इस पिकअप के सभी वैरिएंट की कीमतों का हुआ खुलासा, अब खरीदने के लिए ₹94000 ज्यादा लगेंगे

Feb 24, 2026 01:52 pm IST

इसुज़ु ने भारत भारत में अपडेटेड 2026 V-क्रॉस लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.50 लाख रुपए है। MY26 अपडेट में डिजाइन में बदलाव, फीचर में बदलाव और वैरिएंट रेंज में बदलाव किए गए हैं। यह पिक-अप टोयोटा हिलक्स जैसी गाड़ियों को टक्कर देती रहेगी। वैरिएंट में बदलाव के साथ, कंपनी ने V-क्रॉस के एंट्री-लेवल Z 4x2 AT वैरिएंट को बंद कर दिया है। जबकि मॉडल रेंज के बाकी सभी वैरिएंट की कीमतें बढ़ा दी हैं।

V-क्रॉस Z 4x4 MT, Z प्रेस्टीज 4x4 MT और Z प्रेस्टीज 4x4 AT वैरिएंट की कीमतों में क्रम से 52,000 रुपए, 94,000 रुपए और 63,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 25.50 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच हो गई हैं। चलिए इसकी वैरिएंट वाइज कीमतों पर नजर डालते हैं।

2026 V-क्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें मॉडल एक्स-शोरूम कीमतें V-Cross 4WD MT Z Standard ₹25,50,260 V-Cross 4WD MT Z Premium ₹25,78,630 V-Cross 4WD MT Z Prestige Standard ₹26,99,590 V-Cross 4WD MT Z Prestige Premium ₹27,28,000 V-Cross 4WD AT Z Prestige Standard ₹29,99,640 V-Cross 4WD AT Z Prestige Premium ₹30,28,110

इसुजु V-क्रॉस का डिजाइन और इंटीरियर

2026 V-क्रॉस में मॉडल में फ्रंट लुक को थोड़ा रिफ्रेश किया गया है। इसमें नए डुअल-टोन 18-इंच एलॉय व्हील, बॉडी-कलर फॉग लाइट सराउंड और फ्रंट स्किड प्लेट, ग्रिल के लिए ब्लैक सराउंड, और ORVMs पर नए LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। इसके इंटीरियर में रिफ्रेश्ड इसुज़ु V-क्रॉस में अब फ्लोटिंग 10.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी और डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स पर लेदरेट इंसर्ट हैं। इसमें 360-डिग्री कैमरा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसका मतलब है कि अब यह पिकअप सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि फीचर-लोडेड भी है।

इसुजु V-क्रॉस का इंजन

अपडेटेड V-क्रॉस में वही 1.9-लीटर डीजल इंजन है जो 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट्स के साथ आता है। इसका पावर आउटपुट 161bhp और 360Nm है। इसके अलावा, 4x2 वैरिएंट के आने के साथ, एक 4x4 सिस्टम स्टैंडर्ड है। यह इंजन पहले से ही अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाना जाता है।