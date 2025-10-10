तहलका मचाने आईं कावासाकी की ये 2 नई बाइक्स, देखने में बेहद स्टाइलिश; जानिए कीमत और लेटेस्ट अपडेट

2026 कावासाकी निंजा 250 (Kawasaki Ninja 250) और Z250 जापान में अनवील हो गई है। कंपनी ने इसको नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कावासाकी (Kawasaki) ने अपनी लोकप्रिय बाइक निंजा 250 (Ninja 250) और Z250 को 2026 मॉडल के लिए जापान में अपडेट किया है। हालांकि, इस बार तकनीकी बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन बाइक में कुछ नए कलर ऑप्शन जरूर पेश किए गए हैं। दोनों बाइक्स नवंबर 2025 से जापान में उपलब्ध होंगी। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या कावासाकी भारतीय बाजार में अपने मॉडल्स को अपडेट करेगी?

कितनी है कीमत?

निंजा 250 (Ninja 250) 2025 मॉडल की कीमत जापान में 7,26,000 येन (लगभग 4.37 लाख) है। वहीं, Z250 2025 मॉडल की कीमत जापान में 7,04,000 येन (लगभग 4.24 लाख) है।

कलर ऑप्शन

निंजा 250 (Ninja 250) अब दो नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ये ग्रे बॉडी के साथ येलो एक्सेंट और व्हाइट बॉडी में रेड स्ट्रीक्स के साथ आती है। वहीं, Z250 को ब्लैक और ग्रे ट्रिम में पेश किया गया है। दोनों बाइक्स का बॉडीवर्क पुराने मॉडल जैसा ही है और ये अपने Ninja 400 और Z650 मॉडल जैसी दिखती हैं।

इंजन पावरट्रेन

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 248cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 34.5bhp की पावर और 22nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

स्पेसिफिकेशन

इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं, इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क्स (फ्रंट) और मोनोशॉक (रियर) सस्पेंशन दिए गए हैं। इसमें 310mm का फ्रंट ब्रेक और 220mm का रियर डिस्क ब्रेक मिलती है। इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक और 145mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा।

अब देखने वाली बात ये होगी कि कावासाकी अपनी निंजा 250 और निंजा Z250 को भारत में लॉन्च करती है या नहीं? लेकिन, कंपनी निंजा 300 को जापान में इसे बेचती है, जहां इसकी कीमत 3.17 लाख है। यह भारत में सबसे किफायती ट्विन-सिलेंडर बाइक है।