फोन कनेक्टिविटी जैसे कई गजब फीचर्स, 650cc का दमदार इंजन; मार्केट में तूफान मचाने आई ये नई बाइक, कीमत इतनी
कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। ये बाइक दमदार इंजन और कई गजब फीचर्स से लैस है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
2026 कावासाकी निंजा 650 (2026 Kawasaki Ninja 650) अब भारत में 7.91 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि यह नया मॉडल 2025 वर्जन के साथ-साथ बिक्री पर रहेगा, यानी ग्राहकों के पास चुनने के लिए दो मॉडल ईयर का विकल्प होगा। अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि नई निंजा 650 (Ninja 650) में बड़ा मैकेनिकल बदलाव मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इंजन, फ्रेम और परफॉर्मेंस पहले जैसे ही हैं, लेकिन 2026 मॉडल में कुछ जरूरी टेक्नोलॉजी अपडेट जरूर दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja 650
₹ 7.77 - 7.91 लाख
Honda CB750 Hornet
₹ 8.6 लाख
Kawasaki Z650
₹ 6.65 लाख
KTM 650 Duke
₹ 6.5 - 7.5 लाख
Triumph Trident 660
₹ 8.49 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
नया कलर, वही दमदार लुक
भारत में 2026 निंजा 650 (Ninja 650) सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में लॉन्च की गई है। इसे लाइम ग्रीन (Lime Green - व्हाइट और ब्लू ग्राफिक्स के साथ) में पेश किया गया है। वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में यह बाइक मैट ग्रे (Matte Grey) और ब्लैक (Black) जैसे अन्य कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है। भारत में बिकने वाला MY25 मॉडल अभी भी लाइम ग्रीन के साथ इबोनी (Lime Green with Ebony) और पियर्ल ब्लेजर्ड व्हाइट (Pearl Blizzard White) कलर में मिलेगा।
नए फीचर्स
2026 कावासाकी निंजा 650 (2026 Kawasaki Ninja 650) अब पहले से ज्यादा टेक-सैवी हो गई है। अब इसमें 4.3-इंच TFT डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, फुल LED लाइटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल (2 मोड), ड्यूल थ्रॉटल वाल्व और डुअल-चैनल ABS दिए गए हैं। ये फीचर्स इसे स्पोर्ट-टूरिंग कैटेगरी में और मजबूत बनाते हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस: भरोसेमंद पैकेज
2026 निंजा 650 में वही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो पहले से ही अपनी स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जो 8,000 rpm पर 67bhp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है। यह सेटअप हाईवे राइडिंग और लॉन्ग टूरिंग दोनों के लिए शानदार माना जाता है।
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप
इसके फ्रंट में 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स (125mm ट्रैवल) और रियर में मोनोशॉक (130mm ट्रैवल) सस्पेंशन दिया गया है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट में 300mm ड्यूल डिस्क, रियर में 220mm सिंगल डिस्क और 17-इंच अलॉय के व्हील्स दिए गए हैं।
डायमेंशन्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स
डायमेंशन्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स की बात करें तो इसमें 1,410 mm व्हीलबेस, 130 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 15 लीटर का फ्यूल टैंक और 790 mm का सीट हाइट दिया गया है। इसका कर्ब वेट 196 किलोग्राम का है। ये आंकड़े इसे स्टेबल, कंफर्टेबल और लॉन्ग राइड्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
किन बाइक्स से होगी टक्कर?
भारतीय बाजार में निंजा 650 (Ninja 650) का मुकाबला मुख्य रूप से CBR 650R, Triumph Trident 660 और Aprilia RS 660 (हायर सेगमेंट में) जैसी बाइक्स से है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।