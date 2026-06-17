E20 पेट्रोल पर दौड़ने वाली पावरफुल बाइक हुई लॉन्च, जबर्दस्त है लुक, कीमत 5 लाख रुपये से भी ज्यादा

कावासाकी ने 2026 Kawasaki Ninja 500 को लॉन्च कर दिया है। नए अपडेट के साथ अब यह बाइक E20 फ्यूल कम्पैटिबल हो गई है। बाइक का इंजन करीब 45 हॉर्सपावर की ताकत और 42.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

₹ 7,900 / माह

EMI केवल ₹ 7,900 / माह

कावासाकी ने इंडियन मार्केट में नई 2026 Kawasaki Ninja 500 को लॉन्च कर दिया है। इस स्पोर्ट्स बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है। नए अपडेट के साथ अब यह बाइक E20 फ्यूल कम्पैटिबल हो गई है। इस बाइक को कंपनी अपने मशहूर Lime Green कलर ऑप्शन में भी ऑफर कर रही है। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि Kawasaki Ninja 500 को भारत में बंद किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए 2026 मॉडल को लॉन्च कर दिया है। हालांकि, इस बार बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन नए फ्यूल नियमों के अनुसार बाइक का E20 कम्पैटिबल होना एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक के बारे में।

डिजाइन और फीचर्स के मामले में जबर्दस्त डिजाइन की बात करें तो बाइक में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह शार्प बॉडीवर्क, ट्विन LED हेडलाइट्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक और फुल-फेयरिंग डिजाइन मिलता है। यही डिजाइन इसे एक असली सुपरस्पोर्ट बाइक जैसा लुक देता है। फीचर्स की बात करें, तो बाइक में पहले वाले मॉडल जैसा ही सेटअप मिलता है। इसमें डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो Kawasaki Rideology ऐप के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बाइक में LED लाइटिंग, ड्यूल-चैनल ABS और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

45 हॉर्सपावर की ताकत और 42.6Nm का टॉर्क इंजन की बात करें, तो नई निंजा 500 में वही 451cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह इंजन करीब 45 हॉर्सपावर की ताकत और 42.6Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी इसमें पहले की तरह असिस्ट और स्लिपल क्लच भी स्टैंडर्ड ऑफर रही है। यह इंजन अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और आसान राइडिंग के लिए जाना जाता है।