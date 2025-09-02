स्पोर्टी बाइक लवर्स के लिए नई कावासाकी निंजा ZX-6R लॉन्च, इसमें सिंगल लाइम ग्रीन कलर मिलेगा; जानिए कीमत

नया मॉडल पिछले मॉडल से 40,000 रुपए ज्यादा महंगा है। इसमें सिर्फ एक अपडेट नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स है। बाइक का यही सिंगल रंग ऑप्शन उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं।

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिल निंजा ZX-6R का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.69 लाख रुपए तय की है। नया मॉडल पिछले मॉडल से 40,000 रुपए ज्यादा महंगा है। इसमें सिर्फ एक अपडेट नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स है। बाइक का यही सिंगल रंग ऑप्शन उपलब्ध है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं।

2026 निंजा ZX-6R में 636cc, इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो रैम एयर इनटेक के साथ 127 bhp और बिना रैम एयर इनटेक के 122 bhp का पावर जनरेट करता है। यह इंजन 11,000 rpm पर 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह एक जबरदस्त इंजन है, लेकिन एक इनलाइन-फोर सुपरस्पोर्ट की खासियत यह है कि इसकी ज्यादातर पावर हाई रेंज में ही जनरेट होती है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।