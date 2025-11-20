170 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, 370Km रेंज, 28 मिनट में 80% चार्ज; भारत के लिए नई इलेक्ट्रिक SUV आई

संक्षेप: जीप ने ऑफिशियली अपनी 2026 जीप रिकॉन इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर दिया है। ये 650 hp की पावर और 370 Km की रेंज देती है। ये कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV है। यह STLA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह वही प्लेटफॉर्म था जिस पर वैगनियर S बनी थी।

जीप ने ऑफिशियली अपनी 2026 जीप रिकॉन इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर दिया है। ये 650 hp की पावर और 370 Km की रेंज देती है। ये कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक SUV है। यह STLA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। यह वही प्लेटफॉर्म था जिस पर वैगनियर S बनी थी। यह 2026 जीप रिकॉन अपने पहले वाले मॉडल से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ऑफ-रोड कैपेबल कार है। रिकॉन का डिजाइन वैगनियर और ग्रैंड चेरोकी जैसा ही है। इसमें ट्रेडमार्क बॉक्सी डिजाइन, लंबा स्टांस, और सामने की तरफ टिपिकल जीप ग्रिल है।

इस जीप रिकॉन EV की खास बात यह है कि इसमें रिमूवेबल डोर, रिमूवेबल रियर क्वार्टर ग्लास और रिमूवेबल स्विंग गेट हैं। इससे पैसेंजर गाड़ी से बाहर निकले बिना खुली हवा का मजा ले सकते हैं। रिकॉन अकेली ऐसी इलेक्ट्रिक SUV भी है जिसे 5 अलग-अलग मुश्किल ऑफ-रोडिंग कंडीशन में टेस्ट किया गया है। इस अचीवमेंट के लिए इसे ट्रेल रेटिंग मिली है। इस EV को ऑफ-रोडिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें सेलेक-टेरेन ट्रैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इससे 5 ड्राइविंग मोड स्पोर्ट, सैंड, रॉक, स्नो और ऑटो भी मिलते हैं।

स्पोर्ट मोड ड्राइवर को पूरी पावर देता है। सैंड मोड रेत पर ग्लाइड करने में मदद करता है। रॉक इसे हार्ड सरफेस पर रेंगने में मदद करता है, जबकि स्नो मैक्सिमम ट्रैक्शन और ग्रिप देता है। ऑटो मोड गाड़ी को अपने सेंस के हिसाब से राइडिंग मोड चुनने देगा। कार में वैगोनियर S इलेक्ट्रिक SUV जैसा ही बैटरी पैक होगा। कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 230 Miles (370 Km) होगी। इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर भी है। यह सिर्फ 28 मिनट की चार्जिंग के बाद 5-80% तक चार्ज हो जाएगी। इसमें एक लेवल 1 चार्जर है जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी 1.3 kW है और एक लेवल 2 चार्जर है जिसकी चार्जिंग कैपेसिटी 7.6 kW है।