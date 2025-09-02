2026 Kawasaki Ninja ZX-6R Launched at Rs. 11.69 Lakh स्पोर्टी बाइक लवर्स के लिए नई कावासाकी निंजा ZX-6R लॉन्च, इसमें सिंगल लाइम ग्रीन कलर मिलेगा; जानिए कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Kawasaki Ninja ZX-6R Launched at Rs. 11.69 Lakh

स्पोर्टी बाइक लवर्स के लिए नई कावासाकी निंजा ZX-6R लॉन्च, इसमें सिंगल लाइम ग्रीन कलर मिलेगा; जानिए कीमत

नया मॉडल पिछले मॉडल से 40,000 रुपए ज्यादा महंगा है। इसमें सिर्फ एक अपडेट नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स है। बाइक का यही सिंगल रंग ऑप्शन उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 03:38 PM
share Share
Follow Us on
स्पोर्टी बाइक लवर्स के लिए नई कावासाकी निंजा ZX-6R लॉन्च, इसमें सिंगल लाइम ग्रीन कलर मिलेगा; जानिए कीमत

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल निंजा ZX-6R का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.69 लाख रुपए तय की है। नया मॉडल पिछले मॉडल से 40,000 रुपए ज्यादा महंगा है। इसमें सिर्फ एक अपडेट नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स है। बाइक का यही सिंगल रंग ऑप्शन उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं।

नई कावासाकी निंजा ZX-6R लॉन्च

2026 निंजा ZX-6R में 636cc, इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो रैम एयर इनटेक के साथ 127 bhp और बिना रैम एयर इनटेक के 122 bhp का पावर जनरेट करता है। यह इंजन 11,000 rpm पर 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह एक जबरदस्त इंजन है, लेकिन एक इनलाइन-फोर सुपरस्पोर्ट की खासियत यह है कि इसकी ज्यादातर पावर हाई रेंज में ही जनरेट होती है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने फिर लूट ली महफिल, अगस्त में 5.34 लाख लोगों को बेच डाले टू-व्हीलर्स

इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की बात करें तो, निंजा ZX-6R में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फोर-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, दो पावर लेवल और बिना क्लच के अपशिफ्ट के लिए एक क्विकशिफ्टर दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में चार राइड मोड स्पोर्ट, रोड, रेन और राइडर भी मिलते हैं। हालांकि, पहले तीन मोड कस्टमाइज करने योग्य नहीं हैं, लेकिन राइडर मोड आपको पावर लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS इंटरवेंशन को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है।

Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।