स्ड है, इसकी खासियत ऑफर में मिल रही कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज हैं। पैनियर किट चुनने वाले कस्टमर्स को एक पूरा सेटअप मिलेगा जिसमें पैनियर स्टे और कावासाकी का वन-की सिस्टम शामिल है। हर पैनियर में 17 लीटर की कैपेसिटी है और यह हर तरफ 3Kg का मैक्सिमम लोड उठाने के लिए रेटेड है, जो इसे हल्की टूरिंग के लिए सूटेबल बनाता है। इसके अलावा, खरीदार सेंटर स्टैंड चुन सकते हैं, जो मेंटेनेंस और टूरिंग के लिए सुविधा देता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपए है।

इस मोटरसाइकिल में 296cc, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 38.8bhp का पावर और 26Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। स्टील फ्रेम पर बनी यह बाइक 19-17-इंच स्पोक व्हील्स (ट्यूब-टाइप टायर्स के साथ) पर चलती है, जो टेलिस्कोपिक फोर्क्स और मोनोशॉक सस्पेंशन से सस्पेंडेड हैं। ब्रेकिंग दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क द्वारा की जाती है। साथ में, डुअल-चैनल ABS भी है जिसे बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है।

फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ये काफी सिंपल मोटरसाइकिल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सेमी-डिजिटल यूनिट है जिसमें सिर्फ जरूरी जानकारी डिस्प्ले होती है। इसमें ब्लूटूथ, राइड मोड या ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी कोई फैंसी टेक नहीं है - जो आजकल आम बात हो गई है। यह असल में कम्फर्ट के मामले में बेहतरीन है, जिसमें एक एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल सीटिंग एर्गोनॉमिक्स है, जिसमें एक बड़ी सीट और फुटपेग और हैंडलबार इस तरह से पोजीशन किए गए हैं कि एक सीधी और न्यूट्रल राइडिंग पोजीशन मिले। इसका मुकाबला KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
