मार्केट में तहलका मचाने आई ये भौकाली 7-सीटर SUV, ADAS समेत कई एडवांस फीचर से लैस; बस इतनी है कीमत

Feb 16, 2026 02:37 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जीप मेरेडियन का ट्रैक एडिशन (Jeep Meridian Track Edition) लॉन्च हो गया है। ये उन ग्राहकों के लिए है, जो 7-सीटर SUV में प्रीमियम लुक, ज्यादा कम्फर्ट और दमदार डीजल परफॉर्मेंस चाहते हैं। ये न्यू स्लाइडिंग सेकेंड रो और एडवांस फीचर्स के साथ आती है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

140mm स्लाइडिंग सेकेंड रो

इस नए ट्रैक एडिशन (Track Edition) की सबसे बड़ी खासियत 140mm तक मिलने वाली आगे-पीछे स्लाइड होने वाली सेकेंड रो (Second Row) है। इससे सेकेंड लाइन में बैठना और उतरना आसान हो जाता है। इसमें लंबी यात्रा में बेहतर लेगरूम मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। इससे परिवार के साथ लंबी ड्राइव में ज्यादा आराम मिलता है। जीप (Jeep) का कहना है कि यह अपडेट ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर जोड़ा गया है।


जीप कॉन्फिडेंस 7 प्रोग्राम

ट्रैक एडिशन (Track Edition) के साथ कंपनी जीप कॉन्फिडेंस (Jeep Confidence) 7 पैकेज दे रही, जिसमें 7 साल तक की वारंटी, अस्योर्ड बायबैक, मेंटेनेंस पैकेज, रोडसाइड असिस्टेंस, प्रियोरिटी सर्विस शामिल है, यानी मालिकाना अनुभव भी प्रीमियम होगा।

एक्सटीरियर में नया अंदाज

ट्रैक एडिशन (Track Edition) को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें पियानो ब्लैक फिनिश (ग्रिल, बैज, मोल्डिंग्स), डार्क एस्प्रेसो ग्रिल, खास ट्रैक एडिशन (Track Edition) हुड डीकल, एक्सक्लूसिव बैजिंग, 18-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसका लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम नजर आता है।

केबिन में लग्जरी का एहसास

इंटीरियर की तरफ भी काफी अपग्रेड देखने को मिलते हैं। इसमें ड्यूल-टोन ट्यूपिलो (Tupelo) इंटीरियर, सुएड इंसर्ट्स और कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दी गई है। इसमें 12-वे पावर्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (मेमोरी फंक्शन के साथ), ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम एल्पाइन (Alpine) साउंड सिस्टम, 10.1-इंच यूकनेक्ट 5 टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto), 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2 ADAS (10 से ज्यादा एक्टिव सेफ्टी फीचर्स) दिया गया है, यानी टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट दोनों में जबरदस्त पैकेज मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

ट्रैक एडिशन (Track Edition) में वही भरोसेमंद 2.0-लीटर MultiJet II डीजल इंजन मिलता है, जो 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें 2WD और 4WD दोनों विकल्प मिलता है। इसके 4×4 वैरिएंट में जीप (Jeep) का Selec-Terrain सिस्टम भी मिलता है, जिससे ऑफ-रोडिंग और बेहतर हो जाती है।

कीमत क्या है?

जीप मेरेडियन ट्रैक एडिशन AT की कीमत ₹35,95,000 रुपये है। वहीं, मेरेडियन ट्रैक AT 4×4 की कीमत ₹37,82,000 है। इसके अलावा AXS पैक (अनिवार्य) की प्राइस ₹9,200 है।

